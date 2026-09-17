Horóscopo de hoy para Virgo del 17 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Durante las primeras horas del día tu mente tendrá gran poder para ir a fondo con un dilema que hace tiempo te viene acechando. Hacia la tarde necesitarás bajar los niveles de exigencia y distenderte. Regálate un descanso en casa y disfruta de la intimidad de tu refugio familiar.

Horóscopo de amor para Virgo

Si todo parece frenético y fuera de control, es poco probable que pueda hacerse algo útil. Puedes sentir que la situación es inquietante y notar que tan irritados están los demás, especialmente aquellos que más te importan y que más quieres. Mantén un perfil bajo, espera hasta que la serenidad y normalidad regresen antes de considerar hacer algo.

Horóscopo de dinero para Virgo

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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