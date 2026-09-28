Cómo China está transformando una zona rural donde se cultivan papas en el centro de su competencia tecnológica con EE.UU.

En las extensas praderas de Mongolia Interior, los agricultores cosechan papas regordetas junto a nuevos vecinos: enormes bloques rectangulares que alimentarán las plataformas de inteligencia artificial de China.

Ulanqab, con sus estepas y volcanes, es una insólita frontera digital. Durante años, ha sido la capital oficial de la papa en China. Sin embargo, ahora sus campos también se han convertido en zonas de construcción de numerosos centros de datos, mientras que Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron hace solo unos días para debatir, entre otros temas, la seguridad de la inteligencia artificial.

Cientos de trabajadores con cascos amarillos transportan maquinaria pesada por las obras, mientras saltan chispas de soldadura de los andamios metálicos. Por encima de ellos, enormes grúas se mueven con precisión para construir tejados, mientras que otros obreros se mantienen en equilibrio sobre escaleras para enlucir la mampostería.

“Esto es la velocidad de China”, bromea un trabajador.

“Un maníaco de la infraestructura”, así describe a su país, riendo mientras se aleja.

“Hay una fase cada año. Esta es la segunda. “Habrá muchas más fases después”, explica un ingeniero eléctrico.

La IA se sitúa en el centro de la rivalidad entre China y Estados Unidos, y la clave reside en la capacidad de los centros de procesamiento de datos del país.

Para el Partido Comunista Chino, estos edificios son fundamentales para la seguridad económica y nacional del país. Una vez terminados, contribuirán a impulsar su misión de integrar la IA en el 90 % de las industrias y la sociedad para 2030.

Chip Somodevilla/Getty Images: Durante su reciente encuentro en Washington, se esperaba que Trump y Xi hablaran de la IA, pero no se informó de acuerdos.

Una cantera de talentos

China no solo está construyendo infraestructuras, sino que también está creando una cantera de talento: jóvenes ingenieros e investigadores que ahora ven a su país como un lugar de oportunidades, en parte porque las tensiones con EE.UU. y las restricciones a la inmigración impuestas por Trump han empañado su sueño americano.

“Cada vez menos estudiantes e investigadores se dirigen a EE.UU., y más regresan de EE.UU. a China. Eso es muy evidente”, afirma Jack Zhang, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China.

Él mismo fue reclutado por un programa de alto nivel tras estudiar en Yale, en EE.UU., y en Cambridge, en Reino Unido.

“Quería aplicar a la salud humana y la medicina parte del trabajo de inteligencia artificial que estaba realizando en el laboratorio. Eso requiere más recursos, más personal y, a veces, más apoyo gubernamental, algo al que puede resultar difícil acceder en el extranjero”, asevera.

La creciente capacidad de China en materia de inteligencia artificial es una de las razones por las que EE.UU. afirma que no quiere frenar su desarrollo en este campo, a pesar de las claras advertencias provenientes del propio sector de que la tecnología avanza demasiado rápido.

“Quien gane en el campo de la IA, gana”, declaró el presidente Trump la semana pasada.

Días antes, el director ejecutivo de la empresa de IA Anthropic, Dario Amodei, abogó por desacelerar el ritmo y mantener la prohibición, liderada por EE.UU., de la venta de chips y equipos avanzados a China, al tiempo que advirtió que un liderazgo chino “supondría un grave peligro para EE.UU. y el mundo”.

Esto es algo que, con toda probabilidad, Xi no quiso oír durante su estancia en Washington, donde realizó una visita de Estado de tres días.

El diario estatal Global Times, que se hace eco de la postura de Pekín, desestimó los temores estadounidenses como parte de una estrategia propia de la Guerra Fría para “contener” el ascenso de China.

De la apertura a la regulación

Pero China no solo está centrada en alcanzar a EE.UU.

También está promoviendo un modelo alternativo. El propio Xi está animando a las empresas chinas de IA a desarrollar modelos de código abierto más asequibles, que permitan a personas, empresas y países modificarlos a su antojo.

Asimismo, contrapone los modelos chinos a los de EE.UU., donde desarrolladores como OpenAI y Anthropic utilizan enfoques de modelos cerrados y sus elementos de diseño se mantienen en secreto.

Una de las razones por las que Pekín apoya este enfoque es que le ha dado buenos resultados. Al compartir la tecnología, las empresas chinas de IA han podido innovar rápidamente.

Esto ha ayudado a China a superar uno de sus mayores desafíos: la falta de acceso a chips avanzados, que ayudarían a desbloquear una mayor capacidad de procesamiento informático.

BBC: Los nuevos vecinos de estos agricultores de papas están en el centro de la carrera de inteligencia artificial de China con EE.UU.

Pero Pekín también quiere tener mayor influencia en la elaboración de las normas que rigen la IA. Xi ha pedido repetidamente una mayor regulación y un marco global que otros puedan seguir.

Ante el creciente clamor por la seguridad de la IA, la cumbre en la Casa Blanca revistió especial importancia. ¿Podrán ambas partes colaborar en la regulación de la IA? ¿Es siquiera realista hablar de una desaceleración?

Desde luego, en lugares como Ulanqab, donde las ambiciones de China en materia están tomando forma, no parece que vaya a producirse una ralentización.

China está construyendo cientos de centros de datos —para Huawei, ByteDance y DeepSeek— en provincias poco pobladas: Ulanqab, Ningxia y Gansu en el norte, y Guizhou en el suroeste.

En estas regiones ya se ha acumulado una enorme capacidad de energía renovable (eólica y solar), la tierra es más barata y el clima más fresco, por lo que hay menos demanda de agua.

Entre el temor y la esperanza

Esto no significa que no existan preocupaciones o inconvenientes. China quiere que la mayoría de sus centros de datos funcionen con energía verde para 2030, pero parte de su red eléctrica todavía se alimenta con carbón.

El suministro de agua sigue siendo un problema en las zonas áridas y secas de Mongolia Interior.

Pueblos enteros han sido reubicados, aunque es difícil precisar el número exacto o la compensación ofrecida a los residentes. Es un tema que pocos abordan, ya que expresar las preocupaciones abiertamente puede ser peligroso.

“Estos (lugares de) macrodatos no tienen absolutamente nada que ver con la gente común”, dice un vecino, que habla de forma anónima y fuera de cámara.

“¿Qué beneficios nos han aportado?”, suelta, al tiempo que asegura pocos lugareños han encontrado trabajo en los centros.

Por su parte, otros nos contaron su temor a que les quitaran sus tierras y ya no pudieran ganarse la vida cultivándolas.

Sin embargo, también hay optimistas. Uno de ellos es un hombre que se identificó únicamente por su apellido, Zhang, y que estaba junto a unos recolectores de papas en un campo cercano a los centros de datos.

“China está ahora a la vanguardia mundial”, afirmó, y añadió que sus hijos han conseguido encontrar trabajo en las instalaciones.

“No es como en la década de 1960, cuando estaba relativamente atrasada. A China le va bien ahora. Tanto en desarrollo económico como en otros ámbitos, está progresando”, agregó.

BBC: Zhang se muestra optimista respecto a la adopción de la IA por parte de China y afirma que sus hijos han logrado encontrar trabajo en los nuevos centros de datos.

Las encuestas parecen indicar que existe poca oposición a la IA o a su adopción generalizada, en comparación con muchos otros países. No obstante, es difícil evaluar estas cifras en un clima de censura tan fuerte.

Pekín ha dejado muy claro que ve la IA como una solución al envejecimiento de su fuerza laboral y está automatizando rápidamente la fabricación y la producción. Esto genera inquietud por la posible pérdida de empleos, un fenómeno difícil de cuantificar.

Pero este también es un país que produce alrededor de cinco millones de graduados en ciencia y tecnología cada año, en comparación con aproximadamente medio millón de EE.UU.

Y a medida que más de ellos se quedan en China, ven un ecosistema cada vez más propicio para la innovación.

Dang Ronghao, un desarrollador de inteligencia artificial de 27 años que trabaja para una importante empresa tecnológica, afirma que los campus chinos se están volviendo más abiertos, lo que le permite hablar con investigadores de todo el mundo desde su base en Shanghái.

“He visto investigaciones que combinan la IA con la fusión nuclear, la IA con la astrofísica, la IA con nuevos materiales y la IA con el desarrollo de nuevos fármacos. Creo que estamos entrando en una buena era”, ilustra.

Aun así, algunos argumentan que China sigue premiando la conformidad por encima de la disidencia.

“No es tan abierta como me gustaría”, afirma el profesor Liu Jun, del Departamento de Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Tsinghua, quien ha impartido clases tanto en Harvard como en Stanford.

“Animo constantemente a los estudiantes a que hagan más preguntas, a que cuestionen más, pero eso es difícil de cambiar. Creo que en parte se debe a la cultura y en parte al sistema”, asevera.

BBC: China ve en la IA una solución al envejecimiento de la fuerza laboral.

Lejos de los laboratorios donde el profesor Liu y otros trabajan en la vanguardia de la IA, muchos chinos aún se enfrentan a problemas económicos más inmediatos: una economía estancada, un creciente desempleo juvenil, un bajo nivel de gasto y una caída drástica de los precios de la vivienda.

En las zonas rurales, el envejecimiento de la población también es una preocupación creciente.

“Los macrodatos y todo eso… están muy bien, pero no tienen nada que ver conmigo”, dice un granjero de Mongolia Interior mientras se desplaza en una carreta para revisar a sus ovejas.

El hombre afirma que no le sirve de nada la IA y que casi ni usa internet.

La pantalla de su teléfono está rota y la conexión wifi la obtiene mediante un módem USB portátil por el que paga poco más de 40 yuanes al mes.

“En realidad no ha habido ningún cambio para mí. No sé qué me depara el futuro”, dice.

Este tipo de escepticismo puede convertirse en un desafío para Pekín.

Están ocurriendo muchos cambios aquí y en todo el país, pero es difícil saber cuántas personas están tan comprometidas como sus líderes con este futuro impulsado por la tecnología.

BBC: Los lugareños como este agricultor no le ven mucha utilidad a la IA porque apenas usan internet.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.