Horóscopo de hoy para Géminis del 21 septiembre de 2026

La intimidad puede mejorar si te das permiso y tiempo para explorar y descubrir tu deseo más profundo. Los juegos vanidosos atentan contra la seriedad que el sexo requiere hoy para ti. No subestimes el poder de la paciencia cuando te enfrentas a un secreto que necesita ser develado.

Horóscopo de amor para Géminis Sientes que debes hacer algunos cambios. Las cansadas rutinas necesitan sacudirse y puede ser que provoques a los demás o a tu pareja para poder hacer el cambio en la situación que existe entre ustedes. Ellos responden y el resultado es probable que añada condimento a su relación y pruebe ser más inquietante de lo imaginado.

Horóscopo de dinero para Géminis El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.