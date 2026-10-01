Por qué arrestaron al fiscal general en Bolivia días después de que EE.UU. le quitara la visa

Este jueves se conoció que el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, había sido puesto bajo arresto por las autoridades de su país junto al fiscal de la provincia de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

Esta detención ocurre solo dos días después de que el departamento de Estado de EE.UU. anunciara la cancelación de las visas de ambos funcionarios, así como de otras 20 personalidades bolivianas.

Washington tomó la decisión por considerar que tanto Mariaca como las otras personas incluidas en la lista estaban involucrados en casos de corrupción, tenían nexos con el narcotráfico y habían intentado socavar la institucionalidad del actual gobierno.

Y de hecho señalaron directamente a Mariaca, sobre quien afirmaron que había recibido “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

Según informan las agencias de noticias EFE y AFP, las autoridades bolivianas arrestaron a los dos funcionarios cuando se encontraban en el aeropuerto internacional de Santa Cruz de la Sierra.

La oficina de comunicaciones de la Fiscalía General de Bolivia emitió un mensaje en el que calificó la detención como “ilegal”.

“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, señaló Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, en una transmisión en directo de las redes sociales de la institución.

Hasta el momento no se conocen las razones oficiales de la detención de Mariaca. Sin embargo, el propio fiscal había rechazado la decisión de EE.UU. de cancelar su visa, a la que calificó como una clara “interferencia” en su trabajo como investigador.

Getty Images: Mariaca fue designado Fiscal General de Bolivia en 2024.

“Me sorprendió la decisión, pero la respeto como una decisión que cada nación adopta dentro de sus propias competencias y jurisdicción”, explicó Mariaca en una rueda de prensa este martes.

“Sin embargo, espero el mismo respeto hacia nuestro país, sus instituciones y sus autoridades”, añadió.

Y agregó que rechazaba las acusaciones que se le hacían y que no permitiría “que se manchara su hoja de vida con acusaciones que no tiene la instancia correspondiente para poderlos aclarar”.

Mariaca había ganado notoriedad en los últimos años por casos como la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet y la acusación de intento de asesinato contra el consultor político Fernando Cerimedo (que trabajó en la campaña de Javier Milei en Argentina), entre otros hechos.

La carrera de Mariaca

El fiscal Mariaca comenzó su carrera como abogado en distintos casos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

Allí se convirtió en Fiscal General de la provincia, en el año 2020. En ese marco ocurrió su primer encuentro con un caso que lo iba a marcar por el resto de su carrera: el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En julio de 2023, en un importante operativo policial, Marset -que ya era reconocido como uno de los principales capos del narcotráfico en el país y que tenía su base en Santa Cruz – logró escapar del asedio de las autoridades.

Algunos funcionarios dentro del gobierno de Luis Arce señalaron a los fiscales regionales, entre ellos Mariaca, como responsables de la huida del capo.

Reuters: Sebastián Marset fue capturado en Bolivia en marzo de este año.

El fiscal rechazó la acusación y afirmó que había sido una investigación hecha precisamente por la fiscalía de Santa Cruz la que había conducido al operativo.

En 2024, gracias a la votación en la Asamblea Nacional -en ese momento controlada por el oficialismo del ahora expresidente Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS)-, Mariaca se convirtió en fiscal general.

Su primera prueba de fuego fue precisamente la captura de Marset, en marzo de este año, quien era la persona más buscada en el país.

Sin embargo, militantes de la oposición publicaron videos supuestamente del momento de la captura en los que el narcotraficante decía que “Mariaca es mi amigo”.

Hasta el momento el video no ha podido ser verificado por ningún medio local o internacional.

Tras ello, en agosto de este año, Nadia Beller, una reconocida abogada que había sido esposa del asesor político argentino Fernando Cerimedo, sufrió un ataque sicarial al cual sobrevivió a pesar de haber recibido cinco disparos.

Getty Images: Fernando Cerimedo fue capturado el mes pasado acusado de intentar asesinar a su esposa.

Desde la cama del hospital, Beller acusó directamente a Cerimedo, quien trabajaba como asesor del presidente actual de Bolivia, Rodrigo Paz, de haber ordenado su asesinato.

De inmediato Mariaca inició la investigación para determinar la responsabilidad del asesor.

Cerimedo se había dado a conocer como uno de los cerebros de las campañas de Javier Milei en Argentina y Paz en Bolivia, entre otros. Se lo ha señalado de difundir informaciones falsas en redes sociales con fines electorales.

Diversos medios han señalado su conexión con el gobierno de Donald Trump. De hecho, el diario estadounidense The Washington Post publicó un extenso informe sobre Cerimedo que tituló “Impulsó MAGA en América Latina y ahora está acusado de ordenar un asesinato”.

En medio de las pesquisas, la Fiscalía había iniciado una investigación preliminar contra la primera dama de Bolivia, María Elena Urquidi, como consecuencia de la investigación contra el asesor político, pero esta fue desestimada por el propio Mariaca.

El gobierno de Bolivia le solicitó este martes al gobierno de EE.UU. que le entregara la información que tenía en contra de su fiscal general para iniciar las investigaciones correspondientes.

“El pedido ya se hizo. Tenemos pleno control sobre las cosas que nosotros hacemos desde Bolivia. Honestamente no conozco los tiempos protocolares y diplomáticos de respuesta de otro Estado, pero hemos solicitado que sea con la mayor celeridad posible”, le dijo a los medios el vocero presidencial José Luis Galvez.

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