Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 24 al 30 de septiembre

Jueves 24

The Holy Family en el Getty

The Holy Family at Home es una exhibición en el J. Paul Getty Museum (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) que explora la intimidad doméstica y los significados simbólicos de la pintura La Sagrada Familia, de Gerard David, recientemente adquirida por el museo. Termina el 10 de enero. Entrada gratuita. Informes: getty.edu.

Foto: Getty Museum

Linternas de calabaza en el South Coast Botanic Garden

Magic of the Jack O’Lanterns, que se realiza en el South Coast Botanic Garden (26300 Crenshaw Blvd., Palos Verdes), presenta un sendero de una milla iluminado por más de 10 mil calabazas talladas. Con temas como el Día de los Muertos y un viaje bajo el mar. Termina el 1 de noviembre. Boletos $26. Informes: southcoastbotanicgarden.org.

Foto: Cortesía

Haunted Hayride en el parque Griffith

El Los Angeles Haunted Hayride regresa al parque Griffith (4730 Crystal Springs Dr., Los Angeles) con novedades como el laberinto Fallen Angel y escenas y sustos ampliados a lo largo del recorrido en remolque. Regresan atracciones como Elvira’s Trick or Treat Mayhem y Hellbilly Halloween. En noches selectas hasta el 1 de noviembre. Boletos $40. Informes: losangeleshauntedhayride.com.

Foto: Los Angeles Haunted Hayride Crédito: Cortesía

Dark Harbor en el Queen Mary

Las noches de Dark Harbor en el Queen Mary (1126 Queen Hwy., Long Beach) incluyen laberintos aterradores ?como el nuevo Shipwrecked: Brace for Impact?, entretenimiento en vivo y encuentros con los personajes icónicos de Dark Harbor por todo el barco. Hay juegos de carnaval, experiencias de escape, música de DJ, bebidas y comida a la venta y más. En noches selectas hasta el 1 de noviembre. Boletos desde $50. Informes: darkharborhalloween.com.

Foto: Dark Harbor Crédito: Cortesía

Sábado 26

Ceremonia del té en la Japan House

La Japan House (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) realizará una ceremonia del té con la practicante de té de la escuela Omotesenke, Sachiko Okazoe. Habrá una presentación en vivo y una charla con el pianista clásico y maestro, el doctor Makiko Hirata. Al final se servirá matcha y dulces. Sábado 26 de septiembre de 1:30 a 4 pm. Boletos $25. Informes: japanhousela.com.

Fotos: Cortesía

Festival de la tiza en Pasadena

En el Chalk Festival, o festival de la tiza, que se realizará en el Brookside Park, al lado del Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena), los artistas transforman el pavimento en impresionantes murales de colores. Sábado 26 de septiembre de 10 am a 6:30 pm, y domingo 27 de septiembre de 11 am a 6:30 pm. Evento gratuito. Informes: pasadenachalkfestival.org.

Foto: Cortesía

Fiesta de tambores en las Torres Watts

Maestros de la percusión como Danza Azteca, TAIKO Project y Gan Gan Akojopo, participarán en la edición 44 del Day of the Drum Festival, que se celebrará en las Watts Towers (1727 E. 107th St., Watts). Sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 10 am a 6 pm. Evento gratuito. Informes: wattstowers.org.

Foto: Cortesía

Festival de libros en la Biblioteca Central de LA

La Biblioteca Central de Los Angeles (630 W. Fifth St., Los Angeles) celebrará el Los Angeles Libros Festival, donde participarán escritores de habla hispana y también bilingües. Habrá libros a la venta, música en vivo, talleres y otras actividades para toda la familia. Sábado 26 de septiembre de 10 am a 4 pm. Entrada gratuita. Informes: lapl.org/libros.

Foto: Cortesía

Lucha libre en MoLAA

Luchadores como El Cumbias, Kensei, Destiny, Rayo Star, Doble Cara, El Muerto y Último Príncipe, participan en el evento Lucha Libre at MoLAA, que tendrá lugar en el Museum of Latin American Art (628 Alamitos Ave., Long Beach). Tocará La Nueva Ola de Cumbia y DJ Claudia. Sábado 26 de septiembre de 3:30 a 9:30 pm. Boletos desde $45. Informes: molaa.org.

Fiesta en la cuadra en el Autry Museum

La Block Party “Love Letters to L.A.”, en el Autry Museum (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) es una fiesta comunitaria con música en vivo, presentaciones culturales, juegos mecánicos, autos clásicos, actividades manuales, venta de comida y más. Sábado 26 de septiembre de 10 am a 5 pm. Boletos desde $2. Informes: theautry.org.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Domingo 27

Mariachi y The Smiths en el Ford

Mariachi Meets The Smiths es un concierto en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., East, Los Angeles) en el que el mariachi Tierra Mía dará vida a las canciones más reconocidas de esta banda inglesa. Domingo 27 de septiembre a las 7:30 pm. Boletos desde $44. Informes: theford.com