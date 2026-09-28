Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
El lunes te va a encontrar con trabajo hasta en las pestañas, Aries, pero el verdadero reto será lo que haces cuando por fin sales de la chamba. Si tus ratos libres se van en deslizar el dedo por Facebook hasta que se te entume, después no digas que no te alcanzó el día. Aparta media hora para caminar, hacer ejercicio o mover tantito ese cuerpo. No necesitas inscribirte a una competencia ni presumir tenis nuevos. Tu cabeza también necesita descansar de tanto pendiente.
En tu casa hay un rincón que ya parece bodega de cosas que «algún día» vas a necesitar. Empieza por ahí. Saca esa ropa que no te pones, revisa papeles, tira envases vacíos y arregla lo que llevas meses esquivando. No quieras dejar toda la casa reluciente en una tarde, porque a las dos horas vas a estar sentado entre bolsas, viendo videos de cómo doblar sábanas. Haz una zona a la vez. Y mientras ordenas, pregúntate qué otros compromisos guardas por pura costumbre: citas que aceptas sin ganas, favores que ya te pesan y planes que solo ocupan espacio en tu agenda.
Esta semana puede salirte una escapada cerca de tu ciudad, quizá por una invitación de última hora o por un asunto que termina siendo más entretenido de lo previsto. Si puedes acomodar tus responsabilidades, date permiso de ir. Cambiar de paisaje te vendrá bien; hasta el café sabe diferente cuando dejas de mirar las mismas cuatro paredes. También podrías conocer a alguien cuya conversación te deje sonriendo como menso camino a casa. No te adelantes a ponerle apellido a la historia: primero averigua si esa persona sabe conversar cuando no anda queriendo impresionar.
En el amor traes el freno de mano puesto. Se entiende: después de las chingas que te llevaste, cualquiera revisa dos veces antes de abrir la puerta. Pero una cosa es cuidar tu corazón y otra pedirle a alguien nuevo que pague las deudas de quien te trató mal. Si te gusta esa persona, acepta una salida sencilla y observa si cumple lo que dice, si respeta tus tiempos y si tú puedes ser tú sin andar midiendo cada palabra. No necesitas entregarle las llaves de tu casa por un mensaje bonito; tampoco salir corriendo porque tardó veinte minutos en responder.
Hay alguien del pasado a quien todavía recuerdas con cariño, aunque también te haya dejado una buena herida. Puedes extrañar las partes bonitas sin olvidar por qué aquello terminó. Cuando te llegue la nostalgia, no la conviertas de inmediato en llamada, visita o mensaje a medianoche; escribe lo que sientes y léelo al día siguiente. Tal vez echabas de menos un momento, no a la persona completa. Tampoco cargues odio como si te pagaran renta por traerlo dentro. Lo que te hicieron ya pasó; lo que decides permitir de aquí en adelante sí está en tus manos.
Ponte al corriente con tus pendientes, abre espacio en tu casa y deja que lo nuevo se presente sin exigirle garantías imposibles. El amor no viene con póliza contra pendejadas, pero tú ya sabes hacer preguntas antes de meterte donde después no hallas ni la salida.
TAURO – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Tienes una sonrisa que sale incluso cuando la vida te trae a pan y agua, Tauro. Eso habla de tu carácter, pero tampoco significa que debas fingir que todo está precioso mientras resuelves broncas ajenas y pospones lo tuyo. Esta semana vuelve a mirar eso que quieres conseguir: un negocio, un cambio de trabajo, un proyecto que llevas tiempo preparando. Elige una tarea concreta y hazla antes de que el día se llene de encargos. Tus ganas valen mucho, pero si se quedan esperando a que todos te den permiso, se les enfría el café.
Has ayudado a alguien sin llevar la cuenta ni poner cara de mártir. En los próximos días podrías necesitar un contacto, que te echen la mano con un trámite o que alguien te cubra un pendiente. Pídelo sin pena. Esa persona recuerda perfectamente aquella vez que tú apareciste cuando le urgía una solución, y estará dispuesta a corresponderte. Acéptalo con gusto, que recibir también requiere maña; luego te haces el fuerte, dices «yo puedo solo» y acabas haciendo tres vueltas que te habrías ahorrado con una llamada.
Cuida a quién le enseñas tus planes antes de que estén listos. No hace falta anunciar cada propuesta, cifra o fecha en la sobremesa del trabajo. Hay gente que pregunta con una sonrisa de anuncio dental y luego anda contando tu asunto con detalles que ni tú sabías. Comparte lo necesario con quienes participan en el proyecto y guarda el resto hasta tener algo firme. Si alguien te pide información que no le corresponde, un «todavía estoy viendo opciones» basta. Tu silencio estratégico puede ahorrarte más enredos que veinte explicaciones.
Aguas con un comentario que podría salir de boca de un vecino o de una amistad del trabajo y llegar todo torcido a oídos de tu pareja. Tal vez exageren una conversación, mencionen a alguien de tu pasado o armen una historia completa con una foto en la que apenas sales de fondo. No vayas a pelearte con media colonia por un rumor. Primero pregunta qué escuchó tu pareja y aclara lo que sí sucedió. Si hay algún detalle incómodo que tú omitiste, dilo de frente; enterarse por terceros suele doler más que la verdad.
También escucha sin interrumpir. Tu pareja no necesita un alegato como si estuvieras frente al juez; necesita saber que puede preguntarte algo sin que se te suba el coraje a la cabeza. Y si lo que andan sacando es un error de otra época que ya hablaron y resolvieron, recuérdense mutuamente cuándo ocurrió y qué cambió desde entonces. Quien busca separarlos conoce bien el truco: sembrar una duda y dejar que ustedes hagan el resto del trabajo. No le regales semejante servicio a domicilio.
Mantén el ánimo, pero ponle dirección. Agradece la ayuda, protege tus proyectos y habla claro en casa antes de que otros quieran hablar por ti. Tu corazón es enorme; nomás recuerda que no es plaza pública para que cualquier metiche entre, venda chismes y todavía te cobre estacionamiento.
GÉMINIS – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Esa amistad que antes te contaba sus penas ya te está provocando otras ideas, Géminis. Te descubres arreglándote de más para verla, esperando sus mensajes y repasando una broma que hizo como si fuera declaración de amor con mariachi incluido. Antes de lanzarte, pregúntate qué sientes cuando pasan varios días sin hablar: ¿extrañas a esa persona o extrañas que alguien esté pendiente de ti? La soledad sabe disfrazarse de flechazo, y luego uno anda planeando boda con quien apenas le prestó un cargador.
Si después de pensarlo sigues sintiendo algo, habla con esa persona en privado y sin montar una escena. Dile que la amistad ha empezado a significar algo distinto para ti y pregunta cómo lo vive. Dale espacio para responder, aunque su respuesta no sea la que esperabas. Si hay interés mutuo, pueden avanzar despacio y ver si se entienden también fuera del papel de confidentes. Si no lo hay, decide si necesitas tomar distancia para acomodar tus sentimientos. Quedarte cerca mientras finges que no pasa nada solo te va a poner a escuchar sus historias de amor con cara de «qué gusto», cuando por dentro se te quema el comal.
En otro asunto, cuidado con las mentiras que llamas «piadosas». Decir que ya pagaste algo, que avisaste a tiempo o que no viste un mensaje puede sacarte del apuro cinco minutos, pero después tendrás que inventar otra historia para tapar la primera. Si cometiste un error, reconoce qué pasó y ofrece una solución concreta. Una disculpa sirve más cuando va acompañada de hechos. Tu palabra te ha costado años de esfuerzo; no la abarates por evitar una conversación incómoda de diez minutos.
Con tu salud, deja de tratar los malestares como si se arreglaran solos mientras tú sigues desvelándote, comiendo a cualquier hora y sobreviviendo a puro café. Organiza comidas más completas, incluye frutas y verduras si están a tu alcance, toma agua y procura dormir mejor. Si notas síntomas frecuentes o algo que te preocupa, consulta a un profesional de salud en lugar de hacerle caso al primer diagnóstico que te mande una tía por WhatsApp. Escuchar a tu cuerpo también es una forma de cumplirte la palabra.
Podría organizarse una reunión con amistades a las que no ves desde hace mucho. Habrá historias nuevas, viejas bromas y una que otra persona empeñada en sacar asuntos que ya deberían estar jubilados. Disfruta el encuentro sin competir por quién tiene la vida más resuelta. Pregunta, escucha y cuenta solo lo que de verdad quieras compartir. No debes explicar tus decisiones como si todos hubieran comprado boleto para opinar.
Y en redes sociales, aguántate las ganas de responderle a quien anda buscando pleito en los comentarios. Un chisme compartido por impulso puede llegar a la persona equivocada y convertirte en protagonista de una bronca que ni era tuya. Antes de publicar o reenviar, revisa si sabes qué ocurrió y si vale la pena meter tu nombre ahí. Esta semana te irá mejor usando la boca para decir la verdad y dar un beso, si se arma, que para echarle aire a un incendio ajeno.
CÁNCER – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Eso que llevas meses construyendo empieza a dar señales de vida, Cáncer. Tal vez llegue una respuesta que esperabas, alguien se interese en tu trabajo o por fin veas resultado de una decisión que te costó tomar. Disfruta el avance, pero no te pongas a festejar como si ya hubieras cobrado todo el premio: todavía hay detalles que atender y personas a las que responder. Si alguien se burla de tus metas porque las suyas se quedaron guardadas en el cajón, déjalo hablar. Tú sigue haciendo lo que te toca; las opiniones no entregan proyectos ni pagan las cuentas.
Hay dos amistades que podrían involucrarte en una discusión que no comenzaste. Una te cuenta su versión en privado y la otra quiere que confirmes lo que escuchaste. Ahí es donde te pueden agarrar de mensajero y dejarte como responsable de un pleito ajeno. No repitas conversaciones ni prestes tu nombre para respaldar historias que no presenciaste. Puedes decirles: «Si tienen algo pendiente, háblenlo entre ustedes». Y si insisten en que tomes partido, aléjate de la conversación. No necesitas adivinar quién trae malas intenciones; basta con mirar quién respeta tu negativa y quién intenta provocarte.
Si tienes pareja, aprovecha estos días para resolver un asunto que ambos conocen de memoria, pero siempre dejan pendiente. No empiecen con un «tú siempre» y terminen sacando agravios de cuando todavía usaban otra foto de perfil. Elijan un problema, digan qué necesitan y acuerden algo que puedan cumplir esta semana. Puede ser repartir mejor las tareas, reservar una noche para estar juntos o dejar de discutir por mensajes mientras trabajan. La confianza se nota en lo que hacen cuando nadie los está mirando, no en promesas dichas durante una cena bonita.
También podría reaparecer un amor del pasado con un saludo aparentemente inocente. Te dirá que se acordó de ti por una canción, una calle o cualquier pretexto que encontró en el cajón. Antes de responder con el corazón acelerado, acuérdate de cómo acabó aquello y mira qué vida tienes hoy. Si ya estás construyendo una relación, sé honesto sobre ese contacto y decide qué límites te convienen. Una emoción momentánea puede salirte carísima si usas a alguien de antes para escapar de una conversación que debes tener en casa.
Si estás soltero y alguien te mueve el tapete, deja de esperar a que te lea la mente. Invítale a salir con claridad, en un plan sencillo donde puedan hablar sin público ni amigos haciendo de porra. Dile que te interesa conocerle de otra manera y presta atención a su respuesta. No exijas una declaración eterna en cinco minutos, pero tampoco te quedes meses interpretando miradas y corazoncitos en las historias. El interés suele notarse cuando ambos proponen, preguntan y encuentran tiempo para verse.
Tu tiempo merece personas que sepan estar presentes, y tus sueños merecen acciones diarias aunque sean pequeñas. Hoy toca avanzar con lo tuyo, mantenerte fuera de pleitos prestados y hablar de frente en el amor. Para enredos ya hay suficientes cables detrás de la televisión; no necesitas llevar otros en el pecho.
LEO – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Traes la costumbre de resolverle la vida a medio mundo y luego llegas a tu casa sin ganas de atender ni tus propios asuntos, Leo. Esta semana alguien podría pedirte que intervengas en un problema que ni conoces completo. Escucha si quieres, pero no prometas llamadas, dinero ni soluciones antes de revisar tus pendientes. Hay decisiones que cada quien debe tomar por su cuenta; por más que quieras ayudar, no puedes vivir con el control remoto de todas las vidas en la bolsa.
Si tienes pareja, fíjate en cómo están pasando el tiempo juntos. Tal vez conversan únicamente para decidir qué van a cenar, revisar pagos o discutir quién dejó la luz prendida. Cambien una parte de esa rutina: salgan a caminar, prueben un lugar distinto o tengan una noche sin pantallas ni pendientes. Pregúntale qué ha estado extrañando de ustedes y comparte lo que tú necesitas. No esperes a que la relación se convierta en junta administrativa con besito de despedida para acordarte de que también son amantes.
En la intimidad, la picardía puede regresar si ambos se sienten escuchados y cómodos. Hablen de lo que les gusta, de lo que quisieran probar y de lo que prefieren dejar para otra ocasión. Un detalle pensado para tu pareja puede encender más que una actuación de película donde nadie sabe ni cómo terminó enredado entre las sábanas. Seduce con atención y sentido del humor; preguntar también tiene su encanto. Y si tu pareja trae cansancio o no tiene ganas, respeta su respuesta sin hacer berrinche: el deseo no funciona a punta de reclamos.
Vas a notar que ya no te emociona quedar bien con todo el mundo. Quieres dedicarle más tiempo a un proyecto propio, poner orden en tus gastos o cambiar una costumbre que te estaba quitando horas. Eso también es madurar, aunque a otros les incomode que ya no estés disponible para hacerles el mandado emocional. Haz una lista corta de lo que necesitas resolver esta semana y empieza por lo que depende de ti. No hace falta anunciar tu nueva versión con tambor y trompeta; deja que tus acciones hablen.
Entre miércoles y jueves podrías extrañar mucho a familiares que viven lejos. Una canción, una receta o una foto vieja te va a traer de golpe alguna sobremesa que antes dabas por sentada. Llámales, pregúntales cómo están de verdad y, si tus tiempos y tu bolsillo lo permiten, propón una fecha para visitarlos. Si el viaje no se puede todavía, acuerden una videollamada con calma. El cariño necesita más que reaccionar con un corazón a las fotos familiares.
Por último, pon atención a cómo te estás sintiendo después de comer. Si ciertos alimentos te causan molestias, observa cuándo sucede y baja un poco el exceso de irritantes; procura comer con horarios más regulares y moverte durante el día. No hace falta castigarte en el gimnasio por un antojo ni sacar conclusiones por tu cuenta. Si el malestar persiste o empeora, busca atención médica. Cuida tu cuerpo como cuidas a los tuyos: con constancia y sin esperar a que tenga que gritarte para que lo escuches.
VIRGO – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Traes la agenda bien organizada y el corazón hecho un cajón donde avientas todo sin mirar, Virgo. Preguntas qué quiere la otra persona, revisas cada gesto y luego evitas responder la pregunta más sencilla: ¿qué quieres tú? El amor podría estar asomándose en una invitación que has tomado por cortesía o en alguien que busca cualquier pretexto para seguir conversando contigo. No conviertas cada señal en una investigación criminal. Si te interesa, propón un plan y observa qué pasa cuando los dos tienen oportunidad de conocerse sin tanta adivinanza.
Si la persona que te gusta vive lejos, o tu pareja y tú están pasando temporadas separados, necesitan algo más útil que prometerse «vamos a hablar más». Acuerden cuándo pueden llamarse, qué harán si surge un imprevisto y si existe una fecha realista para verse. Una relación a distancia también se cuida con hechos pequeños: preguntar cómo salió aquella entrevista, recordar una cita importante y escuchar sin estar atendiendo otras tres pantallas. Si uno siempre busca y el otro solo aparece cuando se aburre, ahí tienes información valiosa. La distancia no destruye por sí sola lo que ambos se esfuerzan en sostener.
En estos días podrías recordar con fuerza a alguien querido que ya falleció. Quizá te llegue su voz mientras preparas una comida o te acuerdes de un consejo que antes te hacía poner los ojos en blanco y ahora entiendes mejor. Date permiso de extrañarle sin obligarte a estar contento de inmediato. Puedes preparar su receta, mirar fotografías con la familia o contar una anécdota que le habría hecho reír. Seguir con tus proyectos también puede ser una manera de honrar lo que compartieron; no tienes que ganarte el derecho a recordarle quedándote triste para siempre.
Una amistad con la que hubo un pleito podría darte ocasión de hablar. Si fuiste tú quien soltó una frase hiriente o faltó a un compromiso, discúlpate por eso en particular. El «perdón si te ofendiste» tiene menos arreglo que una sombrilla rota. Explica qué harías distinto y escucha lo que la otra persona tenga que decir, aunque no esté lista para retomar la amistad. Pedir perdón es hacerse cargo de lo tuyo; la respuesta le corresponde a ella.
También puede surgir una salida fuera de tu ciudad. Antes de descartarla porque el plan no está perfectamente organizado, revisa costos, horarios y pendientes. Si todo cabe, ve y pásala bien. No conviertas una tarde de paseo en auditoría de los tiempos de todos. Y si entre tus amistades empieza a circular un chisme, fíjate quién disfruta repetir intimidades que le confiaron. Con esa persona conviene compartir menos; no hace falta organizar una ceremonia de expulsión del grupo.
Si tienes pareja y andas buscando caricias por fuera, deja de hacerte el distraído. Habla de lo que falta entre ustedes y decide si quieres trabajar en ello. Si ya no deseas continuar, termina con honestidad antes de involucrar a alguien más. No hagas promesas por comodidad ni beses a escondidas esperando que nadie se entere. Tu vida sentimental se aclara más rápido cuando dejas de poner a otras personas a pagar la cuenta de tu indecisión.
LIBRA – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No le vuelvas a entregar tus secretos a quien ya demostró que los usa como tema de sobremesa, Libra. Una amistad podría buscarte con mucha confianza después de haber torcido algo que dijiste o de haberte dejado solo cuando hubo un malentendido. No necesitas armar juicio ni publicar indirectas; decide cuánto acceso merece ahora esa persona. Puedes tratarla con educación y guardar para ti lo que todavía estás construyendo. La confianza se recupera viendo cambios durante un buen tiempo, no porque alguien llegue diciendo «ay, ya supéralo» con una sonrisa de tienda departamental.
Tampoco vivas buscando traidores debajo de cada maceta. Fíjate en hechos: quién cumple un acuerdo, quién habla de frente cuando algo le incomoda y quién lleva tus asuntos a otras mesas. Esa revisión te ayudará a cuidar amistades valiosas sin pagarles a todos por el error de uno solo. Si escuchas una versión extraña de algo que supuestamente dijiste, pregunta cuál fue la frase exacta y en qué contexto ocurrió. La mitad de los pleitos se infla porque alguien escuchó una palabra, le agregó sazón y la sirvió como si hubiera estado presente desde el principio.
Puede escribirte una persona con la que dejaste una conversación pendiente. Tal vez sea una vieja pareja, un familiar o una amistad que se alejó sin saber cómo volver. Es posible que empiece con una pregunta sencilla, como si aún tienes el mismo número o si recuerdas algún lugar donde estuvieron juntos. No tienes obligación de retomar el vínculo, pero tampoco necesitas adivinar sus intenciones por tres renglones de mensaje. Si te nace responder, pregunta directamente qué quiere hablar contigo. Quizá solo necesita saber que estás bien; quizá hay algo que ambos merecen aclarar.
Tu manera de hablar será otro asunto a vigilar. Nadie debe exigirte que te vuelvas una persona dócil para que les resulte cómodo tratar contigo. Si algo te molesta, dilo. Pero si sabes que cuando te enojas avientas palabras como platos en cocina de fonda, hazte cargo de los golpes que das. Hay diferencia entre decir «esto no me parece» y soltar la frase que sabes que le va a doler a alguien toda la semana. La gente que te quiere puede aceptar tu carácter; no tiene por qué aprender a esquivar tus arranques como si practicara box.
En lo económico podrían llegarte unos pesos extra por un pago atrasado, un trabajo adicional o una devolución que ya dabas por perdida. Antes de celebrar invitando a todos, mira qué gastos vienen y separa una parte. Si tienes una deuda pequeña que puedas liquidar, revísala; si no, aparta el dinero en un lugar donde no lo confundas con el presupuesto de antojos. No importa si la cantidad parece modesta. Los centavitos que cuidas hoy pueden evitarte pedir prestado cuando aparezca un imprevisto.
Esta semana tu tarea será elegir con quién hablas, cómo hablas y en qué gastas. No necesitas cambiar de personalidad para agradarle al vecindario entero. Basta con que tus decisiones protejan lo que valoras. Y al que quiera comprarte confianza con dos halagos, dile que esa mercancía ya no se vende fiada.
ESCORPIÓN – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te va a llegar una información que no encaja ni tantito con la imagen que tenías de cierta persona, Escorpión. Podría tratarse de una promesa que le hizo a alguien más mientras te decía otra cosa a ti, o de un detalle que omitió cuando le preguntaste de frente. Antes de soltarle hasta el apellido a gritos, averigua qué parte sabes de primera mano y qué parte viene adornada por quien te lo contó. Si confirmas que hubo engaño, toma la decisión con los ojos abiertos. Duele enterarse hoy, sí, pero duele más seguir invirtiendo meses en una historia que solo funciona mientras no haces preguntas.
Si ya diste segundas, terceras y hasta quintas oportunidades, deja de llamarle accidente a una conducta que se repite. Revisa qué ocurrió la última vez, qué prometió cambiar esa persona y qué hizo cuando creyó que todo estaba olvidado. El perdón no te obliga a volver a confiar con los ojos cerrados. Puedes reconocer que alguien te importa y aun así decidir que no quieres pasar otra temporada esperando a ver con qué sale. No eres centro de rehabilitación sentimental abierto las veinticuatro horas.
También podrías cansarte de ocupar el huequito que alguien te deja entre sus otros planes. Te busca cuando tiene ganas, te responde con entusiasmo de madrugada y se vuelve una aparición mariana cuando propones verse con calma. Si tú quieres una relación en la que haya tiempo compartido y claridad, dilo sin rodeos. Escucha su respuesta, pero mira sobre todo sus actos. No te conformes con ser el postre escondido de quien presume otro menú en público; mereces una mesa donde puedas sentarte sin pedir permiso.
Si estás en una relación a distancia, habla de lo que ambos pueden ofrecer de verdad. ¿Con qué frecuencia podrán verse? ¿Cómo manejarán los silencios, los cambios de horario y los límites con otras personas? La distancia no convierte a nadie en infiel por arte de magia, pero tampoco se sostiene a base de «te extraño» enviados entre dos pendientes. Si ya sabes que necesitas cercanía física y el plan para reunirse nunca llega, dilo ahora. Fingir que estás conforme mientras acumulas frustración termina sacando lo peor de los dos.
Y en medio de tanto asunto serio, tu vida íntima podría ponerse bastante sabrosa. Quizá conozcas a alguien con quien la química salte antes de que llegue el mesero con las bebidas. Disfruta el coqueteo, pregunta qué busca esa persona y deja claras tus propias intenciones. Si ambos son adultos, hay ganas mutuas y se sienten cómodos, dense permiso de descubrir qué les gusta sin competir por el campeonato nacional del catre. La imaginación puede traer ideas buenísimas, pero se disfruta más cuando nadie tiene que adivinar límites ni fingir experiencia para impresionar.
Prepárate para sorprenderte, tanto por lo que descubras de otros como por lo que tú mismo deseas. La pasión es bienvenida; el respeto y el cuidado también entran al cuarto. Y si alguien solo aparece cuando se le antoja la caricia, ya sabes dónde está la puerta: que salga por ella antes de que se le enfríe hasta el pretexto.
SAGITARIO – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Empiezas el lunes con ganas de salirte de la ruta conocida, Sagitario. Te puede surgir un plan para recorrer un lugar cercano, probar comida distinta o aceptar una invitación que normalmente habrías dejado en visto. Haz espacio para esa aventura, aunque sea de unas horas, pero no salgas corriendo con todo a medias. Revisa horarios, dinero y cómo vas a regresar; la espontaneidad se disfruta más cuando no terminas pidiendo que vayan por ti porque se te acabó la pila y también la quincena.
Tu cuerpo lleva días pidiéndote más atención. Si has tenido molestias, no las tapes con la promesa de que «el fin de semana me checo», especialmente si reaparecen o empeoran. Busca atención médica para saber qué ocurre y qué cuidados necesitas; adivinar enfermedades por internet solo te puede llenar de sustos o hacerte perder tiempo. Mientras tanto, procura dormir, tomar agua y no pasar horas sin comer por andar de un lado a otro. Atenderte a tiempo también forma parte de tus planes, aunque no sea la aventura que querías en la agenda.
Una amistad podría invitarte a comer o a tomar café porque trae un chisme atorado desde hace días. La vas a ver mirando alrededor antes de soltar el primer nombre, como si fueran a intercambiar documentos secretos. Escucha, pero no des por cierto todo lo que cuenta ni guardes información ajena para usarla de arma después. Si hay algo que te afecta directamente, averígualo con la persona indicada. Si no tiene nada que ver contigo, deja que el cuento termine en esa mesa. No necesitas comprar boleto para cada pleito que pasa cerca.
Con tu pareja, si la tienes, podrían aparecer opiniones que nadie solicitó. Un conocido tal vez critique sus tiempos, sus gastos o la manera en que llevan la relación, y alguno de los dos podría empezar a mirar al otro con dudas prestadas. Conversen sobre lo que realmente sucede entre ustedes. Si hay un problema, pónganle nombre y busquen una solución que ambos entiendan. Escuchar un consejo de alguien confiable puede ayudar, pero ninguna persona de fuera conoce toda la historia ni decide por ustedes. Los celos y el control no son pruebas de amor; los acuerdos claros sí sirven.
También conviene mirar con quién pasas tus descansos. Hay personas que llegan a una reunión y en diez minutos convierten hasta el postre en motivo de queja. No hace falta pelear ni anunciar que te alejas para siempre; simplemente dedica más tiempo a quien te deja de buen ánimo. Ya cargas suficientes responsabilidades como para recoger, además, el mal humor que otros fueron tirando por ahí.
En el trabajo o en una actividad que haces por tu cuenta puede surgir un encargo adicional, una propuesta de colaboración o una oportunidad de aprender algo que luego te genere ingresos. Pregunta cuánto tiempo exige, cuándo pagan y qué esperan de ti antes de aceptar emocionado. Si entra dinero extra, separa una parte para una herramienta, capacitación o material que te ayude a producir más. Date un gusto pequeño si puedes, pero no entierres toda la ganancia en compras que mañana ni recordarás. Esta semana la aventura puede dejarte algo más que fotos: una idea bien trabajada y unos pesos que sí se queden contigo.
CAPRICORNIO – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Podrías encontrarte con alguien a quien un día quisiste tanto que hasta sus manías te parecían adorables, Capricornio. Una charla casual puede traer recuerdos de viajes, discusiones tontas y aquella época en que creían que iban a durar más que los muebles de la sala. Disfruta la conversación si se da, pero mira a la persona que tienes enfrente hoy, no a la que guardaste en la memoria. Tal vez ambos descubran que ya pueden hablar sin ganas de reabrir la historia. Hay reencuentros que sirven para despedirse mejor, aunque ninguno pronuncie la palabra «adiós».
Ten cuidado con ponerle entusiasmo a alguien que ya tiene pareja. Puede decirte que su relación está «complicada», que prácticamente terminaron o que contigo siente algo distinto. Antes de apartar tus noches para atender sus mensajes secretos, pide claridad: si está disponible para empezar algo contigo, podrá demostrarlo sin esconderte. Si no, aléjate de ese triángulo antes de terminar haciendo fila para recibir migajas. No naciste para ser el descanso de quien luego regresa a cenar a otra mesa como si nada.
También conviene distinguir entre las ganas de una noche y el deseo de construir una relación. Puedes disfrutar la atracción sin prometer amor eterno por una buena revolcada ni esperar que la otra persona lo haga. Hablen de lo que buscan y respeten la respuesta. Si tienes pareja, la química podría estar bastante encendida esta semana; aprovéchenla con gusto y con acuerdos. Si por ahora no desean un embarazo, usen anticoncepción adecuada de forma constante. No te confíes en cálculos improvisados ni en la ocurrencia de que «una vez no pasa nada»; para sorpresas ya están las fiestas, no las pruebas hechas con el corazón en la garganta.
Un trámite o documento que te había tenido dando vueltas puede mostrar avances. Revisa si falta una firma, una copia o una fecha límite, y guarda los comprobantes en un lugar donde puedas encontrarlos sin vaciar tres cajones. Si hay un asunto legal, consulta a la persona o institución correspondiente antes de asumir que ya está resuelto. Una respuesta favorable se disfruta más cuando tienes claro qué sigue. No dejes todo al «seguro me avisan», porque a veces sí avisan y el correo acaba enterrado entre promociones de zapatos.
Una amistad podría buscarte para contarte una situación difícil o pedirte un favor concreto. Escúchala antes de ofrecer medio cielo; quizá necesita que le acompañes a hacer una llamada o que le recomiendes a alguien, no que le resuelvas la existencia. Si puedes ayudar, hazlo con gusto y deja claro hasta dónde llegas. Si el favor implica dinero o tiempo que no tienes, ofrece otra opción. La generosidad también sabe decir «esto sí puedo» sin sentirse culpable.
Por último, presta atención a esas comidas después de las cuales acabas desabrochándote el pantalón con la discreción de un ladrón novato. Observa si ciertos lácteos, harinas u otros alimentos te causan molestias y procura comer con calma. Si la hinchazón o el dolor se repiten, consulta a un profesional de salud antes de eliminar grupos enteros de alimentos por tu cuenta. Entre papeles, recuerdos y antojos, lo que más te conviene esta semana es elegir con claridad qué dejas entrar a tu vida y qué ya cumplió su temporada.
ACUARIO – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Apenas empieza el lunes y ya traes la cabeza poniendo música triste a escenas que todavía ni suceden, Acuario. Un cambio en el clima, una noche de poco sueño o una foto vieja pueden dejarte más sensible de lo habitual. Date cuenta de cómo estás sin insultarte por sentirlo. Abre la ventana, sal un momento si puedes, come algo y elige una tarea pequeña para arrancar el día. No necesitas resolver toda tu vida antes del desayuno; con dejar de alimentar durante horas el mismo pensamiento ya empiezas a darte un respiro.
Hay un asunto del pasado que repasas como si en la repetición número cuarenta y siete fueras a encontrar la respuesta que faltaba. Pregúntate si hoy puedes hacer algo concreto al respecto: pedir una aclaración, reparar un daño o cambiar una costumbre. Si la respuesta es sí, ponle fecha. Si no, deja de prestarle toda la noche a una conversación que terminó hace tiempo. Cuando te cueste dormir, anota lo que te preocupa para retomarlo al día siguiente y aléjate un rato del teléfono. A las dos de la mañana hasta un mensaje sin punto final parece amenaza internacional.
En las amistades notarás movimiento. Alguien con quien antes hablabas seguido lleva semanas sin buscarte, mientras otra persona podría reaparecer con ganas sinceras de verte. No hagas una lista de ausencias para medir cuánto vales. Si extrañas a alguien, invítale a tomar un café una vez y observa si también pone de su parte. Y si la relación ya se enfrió, puedes agradecer lo que compartieron sin seguir persiguiendo una respuesta que nunca llega. Dedica tiempo a quien sí se sienta contigo, aunque no lleven veinte años conociéndose.
En casa podría surgir un pleito por algo que una persona dijo y otra entendió de manera distinta. Si te toca escuchar dos versiones, no te ofrezcas a traducir emociones a gritos de un cuarto al otro. Pregunta qué pasó, separa lo que viste de lo que te contaron y sugiere que hablen quienes están involucrados. Mucho ojo si alguien intenta ponerte la culpa de que los demás no se entiendan. No te conviertas en el encargado oficial de arreglar una familia entera mientras tus propios pendientes hacen fila afuera de la puerta.
También deja de asumir responsabilidad por cada mal humor que encuentras. Que una persona esté callada no demuestra que la hiciste enojar; que cancelen un plan no significa que ya no te quieran. Antes de disculparte por algo que ni sabes si ocurrió, pregunta: «¿Pasa algo conmigo o traes otro asunto?». Y si cometiste un error, reconoce exactamente ese error, sin adjudicarte los de todo el vecindario. Esa costumbre de cargar culpas ajenas te deja agotado y encima no resuelve el problema verdadero.
Haz hoy una cosa por ti que no dependa de que alguien te conteste: termina un pendiente, prepara algo rico o sal a despejarte. Si el desánimo persiste y te dificulta dormir o seguir con tu rutina, busca apoyo profesional. Mereces compañía y ayuda, pero también mereces hablarte con más respeto. Ya habrá quien te quiera hacer menos; no te pongas tú primero en la fila.
PISCIS – 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si estás soltero, deja de revisar tu vida amorosa como si te hubieran entregado una boleta con calificación reprobatoria, Piscis. Estar sin pareja no significa que vayas tarde ni que debas aceptar al primero que te invite a salir. Dedica tiempo a arreglarte como a ti te gusta, a descansar y a hacer cosas que te hagan sentir cómodo en tu propia piel. No necesitas cambiar de cuerpo para merecer atención; basta con presentarte sin pedir perdón por existir. La primera impresión cuenta, sí, pero también cuenta cómo tratas a los demás cuando ya se acabó el peinado de salón.
Podría aparecer alguien que te haga reír en un momento en que ni estabas buscando romance. Quizá empiecen hablando de un asunto cotidiano y acabes esperando la siguiente conversación con una sonrisa que no logres disimular. Disfruta esa ilusión. Solo procura conocer a la persona completa antes de escribirle en tu cabeza un papel perfecto. Pregúntale qué le interesa, observa cómo lleva un desacuerdo y deja que también conozca tus rarezas. Si te gusta ponerle salsa a las papas hasta que lloran, que se entere antes de que le reserves lugar en la cena de Navidad.
Si ya tienes pareja, mira cuánto tiempo le estás dedicando sin contar los minutos en que coinciden en casa mirando cada quien su pantalla. El trabajo y las amistades tienen su lugar, pero esa persona puede estar extrañando una conversación sin prisas, un abrazo o que recuerdes algo que te contó. Pregúntale qué necesita y dile también cómo has estado tú. Si se ha sentido desplazada, escucha sin convertir la charla en una competencia por quién está más cansado. Reserven un momento de la semana para salir o quedarse juntos por gusto, no porque haya que pagar recibos.
Puede surgir un viaje breve o una salida que requiera decidir rápido. Ten a mano lo indispensable, revisa tus compromisos y no compres boletos antes de confirmar horarios y presupuesto. Si logras ir, aprovecha para cambiar de ambiente y volver con ideas frescas. A veces basta una tarde lejos de la rutina para acordarte de algo que querías hacer desde enero y fuiste aplazando cada vez que la vida se puso llena de pendientes.
Retoma una de esas metas que escribiste al comenzar el año. Puede ser aprender una habilidad, terminar un proyecto o mejorar una costumbre. No metas cinco objetivos nuevos en una sola semana para luego mandar todo a la chingada el jueves. Escoge uno, anota el primer paso y aparta un espacio en tu calendario para hacerlo. Si necesitas apoyo, búscalo; trabajar en lo que deseas no exige que lo resuelvas todo a solas.
Y con la comida, procura notar cómo te sientes después de ciertos platillos, sobre todo si has estado abusando de botanas muy saladas o comiendo a deshoras. Toma agua y busca comidas variadas sin convertir cada antojo en motivo de culpa. Si la hinchazón es frecuente o te preocupa, consulta a un profesional de salud para conocer la causa. Cuídate porque quieres vivir mejor, no para ganarte el derecho a que alguien te quiera. Esa parte, aunque luego se te olvide, ya la tienes.