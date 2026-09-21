Errores que debes evitar al instalar tu antena Starlink

Instalar Starlink parece sencillo, pero un pequeño descuido puede convertir esa promesa de internet ultrarrápido en una experiencia llena de interrupciones y velocidades que no llegan ni cerca de lo esperado. Un error en la ubicación, el montaje o el cableado puede limitar drásticamente el rendimiento de tu conexión, y lo peor es que muchos usuarios ni siquiera se dan cuenta de que el problema está en la instalación hasta que es demasiado tarde.

La ubicación lo es todo, incluso más de lo que crees

Colocar la antena en el primer lugar que parece tener cielo despejado es la trampa más común. La app de Starlink incluye una herramienta para detectar obstrucciones y muchos la ignoran o la usan solo una vez, cuando lo ideal es probar varios puntos antes de decidir. Un árbol que hoy parece inofensivo puede crecer y empezar a bloquear la señal en unos meses, así que hay que pensar a futuro.

La antena necesita un cono de visión de al menos 25 grados en todas las direcciones, lo que significa que cualquier objeto dentro de ese ángulo, desde una chimenea hasta el borde de un techo cercano, puede causar microcortes que se traducen en videollamadas que se congelan o descargas que se detienen sin razón aparente. Instalar la antena a nivel del suelo casi siempre es mala idea porque aumenta las posibilidades de que algo bloquee la señal. Subirla al techo o a un poste bien asegurado suele marcar la diferencia entre una conexión estable y una que falla cada hora.

Otro detalle que muchos pasan por alto es no considerar los cambios estacionales. Un lugar que parece perfecto en invierno puede quedar cubierto por el follaje de los árboles en primavera. Revisar la ubicación en diferentes épocas del año o al menos imaginar cómo se verá el entorno con las hojas puestas puede ahorrarte dolores de cabeza después.

El montaje y el cableado, dos puntos críticos que nadie toma en serio

El soporte incluido con Starlink está pensado para pruebas, no para una instalación permanente. Dejar la antena apoyada en el kickstand original es una receta para problemas cuando llega el viento fuerte o una tormenta. Un montaje mal asegurado puede hacer que la antena se mueva, y ese movimiento aunque sea mínimo puede causar errores de orientación y pérdida de señal constante.

El cable de Starlink es más delicado de lo que parece y doblarlo en ángulos cerrados puede dañarlo internamente, lo que se traduce en pérdida de velocidad o desconexiones intermitentes que son difíciles de diagnosticar. Cualquier curva con un radio menor a 10 centímetros puede comprometer los pares internos del cable. Hay que evitar pasar el cable por bordes afilados, apretarlo con bridas en exceso o dejarlo expuesto a la intemperie sin protección adecuada.

Sellar correctamente el punto por donde el cable entra a la casa es otro paso que muchos saltan. Un hueco mal sellado no solo deja entrar agua, sino que puede convertirse en la puerta de entrada para insectos y humedad que terminan dañando el equipo con el tiempo. Usar sellador neutro y crear un pequeño bucle en forma de gota antes de que el cable entre al edificio ayuda a que el agua de lluvia no siga el cable hacia el interior.

Router, energía y pruebas finales, los detalles que garantizan una buena instalación

Colocar el router dentro de un armario, detrás de la tele o en cualquier espacio cerrado es otro error frecuente. El router genera calor y necesita ventilación, así que encerrarlo solo va a causar sobrecalentamiento y rendimiento reducido. Lo ideal es ponerlo en un lugar central de la casa, elevado y lejos de objetos metálicos que puedan interferir con la señal Wi-Fi.

Muchos usuarios dan por hecho que la instalación está completa apenas el sistema enciende, pero saltarse las pruebas de velocidad y estabilidad es como comprar un carro y nunca salir a manejarlo. Hay que dejar el sistema corriendo varias horas, revisar las estadísticas de obstrucción en la app y hacer pruebas de velocidad en diferentes momentos del día. Si hay más del 1% de obstrucción, es casi seguro que vas a tener interrupciones cada pocas horas.

En zonas con tormentas eléctricas frecuentes, no proteger el equipo con un supresor de picos puede salir caro. Un rayo cercano puede freír el router y la antena en un instante si no hay protección adecuada. Vale la pena invertir en un buen protector o incluso en un sistema de tierra dedicado si vives en un área propensa a descargas.

Una instalación bien hecha desde el principio te garantiza disfrutar de la máxima velocidad que Starlink puede ofrecer en tu zona, mientras que un trabajo a medias puede dejarte atrapado en un ciclo de problemas que podrías haber evitado con un poco más de planificación y cuidado en los detalles.

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