Acuerdo pone fin a huelga de maestros en distrito escolar del condado de Los Ángeles

Un distrito escolar del condado de Los Ángeles alcanzó este miércoles un acuerdo preliminar con un sindicato de maestros para poner fin a una huelga que duró unas dos semanas, lo que afectó a miles de estudiantes, informaron los funcionarios.

De acuerdo con la Asociación de Educación de Little Lake (LLEA), los docentes reanudaron desde este jueves las clases en escuelas de Santa Fe Springs, Norwalk y ciertas zonas de Downey. No se dieron a conocer los detalles del convenio.

Este miércoles fue el tercer día consecutivo de reuniones en la mesa de negociación entre representantes del distrito escolar de Little Lake City y de la LLEA.

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Las pláticas se reanudaron el lunes después de que el superintendente del distrito escolar, Jonathan Vásquez, adelantó su fecha de jubilación de forma repentina.

La administradora Mónica Martínez-Johnson, con una amplia trayectoria, fue nombrada el domingo superintendente interina durante una reunión especial de la Junta de Educación.

El paro laboral de los maestros del distrito escolar de Little Lake City estalló el 16 de abril después de que el 94% de los miembros del sindicato votaran a favor de autorizar una huelga.

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El distrito escolar atiende a poco menos de 3,700 estudiantes distribuidos en siete escuelas primarias y dos escuelas secundarias de algunas áreas de Santa Fe Springs y Norwalk, y de una pequeña zona de Downey.

Los docentes peleaban por reducir sus gastos de salud, proteger el tamaño de las clases y obtener apoyo adicional para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

“Los educadores lucharon para proteger el tamaño de las clases y lo consiguieron, después de que el distrito propusiera aumentarlas al máximo permitido por la ley de California”, dijo la Asociación de Educadores de Little Lake, sindicato que representa a los profesores.

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El LLEA mencionó que también se logró apoyo adicional para la creciente población de estudiantes con necesidades educativas especiales de Little Lake, después de que el distrito escolar rechazara inicialmente la solicitud.

“Además, los educadores también lucharon para reducir sus elevados gastos de atención médica, ya que el distrito recortó los beneficios a mitad de año, obligándolos a pagar hasta $1,400 dólares”, añadió el sindicato.

Los representantes del LLEA dijeron que la ratificación, por parte de los miembros del sindicato, comenzará después de que se concrete el acuerdo preliminar.

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El distrito escolar de Little Lake City dijo que el acuerdo refleja un progreso significativo y una renovada atención a lo que más importa: restablecer la estabilidad para los estudiantes.

“(Con el convenio) se apoya a nuestros maestros y se logra que los educadores regresen a las aulas lo antes posible, manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad fiscal necesaria para proteger la estabilidad a largo plazo del distrito”, expresaron los funcionarios escolares.

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