Horóscopo de hoy para Géminis del 21 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 21 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

La intimidad puede mejorar si te das permiso y tiempo para explorar y descubrir tu deseo más profundo. Los juegos vanidosos atentan contra la seriedad que el sexo requiere hoy para ti. No subestimes el poder de la paciencia cuando te enfrentas a un secreto que necesita ser develado.

Horóscopo de amor para Géminis

Sientes que debes hacer algunos cambios. Las cansadas rutinas necesitan sacudirse y puede ser que provoques a los demás o a tu pareja para poder hacer el cambio en la situación que existe entre ustedes. Ellos responden y el resultado es probable que añada condimento a su relación y pruebe ser más inquietante de lo imaginado.

Horóscopo de dinero para Géminis

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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