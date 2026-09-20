Irán exige concesiones antes de nuevas negociaciones de paz con EE.UU.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento previo de todas las condiciones por parte de Estados Unidos. Mientras esto no ocurra, tampoco habrá retorno al estado anterior de las negociaciones, declaró el también jefe negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, según informó este domingo (20.09.2026) la agencia de noticias estatal IRNA.

“Se han intercambiado mensajes en los que se han aclarado nuestras condiciones de manera explícita a la otra parte a través de intermediarios“, dijo Qalibaf en un discurso en una sesión telemática del Parlamento, citó por su parte la agencia ISNA. Hasta que no se cumplan estas condiciones “no habrá posibilidad de volver al estado anterior de las negociaciones ni de reabrir el estrecho de Ormuz”, añadió. Hace apenas dos días el país atacó un petrolero en ese paso marítimo.

Previamente, el principal responsable de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, había manifestado su disposición a poner fin a la guerra con Estados Unidos basándose en el acuerdo marco alcanzado en junio. En una entrevista con la cadena de televisión árabe Al Jazeera, el secretario general del poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán enumeró siete condiciones para ello.

Irán deja clara sus condiciones

Entre otras cosas, Teherán exige que Estados Unidos libere los activos congelados, ponga fin a la guerra en todos los frentes y levante el bloqueo a los puertos y buques iraníes. Asimismo, los dirigentes iraníes exigen que Washington no interfiera en los asuntos internos del país.

Estos puntos se basan en el acuerdo de junio, destinado a allanar el camino hacia un pacto definitivo. Rezai también exigió que Estados Unidos cumpla primero todas las condiciones antes de proceder a nuevas negociaciones, las cuales abordarían, entre otros temas, el futuro del programa nuclear iraní. “El mensaje de Teherán es claro e inequívoco: si Washington quiere salir del atolladero en el que se ha metido y evitar enredarse aún más, no tiene más remedio que aceptar los derechos y las condiciones de Irán”, dijo Rezaei en un mensaje en X.

Las declaraciones de Qalibaf y Rezaei se producen poco antes de la visita de este domingo a Teherán de Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, uno de los países que median entre Teherán y Washington. Estados Unidos, no obstante, no tiene previstas conversaciones con Irán, dijo el viernes Donald Trump.

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