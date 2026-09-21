Latinos Somos el Enlace del Sur de California
Hector De La Torre para la columna Somos L.A. de La Opinión
Hector De La Torre, Director Ejecutivo de Gateway Cities Council of Governments
En cualquier organismo, hay un enlace: entre la naturaleza, entre países, entre empresas, y también en la sociedad. Latinos formamos en enlace dentro del Sur de California y en todos los sectores. Somos la mano de obra, los estudiantes y los maestros, los empleados y los empresarios, los líderes sociales y los políticos, los inquilinos y los dueños, los comunicadores y la audiencia, los creyentes y los pastores, etc.
Aunque la comunidad Latina ha influido el Sur de California desde más de 200 años, nuestro impacto a crecido en los últimos 50 años y seguimos ascendiendo e influyendo a nuestras comunidades. Con nosotros, crece y mejora. Sin nosotros, se disminuye y declina. Nuestra responsabilidad es de crecer nuestras habilidades para mejorar nuestras vidas, la de nuestras familias, y al mismo tiempo, la comunidad entera. Adelante!