Presente y futuro de Los Ángeles

Sara Zapata Mijares, President/Founder Mundo Maya

La Opinión y yo compartimos una relación de cincuenta y siete años, cuando llegamos a Los Ángeles en 1969 y mi padre Enrique se levantaba a las 4:30 de la mañana para comprarla y leerla juntos. En esta ciudad, los latinos somos casi la mitad de la población: trabajamos, emprendemos, cuidamos, educamos y fortalecemos comunidades.

Nuestras microempresas generan empleos; nuestra cultura, gastronomía, música, celebraciones y arte llenan de vida y color los vecindarios. Con participación cívica, redes solidarias, y perseverancia, inmigrantes, indígenas y profesionistas demostramos que somos raíz, motor, presente y futuro: el corazón que hace latir a Los Ángeles.