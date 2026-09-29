Horóscopo de hoy para Leo del 29 septiembre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna en tu Medio Cielo, es un momento fértil para alcanzar el éxito, pero tu deseo de liderar podría generar tensiones. Para mantener tu posición, enfrenta los desafíos con madurez y firmeza. La clave estará en la paciencia y la constancia para sostener todo aquello que has logrado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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