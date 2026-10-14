Huelga en el condado de Orange: trabajadores exigen aumento salarial

Trabajadores sindicalizados del condado de Orange se declararon en huelga este martes 13 de octubre para exigir un incremento salarial.

Los miembros del sindicato Teamsters Local 952 informaron que iniciaron el paro laboral para exigir una mejor paga que compense el creciente costo de vida.

Teamsters Local 952 representa a casi 500 trabajadores de Obras Públicas, Gestión de Residuos y Reciclaje, Recursos Comunitarios y otros departamentos del condado de Orange, quienes prestan servicio a más de tres millones de residentes.

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Sam Carlin, representante del sindicato, aseguró que la negociación para el incremento salarial de los empleados, con funcionarios del condado, se ha mantenido desde hace varios meses, sin que se alcancen resultados positivos.

“El condado de Orange no ha negociado de buena fe. Tenemos que presentar cargos por prácticas laborales desleales. No nos presentaron ninguna propuesta durante meses y meses”, declaró Carlin a la cadena CBS.

Los miembros del Teamsters Local 952 solicitaron a los representantes del condado que iniciaran las negociaciones contractuales en diciembre de 2025, pero los trabajadores dijeron que no se lograron avances significativos tras llegar a agosto de 2026.

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Carlin dijo que la clave está en los salarios justos, después de que la Junta de Supervisores del condado de Orange votara a favor de aumentar sus salarios en un 25% el año pasado.

“Nosotros merecemos lo mínimo, merecemos más del 3% que nos ofrecieron“, aseguró el representante del Teamsters 952.

Carlin afirmó que los trabajadores no querían llegar al extremo de iniciar una huelga, por lo que era lamentable haber tenido que llegar a esta situación.

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“Nuestros trabajadores hacen que el condado de Orange funcione. Es una lástima que no nos hayan podido hacer una oferta antes”, expresó Carlin.

El sindicato tenía programada para la tarde de este martes una reunión con los supervisores del condado para acelerar las pláticas, después de la declaración del paro laboral.

Debido a la huelga, se pueden tener retrasos en el mantenimiento de carreteras y de los canales de drenaje, en la operación de los vertederos, el mantenimiento de parques y playas, en las reparaciones de vehículos del condado y en los servicios de emergencia, según informó el sindicato.

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“Respetamos el derecho de nuestros dedicados empleados a participar en huelgas legales conforme a la ley de California”, dijo el condado de Orange en un comunicado de prensa.

“Nuestra prioridad sigue siendo garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales para nuestros residentes”, añadió.

Los funcionarios del condado aseguraron que cuentan con planes de contingencia para minimizar las interrupciones en los servicios públicos como consecuencia del paro de los trabajadores.

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