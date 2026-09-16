Somos Los Ángeles

Josefina Lopez, autora chicana, creadora de Real Women Have Curves

Los latinos son los ángeles que hacen de Los Ángeles el paraíso que todo el mundo quiere visitar. Los Ángeles funciona con el poder latino. Somos la electricidad que dirige la ciudad y hacemos que la magia suceda antes de que la gente se dé cuenta o sepa que estábamos allí haciendo y creando milagros con nuestro trabajo, amabilidad e ingenio.

Plantamos los cultivos y hacemos la comida. Hacemos la ropa, vestimos a la gente. Construimos las casas y las limpiamos. Damos sabor y pasión a una ciudad nombrada por nosotros para nosotros. Somos los maestros, trabajadores, y los Soñadores.