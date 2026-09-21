Latinos Somos el Enlace del Sur de California

Hector De La Torre, Director Ejecutivo de Gateway Cities Council of Governments

En cualquier organismo, hay un enlace: entre la naturaleza, entre países, entre empresas, y también en la sociedad. Latinos formamos en enlace dentro del Sur de California y en todos los sectores. Somos la mano de obra, los estudiantes y los maestros, los empleados y los empresarios, los líderes sociales y los políticos, los inquilinos y los dueños, los comunicadores y la audiencia, los creyentes y los pastores, etc.

Aunque la comunidad Latina ha influido el Sur de California desde más de 200 años, nuestro impacto a crecido en los últimos 50 años y seguimos ascendiendo e influyendo a nuestras comunidades. Con nosotros, crece y mejora. Sin nosotros, se disminuye y declina. Nuestra responsabilidad es de crecer nuestras habilidades para mejorar nuestras vidas, la de nuestras familias, y al mismo tiempo, la comunidad entera. Adelante!