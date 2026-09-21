Joyce Cooper, Directora de Sucursales de la Biblioteca Pública de Los Ángeles

Como Directora de Sucursales de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, servir a nuestras comunidades es la esencia de mi trabajo. Los Ángeles es mi hogar y, como mexicoamericana, sé que la comunidad latina está profundamente arraigada en nuestra ciudad.

Nuestras historias, tradiciones, luchas y sueños son parte del pasado, del presente y del futuro de Los Ángeles. La Biblioteca y La Opinión han trabajado en conjunto de varias maneras para educar y empoderar a generaciones de latinos que llegaron a Los Ángeles en busca de una vida mejor, con esperanzas y sueños para sus familias. Me enorgullece que la Biblioteca ayude a hacer realidad esos sueños.