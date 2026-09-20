Nuevo ataque de EE.UU. a lancha en el Caribe deja cuatro muertos

Estados Unidos realizó un ataque letal contra otra lancha rápida en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico, operativo en el que cuatro personas murieron, según informó en X el Comando Sur (Southcom).

Las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur, ejecutó el ataque contra la embarcación, que según el comunicado de prensa, “operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe”.

“La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”, y la muerte de “cuatro narcoterroristas“, afirmó el Comando Sur.

El pasado 10 de septiembre, Estados Unidos atacó a otra lancha rápida en el océano Atlántico que provocó la muerte de otras tres personas, a las que también señaló -como en otras intervenciones y ataques- como narcoterroristas.

Más de 200 personas han muerto en ataques en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según un conteo de la agencia AFP.

El gobierno de Trump no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones contra las que ha lanzado ataques estén implicadas en el tráfico de drogas.

Según organizaciones de derechos humanos, estas acciones podrían ser constituir ejecuciones extrajudiciales.

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