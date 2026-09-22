Abogado de Lindsay Clancy pide investigar a jurado que se opuso a su absolución

El equipo legal de Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños, busca abrir una nueva batalla en los tribunales después del juicio nulo que dejó su caso sin un veredicto definitivo.

El abogado Kevin Reddington pidió a un juez que examine la conducta de Michael Desronvil, el único integrante del jurado que se negó a apoyar una absolución de Clancy durante las deliberaciones. La defensa quiere determinar si Desronvil utilizó su teléfono celular mientras el jurado discutía el caso y si proporcionó información correcta al responder el cuestionario previo al juicio y durante las preguntas que el juez hizo a los miembros del jurado antes de que terminara el proceso.

La solicitud fue presentada el viernes y se hizo pública el lunes. Entre las medidas que plantea la defensa está obtener un registro de llamadas y mensajes de texto realizados por Desronvil entre las 8:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde durante cada jornada en la que el jurado estuvo deliberando.

El jurado se dividió

El juicio terminó el 4 de septiembre después de que los 12 miembros del jurado informaran al juez que no podían alcanzar un veredicto unánime, pese a haber deliberado durante varios días.

La división fue especialmente marcada. Once jurados estaban dispuestos a declarar a Clancy no responsable penalmente, mientras que Desronvil mantenía una posición contraria y respaldaba los argumentos de la fiscalía.

Los fiscales sostenían que Clancy sabía lo que estaba haciendo cuando mató a sus tres hijos. La defensa, en cambio, presentó evidencia y testimonios relacionados con el estado mental de la madre y argumentó que padecía psicosis posparto, una condición poco frecuente que, según los especialistas que declararon durante el juicio, podía haber afectado su percepción de la realidad.

La imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre los 12 miembros llevó al juez a declarar nulo el juicio, por lo que el proceso terminó sin una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de Clancy.

La defensa cuestiona al jurado

Reddington sostiene ahora que la actuación de Desronvil merece ser revisada por el tribunal. Una de las principales preguntas de la defensa tiene que ver con el supuesto uso de un teléfono celular durante las deliberaciones. Las reglas del estado de Massachusetts prohíben que los jurados utilicen sus teléfonos mientras deliberan sobre un caso.

Por eso, el abogado quiere que el tribunal obtenga los registros telefónicos de Desronvil para determinar si realizó llamadas o envió mensajes durante el horario en que el jurado debía estar concentrado exclusivamente en el proceso.

La defensa también quiere que el juez examine las respuestas que Desronvil dio en el cuestionario que completaron los posibles jurados antes de que comenzara el juicio. Reddington cuestiona si el hombre fue completamente sincero en esas respuestas y también en las declaraciones que hizo cuando el juez interrogó a los miembros del jurado poco antes de que terminara el proceso.

El jurado niega dudas

Hasta ahora, Desronvil no ha sido acusado de cometer una irregularidad relacionada con su participación en el jurado.

Algunos de sus compañeros, sin embargo, expresaron durante las deliberaciones su frustración por la posición que mantenía. Según los documentos presentados ante el tribunal, el presidente del jurado llegó a quejarse de que Desronvil no estaba dispuesto a aplicar correctamente el estándar de duda razonable.

El propio Desronvil ha defendido su postura. En una declaración difundida por su abogado, Edward Paltzik, sostuvo que no tenía dudas sobre su posición en el caso.

Paltzik respondió públicamente a la nueva moción de la defensa y calificó la solicitud de Reddington como un “ataque” contra su cliente por haber sido el único jurado que mantuvo una posición contraria a la absolución de Clancy.

El abogado también afirmó que la petición representa, a su juicio, un cuestionamiento directo a las garantías constitucionales relacionadas con el servicio de los jurados.

Otra batalla en la corte

La investigación solicitada contra Desronvil no es el único intento de la defensa por evitar que el caso llegue nuevamente a juicio.

En otra moción presentada el lunes, el abogado Martin Weinberg pidió al juez que desestime los cargos contra Clancy en lugar de permitir que la fiscalía lleve el caso a un nuevo juicio.

Weinberg sostiene que el juez tenía otras alternativas antes de declarar nulo el proceso. En particular, argumenta que podría haber sustituido a Desronvil por uno de los jurados suplentes después de que surgieran las diferencias durante las deliberaciones.

Según la defensa, esa medida habría permitido que el proceso continuara y que el resto del jurado llegara a una decisión sin necesidad de declarar la nulidad.

El abogado sostuvo que el tribunal contaba con “otras opciones viables” y que, por esa razón, no debería haberse declarado nulo el juicio.

El caso sigue abierto

La fiscalía todavía no ha anunciado si tiene previsto volver a juzgar a Lindsay Clancy.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz, no quiso hacer comentarios sobre las nuevas mociones presentadas por la defensa.

Mientras tanto, Clancy continúa acusada de asesinato y permanece internada en un hospital psiquiátrico mientras se resuelve su situación judicial.

El caso podría tomar una nueva dirección dependiendo de la decisión del juez sobre las solicitudes presentadas por sus abogados. Si el tribunal acepta revisar la conducta de Desronvil, esa investigación podría convertirse en un elemento importante de la estrategia de la defensa para cuestionar lo ocurrido durante las deliberaciones.

Lo que escuchó el jurado

Durante el juicio, los miembros del jurado escucharon durante semanas testimonios de psicólogos y médicos que trataron a Clancy en los meses anteriores a la muerte de sus hijos.

Los especialistas describieron el deterioro de su estado de salud mental después del nacimiento de su hijo menor. La defensa utilizó esos testimonios para sostener su argumento sobre la condición psicológica que, según sus expertos, atravesaba Clancy en el momento de los hechos.

Uno de los elementos mencionados durante el proceso fue que Clancy había sido dada de alta de un hospital psiquiátrico menos de tres semanas antes de la muerte de sus hijos.

Ahora, con el juicio declarado nulo y dos nuevas mociones sobre la mesa, el juez deberá decidir primero si corresponde investigar las actuaciones del jurado y si existen fundamentos para desestimar el caso. La fiscalía, por su parte, aún debe determinar si buscará llevar nuevamente a Clancy ante un jurado.

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