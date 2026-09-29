Niño sacó una pistola cargada en una guardería de Michigan y detuvieron a uno de sus padres

Un niño pequeño sacó una pistola cargada de una mochila el lunes en una guardería de Canton, Michigan, lo que llevó a las autoridades a detener a uno de los padres del menor mientras continúa la investigación, informaron funcionarios.

Nadie resultó herido durante el incidente. El jefe de la Policía de Canton, Joseph Bialy, destacó durante una conferencia de prensa la reacción del personal de la guardería, que actuó rápidamente para garantizar la seguridad de todos los niños.

El padre detenido es un agente de policía de una jurisdicción vecina. Sin embargo, Bialy aclaró que el arma involucrada en el incidente no era un arma de servicio.

El niño tomó el arma de una mochila

Bialy explicó que pudo observar las imágenes de las cámaras de seguridad y calificó de “impactante” el momento en que el menor sacó la pistola de una mochila.

El jefe policial señaló que las imágenes fueron difíciles de observar incluso sabiendo de antemano cuál había sido el desenlace.

Según Bialy, no considera que hubiera una intención maliciosa por parte de las personas involucradas.

“No creo que realmente hubiera malas intenciones por parte de nadie involucrado”, dijo el jefe policial.

En cambio, señaló que el incidente pone nuevamente el foco en la importancia de almacenar las armas de fuego de manera segura y asegurarse de que no estén al alcance de los niños.

La guardería reforzará sus medidas de seguridad

La guardería ya contaba con varias medidas de seguridad, pero después del incidente aumentará sus protocolos.

Entre las nuevas medidas estará la revisión de todas las mochilas que ingresen al establecimiento, indicó Bialy.

El jefe policial también destacó la actuación del personal que se encontraba en el salón donde ocurrió el incidente.

“Había un representante, un maestro, un instructor que estuvo en esa habitación todo el tiempo, identificó lo que estaba sucediendo y actuó rápidamente para intervenir”, explicó.

Bialy señaló que la intervención inmediata del trabajador fue determinante para evitar que la situación tuviera consecuencias más graves.

“Si eso no hubiera ocurrido, no sé dónde estaríamos ahora ni de qué conversación estaría hablando”, afirmó.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades determinan las circunstancias que permitieron que el menor tuviera acceso al arma.

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