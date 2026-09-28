México Transferred trajo un pedacito de Guadalajara a Boyle Heights durante el Mes de la Herencia Hispana 

Un local en Boyle Heights se transformó en un pedacito de Guadalajara, invitando a la comunidad a vivir una experiencia que evocó recuerdos, tradiciones y momentos del día a día que conectan a muchas personas con México.

Miembros de la comunidad se reunieron en 2204 E. Cesar E. Chavez Ave. para disfrutar de México Transferred, la experiencia inmersiva presentada por Total Wireless y Western Union que recreó los sonidos, aromas y tradiciones inspirados en la vida cotidiana de una de las ciudades más queridas de México.

Desde reconocer un Vocho antes de que doble la esquina hasta escuchar a lo lejos la campana del paletero, México Transferred llevó un pedacito de hogar a Los Ángeles, permitiendo a los asistentes reconectarse con recuerdos familiares a través de una experiencia multisensorial diseñada para despertar la nostalgia y celebrar la conexión cultural.

A lo largo del recorrido, los visitantes descubrieron elementos inspirados en la vida diaria de Guadalajara, transformando el espacio en algo profundamente familiar para muchos. La experiencia se construyó sobre una verdad sencilla: para muchas familias, enviar dinero a casa es mucho más que una transacción. Es una manera de mantenerse cerca de las personas, los lugares y las tradiciones que más importan.

Esa realidad es algo que Total Wireless y Western Union ven todos los días en las comunidades a las que sirven y que continúa fortaleciendo su creciente colaboración.

Todo el recorrido estaba inspirado en colores, olores y elementos de la vida diaria de Guadalajara.

Los asistentes recorrieron espacios inspirados en recuerdos compartidos: el aroma de los chiles asándose en un comal, el sonido de las campanas de la iglesia y de los vendedores ambulantes, así como colores y texturas que reflejan la esencia de Guadalajara. Para muchos, la experiencia representó una oportunidad para reconectarse con momentos y tradiciones que forman parte de su historia.

Más que un momento

México Transferred forma parte de una alianza que comenzó con un beneficio pionero en la industria: una transferencia internacional de dinero sin costo al mes en planes seleccionados de Total Wireless. Desde entonces, la colaboración se ha ampliado para incluir una gama más amplia

de servicios financieros, como transferencias de dinero, pago de facturas y otros servicios de Western Union disponibles en tiendas participantes de Total Wireless.

Esta activación fue solo una parte de la programación más amplia de Total Wireless para el Mes de la Herencia Hispana, que se lleva a cabo del 15 de septiembre hasta finales de octubre en todo el país. Entre las iniciativas destacan:

Tu Número Unlimited, una campaña que ayuda a propietarios de pequeñas empresas latinas a impulsar sus negocios mediante ilustraciones personalizadas en vallas publicitarias, códigos QR en tiendas y eventos de exhibición en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Dallas del 3 al 10 de octubre.

Houston Astros Hispanic Heritage Weekend, que incluyó un festival comunitario gratuito, una aparición especial de un exjugador de los Astros en una tienda Total Wireless y presencia de marca durante 13 partidos en casa.

UFC Noche y UFC 331, con encuentros entre aficionados y luchadores, además de activaciones que celebran el talento mexicano y latinoamericano en Glendale, Arizona, y Los Ángeles.

Activaciones comunitarias a nivel nacional, con diez celebraciones locales del Mes de la Herencia Hispana en ciudades como Atlanta, Nueva York, San Antonio, Houston, Baltimore, Phoenix, Orlando y Los Ángeles.

Los angelinos tuvieron la oportunidad de reconectar y recordar sus raíces a través del evento inmersivo.

En conjunto, estas iniciativas reflejan el compromiso que Total Wireless mantiene durante todo el año con las comunidades a las que sirve, invirtiendo en la cultura, el emprendimiento y la conexión comunitaria, no solo durante el Mes de la Herencia Hispana, sino todos los meses del año.

Si te perdiste México Transferred, la conexión detrás de cada transferencia sigue estando a tu alcance. Visita una tienda local de Total Wireless o entra a totalwireless.com para obtener más

información sobre las transferencias de Western Union y todo lo que Total Wireless está haciendo para celebrar y apoyar a la comunidad esta temporada.