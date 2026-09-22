Horóscopo de hoy para Leo del 22 septiembre de 2026

Si quieres que tu organismo funcione, tendrás que respetar tus horarios de comida y descanso. Por la tarde, una persona muy incisiva podría observarte con atención y detectar aquello que intentas ocultar. No permitas que esa mirada te intimide ni dejes que alguien ejerza poder sobre ti.

Horóscopo de amor para Leo Las decisiones importantes que tienes que tomar son particularmente difíciles, ya que tienes sentimientos, pero las razones de tu cabeza son más prominentes. Considera tu situación actual con calma antes de tomar decisiones apresuradas. Tal vez necesitas bajar tu perfil y mantenerlo así si quieres evitar una crisis.

Horóscopo de dinero para Leo Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.