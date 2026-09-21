La nueva e incesante táctica de bombardeos de Rusia que está agotando a los habitantes de Kyiv

Durante gran parte de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Daria no temió los bombardeos.

Incluso en las noches de los más intensos ataques, esta joven de 27 años podía dormir plácidamente en su apartamento de Kyiv, a pesar de las explosiones.

Como muchos ucranianos, la mujer se guiaba por la “regla de las dos paredes”: mantenerse a salvo manteniendo dos paredes entre ella y el mundo exterior.

Sin embargo, eso ha cambiado este año.

En los últimos meses, Rusia ha incrementado la intensidad y la frecuencia de sus ataques contra la capital ucraniana.

Tan solo en los primeros diez días de julio, los rusos lanzaron decenas de misiles balísticos en tres ataques importantes, causando la muerte de casi 60 civiles, según cifras oficiales. Ataques similares a gran escala tuvieron lugar en agosto y septiembre.

Un análisis de cifras gubernamentales realizado por BBC Verify reveló que Kyiv sufre ahora más alertas diarias de ataques aéreos que en cualquier otro momento desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022.

Fue durante un ataque una noche de mayo cuando Daria se dio cuenta de que ya no se sentía segura en su casa.

Ella y su novio estaban en el pasillo de su apartamento en el noveno piso, viendo un combate de boxeo, cuando a su alrededor se produjeron explosiones cuyas ondas expansivas hicieron que las ventanas se abrieran y cerraran repetidamente.

Cuando terminó la pelea, “ya no había nada que me distrajera”, dijo Daria.

“Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba realmente asustada”, agregó.

Al principio, pensó en utilizar un refugio antibombas cercano durante los ataques.

Pero en junio, cuando una joven madre murió al correr hacia un refugio en Kyiv, Daria decidió que tenía que abandonar la ciudad definitivamente.

Regresó a la casa de campo de su familia, a 30 kilómetros de distancia, en Romankiv, y ahora dedica un total de cuatro horas diarias a viajar diariamente desde y hacia Kyiv, donde trabaja en el sector de la defensa.

Servicios de Emergencia de Ucrania: Aunque Rusia asegura que sus ataques están dirigidos a blancos militares, numerosos edificios residenciales han sido impactados por los misiles y drones.

El caso de Daria no es único.

Los residentes de Kyiv que afirman haberse acostumbrado a los ataques con misiles y drones rusos han declarado al Servicio Mundial de la BBC que la renovada intensidad de los bombardeos les está haciendo replantearse su forma de vida.

Anteriormente, la red de defensa aérea y la inteligencia militar de Ucrania brindaban a los residentes cierto grado de previsibilidad. Los ataques a gran escala solían detectarse con antelación, lo que permitía a la población pasar la noche en refugios, abandonar la ciudad o tomar otras precauciones. Pero desde el verano, Rusia ha cambiado de táctica.

Las fuerzas del Kremelin ahora usan menos aviones, cuyos movimientos pueden detectarse con antelación, y más los misiles balísticos, que viajan a una velocidad tremenda y ofrecen poco aviso. Las alertas antiaéreas a veces comienzan solo unos instantes antes del impacto, o incluso simultáneamente con las primeras explosiones.

Desde la ventana de su apartamento, que aún alquila, Daria puede ver el refugio más cercano. Aun así, tarda unos diez minutos en llegar. En caso de un ataque tendría apenas cuatro minutos de aviso o incluso menos, comentó.

La mujer decidió irse de Kyiv en junio después de pasar las vacaciones en el extranjero este verano y ver a la gente llevar una vida “normal”. Desde entonces, solo ha pasado una noche en la ciudad.

Servicio Ucraniano de la BBC: Nadia, de 98 años, sigue de cerca los acontecimientos mundiales desde su cama.

Los atrapados

Sin embargo, para muchos, marcharse no es una opción.

Olha Vlasova, de 72 años, vive en el séptimo piso de un edificio de apartamentos con su madre, Nadia Tsybina, de 98 años.

A pesar de su edad, Nadia sigue estando al tanto de lo que ocurre en el mundo.

Desde su cama sigue de cerca los acontecimientos en Ucrania y en el extranjero, comentando todo, desde las políticas del presidente estadounidense Donald Trump hasta las protestas anticorrupción en Kyiv y los archivos de Epstein.

También ha aprendido que, con solo escuchar, a menudo puede saber si un misil o dron ruso ha sido interceptado o ha alcanzado su objetivo.

Asegura que este verano ha escuchado menos intercepciones.

“Es frustrante cuando no hay nada con qué derribarlos”, dijo Nadia.

“Puedo oír cómo disparan con lo que sea que tengan, rifles, ametralladoras”, agregó.

Servicio Ucraniano de la BBC: Olha ha optado por colocar un colchón junto a la ventana para protegerse a sí misma y a su madre de los cristales que salen disparados.

Con Nadia postrada en cama, ni ella ni Olha no pueden ir a un refugio, por muy grave que sea el ataque. En cambio, en cuanto suena la sirena antiaérea, Olha cubre a su madre con una manta, coloca un colchón en el marco de la ventana y se esconde en un armario, creando así dos paredes que la separan del exterior.

Nadia se coloca una almohada sobre la cabeza para protegerse la cara de los cristales que puedan salir disparados.

Una vez en su armario, Olha suele quedarse despierta toda la noche viendo las noticias.

“Entran y nos bombardean”, se lamentó Nadia.

“Ni siquiera has tenido tiempo de dormirte y suena otra alarma. Vuelven, los derriban otra vez. Y así sigue toda la noche”, agregó.

“La gente no duerme y luego anda por ahí como zombi”, remató.

Global Images Ukraine via Getty Images: El nuevo año académico en Kyiv comenzó con muchos estudiantes asistiendo a clases en refugios debido a las alertas de ataques aéreos.

El aumento de los ataques diurnos significa que la vida en Kyiv se ve ahora interrumpida por las sirenas antiaéreas durante el día y la noche.

A principios de septiembre, cuando los niños volvieron al colegio tras las vacaciones de verano, se produjeron decenas de alertas antiaéreas, seguidas de explosiones e incendios.

Según el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, dos niños resultaron heridos en los ataques del 31 de agosto.

Como resultado, muchos niños se quedaron en casa, mientras que otros pasaron horas en los sótanos de las escuelas y los jardines de infancia.

Reuters: Los usuarios del metro se han acostumbrado a las largas esperas debido a las interrupciones en su servicio.

Cuando suenan las sirenas, también los negocios y el transporte resultan afectados.

Los centros comerciales cierran y las estaciones de metro en superficie suspenden sus operaciones, interrumpiendo a menudo las conexiones de transporte público entre las orillas izquierda y derecha del río Dniéper en Kyiv durante horas.

Las autoridades están introduciendo nuevas normas de funcionamiento del metro durante las alertas de ataque aéreo en un intento por mejorar la situación.

Para Olha, esto ha significado ver menos a su nieta de ocho años, que vive al otro lado de la ciudad.

Sabe que si su nieta la visita, corre el riesgo de tener dificultades para regresar a casa. Cuando el metro deja de funcionar, los costosos viajes en taxi son la única opción de Olha. Cruzar el río puede costar hasta 1.000 grivnas (US$22), explicó, poco menos de una octava parte del salario mínimo mensual de Ucrania.

Esta situación la ha dejado frustrada ante lo que considera reticencia de algunos aliados extranjeros de Ucrania a suministrar misiles para reforzar su defensa aérea.

El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido reiteradamente a sus aliados sistemas de defensa aérea y misiles interceptores adicionales.

“Ellos (los aliados de Ucrania) esperan, pensando: ‘¿Y si nos atacan?'”, dijo Olha.

“Es como negarse a darle medicamentos a un paciente con cáncer porque uno piensa: ‘¿Y si me enfermo algún día?’. Bueno, tal vez no te enfermes. Hay que dárselos antes de que caduquen”, agregó.

Natalia Bushkovska: Ni Natalia ni su hija pueden dormir durante los ataques nocturnos.

Sin descanso

En otra parte de la ciudad, Natalia Bushkovska, madre de dos hijos, ensaya cada noche tres planes diferentes.

El plan A consiste en extender la ropa de cama en el pasillo, detrás de dos paredes interiores; el plan B consiste en trasladar a la familia al pasillo común del edificio; y el plan C consiste en ir al sótano.

Incluso allí, reconoció, no se siente completamente segura.

“Siempre llevo una mochila con lo esencial”, narró Natalia, de 37 años.

“Hay un torniquete para hemorragias graves. También llevo un silbato, por si acaso”, dijo.

“Si ocurre lo peor, los rescatadores podrán encontrarnos bajo los escombros”, explicó.

Su hija de nueve años tiene su propia bolsa de emergencia con juguetes, bálsamo labial y un torniquete. Al igual que su hermano de doce años, aprendió a usar un torniquete gracias a un curso de primeros auxilios.

Natalia declaró que los constantes ataques son agotadores.

Si bien su hijo suele dormir durante los bombardeos, ella y su hija se despiertan casi siempre.

“Debido a los ataques, no duermo lo suficiente”, declaró.

“Ahora, en el quinto año de la guerra, me resulta cada vez más difícil recuperarme después de noches como estas”, admitió.

Según ella, la creciente intensidad de los ataques está teniendo un impacto psicológico negativo en toda la ciudad.

“La gente está agotada. No tienen tiempo suficiente para recuperarse”, aseveró.

El jueves 17 de septiembre, Rusia lanzó un ataque con misiles balísticos contra Kyiv. Según el alcalde Klitschko, 20 personas resultaron heridas, entre ellos dos niños de 10 y 12 años.

Información adicional de Janet Ball

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.