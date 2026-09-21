Horóscopo de hoy para Escorpio del 21 septiembre de 2026

Quizás te cueste abrirte hoy, pero recuerda que escuchar con la seriedad que requiere el otro también es una forma de conectar. A veces, una buena conversación nos ayuda a salir del laberinto interior. Vas a aprender algo importante, así que presta atención y toma nota de lo que escuches.

Horóscopo de amor para Escorpio Si las cosas no están progresando muy bien en tu relación, necesitas hacer una parada. Si es posible, toma algunas decisiones difíciles y confronta problemas no esperados. Mientras tanto, no dejes de ver tus propias ambiciones románticas u olvides lo que has aprendido, el camino es con frecuencia la única recompensa que recibes.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.