Horóscopo de hoy para Leo del 29 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Con la Luna en tu Medio Cielo, es un momento fértil para alcanzar el éxito, pero tu deseo de liderar podría generar tensiones. Para mantener tu posición, enfrenta los desafíos con madurez y firmeza. La clave estará en la paciencia y la constancia para sostener todo aquello que has logrado.

Horóscopo de amor para Leo

Tienes dificultad para comunicarte con las personas que te importan y tiene problema diciéndoles exactamente cómo te sientes. Puedes transmitir fácilmente el sentimiento equivocado o mal interpretar lo que se dice. No hay una verdadera razón para tu mal humor, trata de ignorarlo y desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Leo

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraLeo

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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