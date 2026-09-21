Cómo activar la nueva contraseña de WhatsApp para proteger tus chats si te roban el celular

WhatsApp está desplegando una nueva capa de protección que permite sustituir el tradicional PIN de seis dígitos de la verificación en dos pasos por una contraseña más completa y difícil de adivinar. Es una novedad especialmente útil si tu móvil desaparece, cae en manos ajenas o alguien intenta registrar tu número en otro teléfono.

WhatsApp refuerza la seguridad con contraseñas

Perder el teléfono no solo significa quedarse sin cámara, redes sociales o acceso a las apps del banco. Para muchas personas, el mayor problema está en todo lo que se guarda dentro de WhatsApp. Conversaciones familiares, documentos de trabajo, fotos, direcciones, datos personales y hasta códigos de acceso enviados por SMS pueden quedar expuestos si no se toman medidas rápidas.

Por eso resulta relevante la nueva función de WhatsApp que incorpora una contraseña dentro de la propia aplicación como parte de su sistema de seguridad. La plataforma de Meta ya ofrecía la verificación en dos pasos mediante un PIN numérico, aunque esta fórmula tenía una limitación evidente. Seis números son más fáciles de memorizar, sí, pero también pueden ser más vulnerables si se reutilizan, son demasiado simples o terminan filtrándose.

La nueva opción abre la puerta a utilizar combinaciones con letras, números y caracteres especiales. En la práctica, esto hace que la protección sea mucho más robusta frente a intentos de secuestrar una cuenta. WhatsApp ha empezado a incorporar esta alternativa en el apartado de seguridad de la cuenta y su llegada se está produciendo de forma gradual, por lo que puede que todavía no aparezca en todos los móviles.

Hay un punto importante que conviene tener claro. Esta contraseña no está pensada para pedirte una clave cada vez que abras WhatsApp y quieras leer un mensaje. Su función principal es proteger el proceso de registro de la cuenta, algo crítico cuando cambias de móvil o cuando alguien intenta activar tu número en otro dispositivo sin permiso.

Dicho de forma sencilla, si un delincuente consigue hacerse con el código de verificación que WhatsApp envía por SMS, todavía tendría que superar esta barrera adicional. Y ahí una contraseña larga y única puede marcar una enorme diferencia.

Cómo activar la contraseña en WhatsApp

El proceso puede variar ligeramente según el sistema operativo, la versión de WhatsApp y el ritmo de despliegue de la función. Aun así, la ruta principal se encuentra dentro de los ajustes de la app.

Para comprobar si ya tienes disponible esta novedad, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp en tu móvil. En Android, toca el menú de tres puntos situado en la parte superior derecha y entra en Ajustes. En iPhone, ve directamente a Configuración. Pulsa sobre Cuenta. Busca el apartado llamado Contraseña o entra en Verificación en dos pasos. Sigue las indicaciones para crear una contraseña nueva o reemplazar el PIN numérico por una clave más segura. Añade un correo electrónico de recuperación si WhatsApp te lo solicita o te da la opción.

La clave ideal no debería tener relación con tu nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, equipo de fútbol o una contraseña que ya uses en Gmail, Apple ID, Instagram o tu banco. La recomendación más sensata es crear una combinación extensa, única y guardarla en un gestor de contraseñas fiable.

Una fórmula útil puede ser una frase larga que solo tenga sentido para ti, combinada con números y símbolos. Por ejemplo, en vez de usar algo previsible como Carlos2026, es mejor apostar por una construcción menos obvia como CaféLuna!47CorreRápido. No copies ese ejemplo literalmente. La idea es que cada persona cree una clave propia, larga y exclusiva.

WhatsApp indica que este nuevo sistema busca elevar el nivel de protección frente al robo de códigos de verificación y otros ataques centrados en tomar el control de una cuenta. El cambio llega después de años en los que el PIN de seis dígitos era la principal capa adicional dentro de la verificación en dos pasos.

Qué hacer si te roban o pierdes el móvil

Activar una contraseña fuerte es una gran decisión, pero no conviene tratarla como una solución mágica. Si el móvil se pierde o es robado, cada minuto cuenta. Lo más recomendable es actuar rápido para bloquear el acceso al dispositivo y evitar que otra persona pueda usar tu número para recuperar cuentas o recibir códigos de acceso.

El primer paso es utilizar las herramientas de localización y bloqueo remoto del sistema operativo. En un iPhone, la función Buscar permite marcar el dispositivo como perdido y bloquearlo. En Android, Encontrar mi dispositivo permite localizar, proteger o borrar el terminal de forma remota si sigue conectado. Estas medidas ayudan a impedir que alguien navegue libremente por las aplicaciones ya abiertas.

Después, contacta con tu operador móvil para bloquear la tarjeta SIM o solicitar un duplicado con tu mismo número. Esto es clave porque muchos procesos de recuperación de cuentas siguen dependiendo de mensajes SMS. Si un tercero puede recibir esos códigos, tendrá más opciones de intentar entrar en tus servicios.

También deberías volver a registrar tu número de WhatsApp en un teléfono nuevo lo antes posible. Cuando introduces el código de verificación en el nuevo dispositivo, la sesión activa en el móvil robado se cierra automáticamente. Si además activaste la verificación en dos pasos con contraseña, el atacante tendrá una barrera adicional para intentar apropiarse de la cuenta.

Para proteger conversaciones especialmente delicadas, WhatsApp mantiene además la función de Restringir chat. Esta herramienta mueve una conversación a una carpeta protegida y permite ocultarla mediante un código secreto, reduciendo el riesgo de que alguien vea mensajes sensibles incluso si logra desbloquear el teléfono.

La mejor estrategia es combinar varias medidas. Usa una contraseña fuerte en WhatsApp, protege la pantalla del móvil con PIN, huella o reconocimiento facial, activa el bloqueo de chats importantes y revisa los dispositivos vinculados desde los ajustes de la aplicación. Puede parecer demasiado para una app de mensajería, aunque hoy WhatsApp concentra una parte enorme de nuestra vida personal y profesional. Blindar la cuenta antes de una pérdida o un robo es mucho más fácil que recuperar el control después.

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