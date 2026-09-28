Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 septiembre de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 28 septiembre de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de septiembre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
La Luna transita tu signo y marca el comienzo de un nuevo ciclo en el que te sentirás vital y dispuesto a conquistar lo que deseas. Además, tendrás un plus de alegría y juego que te llevará a disfrutar cada experiencia y cada momento, con la conciencia de que cada instante es único.
Tauro
04/20 – 05/20
Estarás concluyendo un ciclo lunar, así que reflexionarás y preferirás permanecer más tiempo a solas. Será una buena ocasión para rezar, meditar o practicar alguna técnica de purificación interna. Hacer un alto en el camino te ayudará a comprender mejor algunos sucesos del pasado.
Géminis
05/21 – 06/20
Priorizarás los vínculos en los que haya más coincidencias y te rodearás de personas decididas que te transmitirán energía positiva. Tus aportes al grupo serán directos y compartirás algunas experiencias personales. Además, conocerás nuevos amigos con quienes podrás crear lazos fuertes.
Cáncer
06/21 – 07/20
Será un buen momento para preguntarte qué quieres para tu vida y qué puedes hacer para alcanzarlo. Volcar tus recursos generosamente en el ejercicio de tu profesión te ayudará a obtener eso que tanto ambicionas. Tu poder adquisitivo mejorará y podrás acceder a un mayor estatus.
Leo
07/21 – 08/21
Este es un momento de gran despliegue personal, en el que un espíritu de aventura y conquista atravesará todo tu ser. Guíate por creencias positivas y avanza sin mirar atrás. Recuerda que no hay límites para crecer, expandirte y descubrir las experiencias intensas que el mundo tiene para ofrecerte.
Virgo
08/22 – 09/22
Es momento de seguir tus instintos y dejarte llevar por la atracción hacia ese ser que tanto te interesa. A la hora de la verdad, vístete de rojo y elige una música de ritmo ardiente y provocador que encienda la pasión. Entrégate a la intimidad como a un ritual de transformación y renacimiento.
Libra
09/23 – 10/22
El amor tocará a tu puerta y podrías conocer a alguien especial en reuniones o eventos sociales. Si estás en una relación, sentirán que el vínculo se renueva y cobra vida un proyecto en común. Percibirás que el deseo, la pasión y la vitalidad de los demás serán el mejor complemento.
Escorpio
10/23 – 11/22
Será una etapa de mucha actividad, pero también una buena oportunidad para cuidar de ti y recuperar energía. Presta atención a las señales de tu cuerpo y fortalece tu salud con una alimentación rica en vitaminas. Si necesitas consultar a un médico, encontrarás buenos profesionales.
Sagitario
11/23 – 12/20
Con la Luna y Júpiter a tu favor, recuperarás la confianza. Muéstrate auténtico al cien por cien, dedicándote a tu deporte o hobby preferido. Además, céntrate en tus hijos, sobrinos o nietos, porque compartir tiempo con ellos será una de tus mayores fuentes de energía y alegría.
Capricornio
12/21 – 01/19
Es posible que un familiar te dé un aval para realizar un negocio o que recibas un beneficio de una herencia. Además, tu mundo afectivo vivirá grandes transformaciones. Recuerda que la vida es un ciclo: todo termina para dar paso a algo nuevo, y conocer tus raíces será fundamental.
Acuario
01/20 – 02/18
Te relacionarás con personas entusiastas que sabrán motivarte y encender tus ganas de aprender. Será un día formidable para fomentar la comunicación y tender puentes con otros. No rechaces propuestas, porque los contactos que hagas pueden traerte una oportunidad de oro.
Piscis
02/19 – 03/20
Contarás con un buen asesoramiento comercial que te ayudará a detectar oportunidades para ganar dinero. Además, recibirás premios o ingresos que no estaban contemplados en tu presupuesto. Tu oficio puede dejarte excelentes ganancias y abrirte puertas para ingresar en nuevos mercados.