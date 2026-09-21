Pronóstico del tiempo en Los Ángeles para este lunes 21 de septiembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para vivir un lunes donde tendremos nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 1 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:40 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:51 h. En total tendremos 12 horas de luz solar a lo largo de este lunes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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