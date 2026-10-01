Soy reportera de CR. Así aprovecho Prime Day





Mis 5 secretos para aprovechar al máximo el evento de Amazon del 6 y 7 de octubre, y las muchas ofertas de la competencia que surgen, sin que se aprovechen de ti.

¿Estoy buscando ofertas o trabajando? Por suerte para mí, pueden ser las dos cosas a la vez.

By Tanya A. Christian

Cuando mi hermana cumplió 30 años, mi familia lo celebró con un viaje a París. Claro, nos emocionaba ver la Torre Eiffel y tomar chocolate caliente en un café parisino. Pero lo que de verdad nos atraía era Les Soldes, las legendarias rebajas de toda la ciudad que se hacen dos veces al año, donde buscar ofertas es prácticamente un deporte olímpico. Mientras que algunas personas sienten un subidón de dopamina al hacer ejercicio, mi familia lo siente al encontrar algo buenísimo en oferta y luego presumirlo con cualquiera que quiera escucharnos.

Algunas personas (yo no, por supuesto) pueden dejarse llevar. Tuve que aprender que, por más que me gusten las buenas ofertas, no me gusta comprar cosas que no necesito.

Estas dos verdades son sorprendentemente difíciles de reconciliar durante Prime Day, cuando parece que todo lo que he buscado en internet de pronto tiene 20% de descuento y me sigue por toda la red. Así que, con los años —y con la ayuda de mis colegas expertos en compras aquí en CR— he perfeccionado mis hábitos.

Samantha Gordon, editora de ofertas de CR, señala que “a veces los minoristas suben el precio original [de un producto] antes de una gran venta, lo que puede hacer que el descuento parezca mucho mayor de lo que realmente es. Crees que estás consiguiendo una gran oferta, pero quizá en realidad estás pagando lo mismo que habrías pagado unas semanas antes”. CR es un excelente filtro para encontrar las ofertas reales de Prime Day.

También tengo mis propias reglas. No navego solo para buscar más cosas que comprar. En vez de eso, compro con estrategia y empiezo con algunas preguntas esenciales: ¿Qué está empezando a dañarse? ¿Qué voy a tener que comprar a última hora cuando lleguen las fiestas? ¿Qué voy a necesitar de todas formas y normalmente tendría que comprar sin descuento?

Aquí tienes cinco maneras de aprovechar los Prime Days de otoño sin dejar que las ofertas decidan qué termina en mi carrito. Porque recuerda: las ofertas no nos controlan. Nosotros controlamos las ofertas.

1. Revisa qué puede pagar tu FSA.

Octubre es el momento perfecto para echar un vistazo a lo que queda en tu cuenta de gastos flexibles (FSA) y encontrar maneras inteligentes de usar el dinero restante. Tal vez te sorprenda saber que la lista de productos elegibles para FSA va mucho más allá de las recetas médicas y los artículos de primeros auxilios. Para mí, el Prime Day de octubre puede ser una buena ocasión para reabastecerme de Aquaphor, comprar de nuevo suplementos y aprovechar para abastecerme de mi protector solar para mi escapada de invierno.

También recuerda que Prime Day provoca ofertas en otras tiendas y plataformas de compra —Walmart, Best Buy, Target y comercios más pequeños—, así que es posible que el producto elegible para FSA que necesitas esté en oferta en otro lugar (te estoy mirando a ti, almohadas y sábanas de Brooklinen). Revisa tu plan antes de comprar; la elegibilidad puede depender del producto y, en algunos casos, de que tengas documentación —una carta de necesidad médica o una receta— de un proveedor de atención médica.

2. Aprovecha las ofertas en lo básico

Duke, mi Labradoodle que debería pesar 45 libras, no sabe ni le importa qué es Prime Day, pero se ha beneficiado mucho de él. Los corazones de pollo liofilizados Stella and Chewy’s que tanto le gustan y sus croquetas diarias Purina Pro-Plan son solo dos de los artículos que siempre reviso cuando llega la oferta. No todas las compras de Prime Day tienen que ser emocionantes. Algunas de las ofertas más útiles pueden ser en cosas que vas a necesitar comprar de todos modos, haya descuentos o no.

Piensa en detergente para ropa, tabletas para lavavajillas, artículos para mascotas, productos de cuidado personal y otros artículos básicos para el hogar. Con estos productos hay poco riesgo de arrepentirte de una compra de Prime Day, pero asegúrate de revisar el precio por unidad, especialmente en los paquetes grandes. Antes de dedicar la mitad de mi despensa a toallas de papel solo porque Amazon les puso una etiqueta de Prime Day, comparo el precio por unidad con lo que normalmente pagaría. Los clubes de compra como Costco ya ofrecen precios diarios muy competitivos, así que una oferta de Prime Day no siempre es mejor.

3. Saca tu lista de regalos para las fiestas; sí, desde ahora.

Definitivamente soy esa persona que ve algo con 40% de descuento en octubre y piensa: “A alguien le gustaría esto de regalo de Navidad”. ¿A quién? No tengo ni idea. ¡Esta no es una “estrategia” que recomendaría! Y justamente por eso es clave hacer una lista. Si compras así, en diciembre podrías encontrarte viendo una bocina Bluetooth al azar y preguntándote qué estabas pensando.

Si sabes que los niños necesitarán regalos para sus maestros, o que necesitarás un detalle para la pareja que organiza una fiesta cada año, agrégalos a tu lista. Comprar con anticipación puede ayudarte a distribuir los gastos de la temporada, pero solo tiene sentido si de verdad vas tachando nombres de la lista.

4. Haz una revisión rápida de tu cocina.

Mary Beth Quirk, editora principal de contenido de compras de CR, dice: “Los electrodomésticos pequeños de cocina siempre —quiero decir, SIEMPRE— entran en el terreno de las ofertas, así que es un buen momento para revisar qué realmente necesita reemplazarse, en vez de añadir otro aparato a una encimera ya llena”.

Te sugiero que abras los gabinetes y pruebes algunos aparatos que tal vez no usas todas las semanas, pero que podrían estar cerca de fallar. Esa batidora de mano indispensable para hornear durante las fiestas, el procesador de alimentos que ralla el queso para tus famosos macarrones con queso al horno: necesitan estar en excelente estado.

Descubrir ahora que algo está por dejar de funcionar te da tiempo para comparar modelos y buscar una buena oferta, en vez de pagar el precio completo cuando se descomponga a mitad de la preparación de la cena de Acción de Gracias.

5. Confirma que de verdad sea una buena oferta.

Trabajar en Consumer Reports me ha hecho todavía más desconfiada de esos enormes porcentajes de descuento en rojo que aparecen por toda mi pantalla durante Prime Day. Pero también me ha ayudado a reconocer mejor cuándo vale la pena prestar atención a una oferta.

Durante los dos días de Prime Day, el equipo de ofertas de Consumer Reports rastrea los precios y evalúa los ahorros reales antes de recomendar productos. Visita CR.org con frecuencia durante el evento para conocer las ofertas más recientes y las mejores.

Mary Beth tiene razón: “Si vas a gastar el dinero que tanto te ha costado ganar en algo nuevo, deberías conseguir el precio más bajo posible por ese producto, y debería funcionar muy bien durante mucho tiempo”. Amén.

Nota del editor: Esta historia se publicó originalmente en Bread and Butter, el boletín de Consumer Reports en Substack, en octubre de 2026.

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