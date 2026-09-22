¿Cuánto conocen los estadounidenses sobre el mes de la Herencia Hispana? Encuesta lo revela

Los resultados de una encuesta revelaron un dato revelador, y es que los estadounidenses presentan un acentuado desconocimiento sobre el mes de la Herencia Hispana que se celebra en su país.

Según este sondeo, realizado por “Talker Research” a unos dos mil estadounidenses, el 66% no logró identificar que estas festividades van del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.

Otro dato aún más revelador, por la importancia que conlleva el caso, descifra que un 53% de estadounidenses desconocen quién fue la primera persona de origen hispano que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Apenas el 31% reconoció y dio con la respuesta: Sonia Sotomayor. La nacida en el Bronx, en Nueva York, tiene ascendencia puertorriqueña y fue postulada por el entonces presidente Barck Obama en el año 2009.

Como datos proporcionales a esta última interrogante, el 6% de los encuestados dijo que se trataba de Samuel Alito, mientras que un 4% creyó que era Thurgood Marshall, quien en realidad es el primer juez de ascendencia afroamericana en arribar al máximo tribunal estadounidense.

Cuestión de generaciones

Si bien los datos ofrecidos proporcionan un profundo desconocimiento sobre estas fechas, hay que resaltar que entre las generaciones encuestadas existen algunas diferencias.

Mientras que los “baby boomers” (aquellas personas comprendidas de entre 62 a 80 años de edad) obtuvieron un acierto de apenas el 29% en sus preguntas, la generación más efectiva a la hora de responder fue la “Gen Z” (desde 1997 al 2012), con un 48% de aciertos.

Por último, en esta diferencia generacional se resalta a los millennials (1981-1996) con un porcentaje de aciertos que apenas sobrepasó el 40%, pero dejando claro que son las personas más jóvenes las que estaban un poco más relacionadas con estas fechas.

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