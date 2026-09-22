John Curtis pide al Senado investigar a Donald Trump Jr. y Hunter Biden por sus negocios con entidades extranjeras

Las relaciones empresariales de Donald Trump Jr. y Hunter Biden con personas y entidades extranjeras vuelven a estar bajo el foco del Congreso, ya que el legislador republicano John Curtis, de Utah, quiere que el Senado revise los negocios de ambos y determine si sus vínculos familiares pudieron abrirles puertas, generar beneficios privados o crear expectativas de un trato preferencial.

La propuesta de Curtis surge después de nuevas revelaciones sobre los vínculos internacionales de Trump Jr., incluido el financiamiento de parte de las celebraciones de su boda en las Bahamas por parte del empresario ruso Umar Kremlev. El senador también pretende que el Congreso examine las actividades empresariales de Hunter Biden durante los periodos en que su padre, el expresidente Joe Biden, ocupaba cargos públicos o buscaba llegar a ellos.

Curtis pide citar a Trump Jr. y Hunter Biden

El senador dirigió su petición al presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano de Iowa, y al senador Dick Durbin, demócrata de Illinois y miembro de mayor rango del panel.

Curtis quiere que el comité investigue el uso de las relaciones familiares presidenciales para obtener beneficios financieros privados, acceso privilegiado o un posible trato favorable por parte de intereses nacionales y extranjeros. Como parte de esa investigación, pidió que Trump Jr. y Hunter Biden sean citados para declarar sobre sus negocios, sus relaciones internacionales y los regalos que han recibido.

En su carta, el senador sostuvo que los vínculos entre familiares de presidentes e intereses extranjeros pueden generar dudas sobre el acceso que determinadas personas tienen a una familia presidencial. También planteó que esas relaciones podrían crear expectativas, reales o percibidas, de recibir algún tipo de consideración favorable.

Curtis señaló que el objetivo debería ser establecer los hechos y determinar si las leyes actuales de ética, transparencia y anticorrupción son suficientes para abordar este tipo de situaciones.

Los negocios de Hunter Biden vuelven al debate

Para justificar su solicitud, Curtis recordó los negocios de Hunter Biden con entidades extranjeras, incluidos intereses relacionados con China y Ucrania, mientras su padre ocupaba cargos públicos o aspiraba a ellos.

Las actividades empresariales del hijo del expresidente Biden han sido durante años motivo de investigaciones y enfrentamientos políticos en Washington. Los republicanos utilizaron anteriormente las facultades de investigación y citación del Congreso para examinar sus negocios y contactos internacionales.

Curtis sostiene ahora que esas herramientas también deben utilizarse para revisar las actividades empresariales de Trump Jr. y establecer un criterio que se aplique independientemente del partido político al que pertenezca el presidente o expresidente involucrado.

Un regalo de bodas pone el foco en Trump Jr.

El caso de Donald Trump Jr. cobró nueva relevancia después de una investigación de ProPublica sobre el financiamiento de las celebraciones posteriores a su boda, realizada en mayo en las Bahamas.

Según el reporte, Umar Kremlev, empresario ruso relacionado con el mundo internacional del boxeo, pagó una parte importante de los festejos, que incluyeron actividades en una isla privada. Bettina Anderson, esposa de Trump Jr., confirmó que Kremlev había organizado parte de las celebraciones y describió su participación como un regalo de bodas extraordinariamente generoso.

ProPublica también informó que Kremlev habría viajado a China como parte de una delegación que acompañaba al presidente ruso Vladimir Putin poco antes de entregar el obsequio.

El presidente Donald Trump dijo posteriormente que su hijo le había informado que tenía previsto devolver el dinero a Kremlev.

El episodio llevó a Curtis a cuestionar públicamente la magnitud del regalo y a pedir que el Congreso examine si existen implicaciones legales o éticas. El senador escribió en X que una cosa es recibir un regalo convencional de bodas y otra muy distinta que un empresario ruso financie una celebración en una isla privada.

A toaster is a wedding gift. A private-island party paid for by a Putin-connected oligarch is something else. Republicans nearly wore out the subpoena machine investigating Hunter Biden’s foreign relationships. We should not unplug it now. ‘Trust us’ was not enough then, and it? pic.twitter.com/dcWqUO6e2X — Senator John Curtis (@SenJohnCurtis) September 22, 2026

Trump Jr. también está bajo la lupa por otros negocios

La solicitud de Curtis no se limita al regalo relacionado con la boda. El senador también mencionó los negocios de Trump Jr. en criptomonedas, sus esfuerzos para concretar acuerdos inmobiliarios internacionales y sus vínculos con plataformas de mercados de predicción.

En particular, Curtis señaló las relaciones financieras y de asesoramiento de Trump Jr. con plataformas que dependen de decisiones regulatorias federales. Su preocupación es que las actividades comerciales de alguien tan cercano al presidente puedan generar dudas sobre posibles conflictos de interés o sobre la influencia que determinados intereses privados podrían ejercer.

Curtis planteó estas cuestiones como asuntos que deberían ser investigados, no como conclusiones definitivas de que Trump Jr. haya cometido alguna irregularidad. La finalidad que propone es determinar qué ocurrió y establecer si las normas vigentes fueron respetadas.

Una investigación que busca abarcar a ambos partidos

Curtis ha presentado su propuesta como un esfuerzo para aplicar el mismo nivel de escrutinio a las familias de presidentes y expresidentes de ambos partidos.

El senador argumenta que el Congreso no debería limitar sus investigaciones a los familiares de funcionarios de una determinada afiliación política. Por ello, su solicitud combina el examen de los negocios de Hunter Biden con una revisión de las actividades de Trump Jr.

En su carta, Curtis advirtió que las relaciones con empresarios extranjeros podrían generar expectativas de reciprocidad que no necesariamente beneficiarían a Estados Unidos o a sus aliados. También señaló la posibilidad de que determinados vínculos puedan plantear cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

El republicano sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de investigar esas preocupaciones sin importar hacia dónde conduzcan los hechos ni qué partido político esté involucrado.

La petición todavía debe avanzar en el Senado

La solicitud de Curtis no significa que Trump Jr. y Hunter Biden ya hayan sido citados. Para que ambos tengan que comparecer ante el Congreso, el Comité Judicial del Senado tendría que considerar la petición y avanzar con el procedimiento correspondiente.

De prosperar, la investigación podría abarcar negocios internacionales, regalos, relaciones con empresarios extranjeros y posibles conflictos de interés relacionados con los familiares de presidentes y expresidentes.

Curtis busca que el proceso permita establecer los hechos y determinar si son necesarias nuevas reglas para impedir que los vínculos familiares con la Casa Blanca puedan convertirse en una vía para obtener beneficios económicos privados o acceso privilegiado al poder político.

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