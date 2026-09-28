Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 septiembre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de septiembre de 2026.

03/21 – 04/19

La Luna transita tu signo y marca el comienzo de un nuevo ciclo en el que te sentirás vital y dispuesto a conquistar lo que deseas. Además, tendrás un plus de alegría y juego que te llevará a disfrutar cada experiencia y cada momento, con la conciencia de que cada instante es único.

04/20 – 05/20

Estarás concluyendo un ciclo lunar, así que reflexionarás y preferirás permanecer más tiempo a solas. Será una buena ocasión para rezar, meditar o practicar alguna técnica de purificación interna. Hacer un alto en el camino te ayudará a comprender mejor algunos sucesos del pasado.

05/21 – 06/20

Priorizarás los vínculos en los que haya más coincidencias y te rodearás de personas decididas que te transmitirán energía positiva. Tus aportes al grupo serán directos y compartirás algunas experiencias personales. Además, conocerás nuevos amigos con quienes podrás crear lazos fuertes.

06/21 – 07/20

Será un buen momento para preguntarte qué quieres para tu vida y qué puedes hacer para alcanzarlo. Volcar tus recursos generosamente en el ejercicio de tu profesión te ayudará a obtener eso que tanto ambicionas. Tu poder adquisitivo mejorará y podrás acceder a un mayor estatus.

07/21 – 08/21

Este es un momento de gran despliegue personal, en el que un espíritu de aventura y conquista atravesará todo tu ser. Guíate por creencias positivas y avanza sin mirar atrás. Recuerda que no hay límites para crecer, expandirte y descubrir las experiencias intensas que el mundo tiene para ofrecerte.

08/22 – 09/22

Es momento de seguir tus instintos y dejarte llevar por la atracción hacia ese ser que tanto te interesa. A la hora de la verdad, vístete de rojo y elige una música de ritmo ardiente y provocador que encienda la pasión. Entrégate a la intimidad como a un ritual de transformación y renacimiento.

09/23 – 10/22

El amor tocará a tu puerta y podrías conocer a alguien especial en reuniones o eventos sociales. Si estás en una relación, sentirán que el vínculo se renueva y cobra vida un proyecto en común. Percibirás que el deseo, la pasión y la vitalidad de los demás serán el mejor complemento.

10/23 – 11/22

Será una etapa de mucha actividad, pero también una buena oportunidad para cuidar de ti y recuperar energía. Presta atención a las señales de tu cuerpo y fortalece tu salud con una alimentación rica en vitaminas. Si necesitas consultar a un médico, encontrarás buenos profesionales.

11/23 – 12/20

Con la Luna y Júpiter a tu favor, recuperarás la confianza. Muéstrate auténtico al cien por cien, dedicándote a tu deporte o hobby preferido. Además, céntrate en tus hijos, sobrinos o nietos, porque compartir tiempo con ellos será una de tus mayores fuentes de energía y alegría.

12/21 – 01/19

Es posible que un familiar te dé un aval para realizar un negocio o que recibas un beneficio de una herencia. Además, tu mundo afectivo vivirá grandes transformaciones. Recuerda que la vida es un ciclo: todo termina para dar paso a algo nuevo, y conocer tus raíces será fundamental.

01/20 – 02/18

Te relacionarás con personas entusiastas que sabrán motivarte y encender tus ganas de aprender. Será un día formidable para fomentar la comunicación y tender puentes con otros. No rechaces propuestas, porque los contactos que hagas pueden traerte una oportunidad de oro.

02/19 – 03/20

Contarás con un buen asesoramiento comercial que te ayudará a detectar oportunidades para ganar dinero. Además, recibirás premios o ingresos que no estaban contemplados en tu presupuesto. Tu oficio puede dejarte excelentes ganancias y abrirte puertas para ingresar en nuevos mercados.