Un niño de 12 años disparó un arma que encontró en un autobús escolar de Chicago

Un hombre de 22 años enfrenta cargos por armas de fuego y poner en peligro a menores después de que un niño de 12 años encontrara una pistola dentro de un autobús escolar de Chicago y disparara un proyectil, que impactó una de las ventanas del vehículo.

El incidente ocurrió el lunes 14 de septiembre durante la salida de clases de la Minnie Miñoso Academy, informó el Departamento de Policía de Chicago.

Ninguna persona resultó herida en el tiroteo, de acuerdo con las autoridades y funcionarios escolares.

La policía identificó al sospechoso como Steven Dixon Jr., quien posteriormente fue detenido y enfrenta cinco cargos relacionados con el incidente.

Según las autoridades, Dixon presuntamente dejó sin supervisión una bolsa que contenía el arma de fuego dentro del autobús que transportaba a estudiantes.

En algún momento, el niño de 12 años encontró la pistola, la sacó de la bolsa y disparó un solo proyectil.

El disparo impactó una de las ventanas del autobús. Una perforación provocada por la bala podía observarse en el vehículo en el exterior de la escuela.

Tras el disparo, Dixon presuntamente tomó el arma y huyó, según la policía.

Hombre enfrenta cargos por llevar un arma a una escuela

Dixon fue arrestado posteriormente y enfrenta un cargo grave por llevar o poseer un arma de fuego en una escuela.

Además, la policía informó que enfrenta tres cargos menores por poner en peligro a menores y otro cargo menor por conducta imprudente.

El hombre tenía programada una audiencia de detención para el martes.

Las autoridades no han informado cuál es la relación de Dixon con la escuela ni han explicado por qué se encontraba en el autobús.

Tampoco se ha precisado cuántas personas estaban a bordo del vehículo cuando ocurrió el disparo.

La investigación permanece abierta.

Escuela informó a los padres que todos los estudiantes estaban a salvo

La dirección de Minnie Miñoso Academy informó a las familias sobre el incidente mediante una carta enviada a padres y tutores el lunes.

Carrie Ann Cole, directora de la institución, explicó que el disparo ocurrió desde el interior de uno de los autobuses que transportaba a estudiantes de la escuela.

“El disparo impactó una ventana del autobús”, señaló Cole en la comunicación, de acuerdo con la información obtenida por WLS, afiliada de ABC en Chicago.

La directora confirmó que ningún estudiante resultó herido y aseguró a las familias que todos los alumnos estaban a salvo.

Cole también indicó que el Departamento de Policía de Chicago y la Oficina de Seguridad y Protección de las Escuelas Públicas de Chicago fueron notificados inmediatamente después del incidente.

“Tomamos situaciones como esta extremadamente en serio”, afirmó la directora en la carta.

Las autoridades escolares aclararon además que el arma y el disparo no llegaron al recinto escolar.

Minnie Miñoso Academy atiende a estudiantes desde preescolar hasta octavo grado.

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