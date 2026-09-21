Los latinos, columna vertebral

Chamba Sánchez, profesor de Ciencias Políticas de Colegios Comunitarios de Los Ángeles

Los latinos construyeron Los Ángeles, desde su fundación en 1781 hasta la próspera ciudad que es hoy. Seguimos siendo su columna vertebral, moldeando su crecimiento y su cultura —impulsando los barrios, la política, los negocios, el derecho, la educación, el periodismo y la tecnología— incluso mientras la ciudad enfrenta desafíos abrumadores.

El ‘despertar político’ suscitado por la Proposición 187 se ha estancado en un statu quo cínico. Nuestros representantes latinos han intercambiado el progreso real por un asiento en la mesa del Partido Demócrata, utilizando a los sindicatos y a las organizaciones sin fines de lucro para mantener a los latinos bajo control, mientras la pobreza y los costos de la vivienda se disparan en nuestras comunidades.

La representación latina en nuestro gobierno, cuando no produce resultados, no es más que un trofeo vacío. Es hora de que los latinos rompan el dominio de la maquinaria del Partido Demócrata y recuperen su independencia. Debemos liberarnos, ignorar a los guardianes del sistema y exigir un asiento que no haya sido preaprobado por el establishment.