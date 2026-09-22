Horóscopo de hoy para Leo del 22 septiembre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si quieres que tu organismo funcione, tendrás que respetar tus horarios de comida y descanso. Por la tarde, una persona muy incisiva podría observarte con atención y detectar aquello que intentas ocultar. No permitas que esa mirada te intimide ni dejes que alguien ejerza poder sobre ti.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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