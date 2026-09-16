Un siglo de voz, comunidad y verdad: celebración de los 100 años de La Opinión

Salvador Sanabria, director de El Rescate

Cuando Ignacio Lozano Sr. fundó La Opinión en Los Ángeles el 16 de septiembre de 1926, no se propuso simplemente crear un periódico; construyó un salvavidas. En una época en la que los hispanohablantes del sur de California eran prácticamente invisibles para la prensa angloparlante, La Opinión les ofreció un espejo, un defensor y un hogar.

Hoy, al celebrar cien años de publicación ininterrumpida, esa misión sigue tan vigente como el día en que se imprimió su primer ejemplar. Comprender la historia de La Opinión es comprender la historia del Los Ángeles moderno. A lo largo de un siglo, el diario ha sido testigo de primera línea y participante activo en los momentos decisivos de la comunidad latina en Estados Unidos. Sus páginas documentaron las dolorosas deportaciones masivas de la década de 1930, dieron voz al Movimiento Chicano y a la Moratoria contra la Guerra de Vietnam en los años 70, y registraron con rigor la incansable lucha por una reforma migratoria justa. Donde otros vieron solo una cifra demográfica silenciosa, La Opinión reconoció a una comunidad dinámica, resiliente y digna del periodismo más riguroso y respetuoso.

Ese compromiso alcanzó un punto de inflexión crucial a principios de la década de 1980, con la llegada a Los Ángeles de cientos de miles de refugiados centroamericanos —principalmente salvadoreños y guatemaltecos— que huían de las guerras civiles y la violencia política. Al no recibir el estatus de asilo por parte del gobierno federal, que los clasificó de manera restrictiva como migrantes económicos, estos refugiados no reconocidos se vieron forzados a vivir en la sombra, bajo la amenaza constante de la deportación. La Opinión asumió el reto de llenar ese vacío informativo.

El periódico abrió sus páginas a esta creciente diáspora, tratando a los centroamericanos no como meros espectadores, sino como verdaderos protagonistas de la noticia en su lucha por la dignidad y sus derechos legales. El diario dio amplia cobertura al Movimiento del Santuario y a la labor de asistencia legal comunitaria encabezada por organizaciones históricas como El Rescate, fundada en 1981 por líderes ecuménicos del sur de California y activistas salvadoreños para brindar ayuda humanitaria y representación jurídica. Crucialmente, la comunidad centroamericana también encontró su voz al otro lado de la libreta periodística. Reporteros, editores y columnistas salvadoreños se sumaron a la redacción, aportando un conocimiento directo sobre los conflictos de sus países de origen y transformando la manera en que la prensa local cubría la política exterior, los derechos humanos y la integración migratoria.

Su periodismo garantizó que la realidad vivida en barrios como Pico-Union y Westlake se retratara con la verdad y los matices que merecía. Este centenario es un testimonio del poder duradero de los medios en español en Estados Unidos. La Opinión demostró que el periodismo en nuestro idioma no era un puente transitorio destinado a desaparecer, sino un pilar fundamental de la vida cívica estadounidense. Para generaciones de inmigrantes, abrir el periódico ha sido la forma de aprender a navegar un nuevo país, exigir rendición de cuentas a las autoridades locales y construir poder comunitario.

Alcanzar los 100 años no es solo un motivo de nostalgia; es una declaración de intenciones hacia el futuro. En su evolución continua a través de plataformas impresas y digitales, La Opinión reafirma su compromiso de elevar las voces, la verdad y las historias de todos los que integran el mosaico angelino. Un siglo después, este diario nos recuerda que cuando se respeta el idioma de un pueblo y se defiende su dignidad, el legado perdura por generaciones.