Disney World celebra la Herencia Hispana con Luis Fonsi: conciertos, personajes y actividades

Walt Disney World inició este 15 de septiembre una celebración especial por el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana, con música en vivo, personajes, experiencias familiares y propuestas inspiradas en distintas culturas de América Latina.

La edición 2026 tendrá como una de sus figuras a Luis Fonsi. El cantante puertorriqueño se sumó a la campaña “Together We Are Magia”, que se extenderá hasta el 15 de octubre en los parques y hoteles del complejo de Orlando.

Luis Fonsi disfruta de Guardianes de la Galaxia: Rebobinado Cósmico en EPCOT durante su visita a Walt Disney World Resort, celebrando el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana. Crédito: Omark Reyes, Walt Disney World | Cortesía

Durante una reciente visita a Walt Disney World, Fonsi pasó por EPCOT y participó de ¡Celebración Encanto!, una experiencia con música y baile en la que aparecen personajes como Mirabel y Bruno.

También aprovechó el viaje para subir a Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, que Disney identifica como su atracción favorita, y encontrarse con Mickey Mouse.

“Como puertorriqueño, estoy increíblemente orgulloso de mis raíces”, expresó el artista al referirse a la celebración y a la posibilidad de compartir la cultura latina con familias procedentes de distintos lugares del mundo.

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Conciertos latinos en EPCOT durante septiembre y octubre

Uno de los principales atractivos para quienes visiten Disney World durante estas semanas estará en EPCOT. El parque incorporará varios artistas y grupos latinos a su popular serie de conciertos Eat to the Beat, que forma parte del EPCOT International Food & Wine Festival.

El calendario anunciado por Disney incluye:

Latin Ambition: del 15 al 17 de septiembre.

Grupo Manía: 20 y 21 de septiembre.

Metro Latino Band: del 22 al 24 de septiembre.

Rey Ruiz: 5 y 6 de octubre.

Viva Latina: del 9 al 11 de octubre.

La programación convierte especialmente a septiembre y comienzos de octubre en una buena oportunidad para quienes ya tenían previsto viajar a Orlando y quieran sumar música latina a una jornada en los parques.

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Encanto, Coco y personajes latinos también tendrán protagonismo

La celebración no estará concentrada solamente en EPCOT. En Magic Kingdom, el Disney Adventure Friends Cavalcade incluirá durante este período personajes relacionados con historias y culturas latinas, entre ellos Mirabel, de “Encanto”; Miguel, de “Coco”; la princesa Elena de Avalor; José Carioca y Panchito.

Los hoteles de Walt Disney World también tendrán actividades seleccionadas vinculadas con la Herencia Hispana, con propuestas de música, baile, narraciones y algunas películas inspiradas en historias latinoamericanas dentro de Movies Under the Stars.

Disney presentó además una nueva colección de productos de “Coco”, con artículos inspirados en Miguel, los alebrijes y la iconografía del Día de Muertos.

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Hasta cuándo dura la celebración de la Herencia Hispana en Disney World

El Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana se celebra en Walt Disney World del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2026.

Las experiencias pueden variar según el parque y la fecha, por lo que quienes tengan un viaje previsto durante estas semanas deberían revisar el calendario del día elegido antes de llegar.

Más allá de la participación de Luis Fonsi, la propuesta de este año apuesta especialmente por la música y por algunos de los personajes latinos que en los últimos años ganaron un espacio cada vez mayor dentro de Disney.

Para las familias hispanas que visiten Orlando durante el próximo mes, habrá así una razón adicional para mirar el calendario antes de decidir qué día dedicar a EPCOT o Magic Kingdom.

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