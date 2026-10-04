Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de octubre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 04 DE OCTUBRE DE 2026
No vayas a echar a perder una reconciliación por querer cobrar cada coraje con intereses, Aries. Podría acercarse alguien con quien terminaste hablando hasta por los codos de puro disgusto, y esta vez habrá disposición para aclarar lo ocurrido. Si aceptas conversar, deja que termine de explicar antes de sacar la artillería. Puedes reconocer que también te equivocaste sin cargar con toda la culpa. Este domingo te conviene resolver ese roce que vuelve incómodas las reuniones. Imagínate poder pedir que te pasen la salsa sin sentir que estás negociando la paz del municipio.
Eso sí, arreglar un pleito no obliga a recuperar la misma cercanía. A lo mejor funcionan mejor saludándose con respeto que contándose hasta dónde les aprieta el calzón. Si aparece tu ex, tampoco confundas una disculpa con una petición que debas aceptar. Quizá esa conversación llegue cuando tú ya no deseas volver. Dilo sin crueldad y sin dejar una esperanza por compromiso. Hay visitas que pueden despedirse en la puerta; no hace falta enseñarles otra vez la recámara.
En las amistades, presta atención cuando una convivencia se convierte en competencia para ver quién critica más feo. Alguien puede intentar ganarse tu confianza burlándose de otra persona, y tú terminar participando para no parecer aguafiestas. Salte de esa dinámica con una pregunta sencilla: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tampoco llames envidia a cualquier desacuerdo. Fíjate si alguien desprecia tus avances de manera constante o aprovecha cada reunión para exhibirte. Esa conducta merece una respuesta clara, aunque venga acompañada de risitas.
En el trabajo y el dinero, tu horóscopo de Aries marca movimiento en ventas, compras y mercancía que empieza a salir. Aprovecha para revisar qué producto buscan más, cuál lleva meses ocupando espacio y qué puedes ofrecer junto para mejorar una venta. Si trabajas por tu cuenta, comprueba existencias antes de anunciar promociones. Vender algo que ya no tienes te deja dando explicaciones cuando deberías estar cobrando. Y no confundas todo lo que entra con ganancia: primero separa lo necesario para reponer, cubrir gastos y conservar un guardadito. Traes facilidad para vender, pero también una mano que acaricia la tarjeta y la deja temblando.
Tu intuición puede ayudarte a notar una necesidad que otros pasan por alto: una pregunta repetida de clientes, un horario solicitado o un servicio que falta cerca. Anótala y averigua si hay interés real. Una oportunidad también puede presentarse como problema que sabes resolver, sin llegar envuelta en moño. No compres de golpe por emoción; pregunta cantidades, tiempos y condiciones antes de comprometerte.
Con tu cuerpo, disfruta los cambios que has conseguido sin querer demostrar fuerza a cada rato. Si esa molestia de espalda continúa, busca valoración profesional y evita forzarte. Cargar de más para impresionar sale caro cuando después necesitas ayuda hasta para ponerte el pantalón. Ese cuerpo criminal merece cuidados, criatura, no una orden de aprehensión por maltrato.
Una salida con amistades o la propuesta de un viaje puede animarte. Acuerden destino y fechas antes de entusiasmarse de más. Si tomas, hazlo con moderación y organiza el regreso. Tus números de suerte son 24, 29 y 2; si juegas una rifa, que sea por diversión y con una cantidad pequeña. Disfruta el buen ánimo sin apostarle la despensa: la suerte será coqueta, pero no mantiene la casa.
TAURO – 04 DE OCTUBRE DE 2026
Tu suegra puede tener excelente sazón, Tauro, pero eso no le da derecho a meter la cuchara en todas las decisiones de tu relación. Si opina sobre dónde vivir, cómo gastar o cuándo deben tener hijos, agradece su interés y deja claro que ustedes decidirán. Este domingo conviene que tú y tu pareja acuerden qué asuntos van a mantener entre ambos. Porque de nada sirve que tú pongas un límite si tu pioresnada después le entrega el reporte completo, con anexos y hasta fotografía del colchón.
Evita convertir cada visita familiar en un concurso de autoridad. No necesitas contestar feo ni obligar a tu pareja a escoger entre su madre y tú. Necesitas que los acuerdos que hicieron se respeten cuando están con la familia. Si ya habían decidido pasar la tarde juntos, una sugerencia ajena no debería cancelar el plan sin consultarte. Y si viven bajo el mismo techo que otros familiares, distingan las reglas de convivencia de las decisiones sentimentales. Compartir cocina no significa compartir el mando sobre su intimidad.
También bájale a sacar los antiguos romances de tu pareja cada vez que algo te molesta. Una discusión por llegar tarde no necesita invitados que dejaron de aparecer hace años. Si te incomoda que conserve contacto con alguien, hablen de ese contacto actual; no le cobres los besos que dio antes de conocerte. Andar comparándote te amarga hasta un momento bonito. Imagínate que te estén acariciando y tú preguntando si antes lo hacían igual: así cualquiera termina acomodando la almohada para dormir, criatura.
Un amor del pasado podría seguir recordando lo sabroso que se gratinaban el mollete, pero que alguien tenga buena memoria para las travesuras no significa que pueda ofrecerte algo distinto. Si te llega una insinuación, fíjate en cómo te cae ahora. Puede darte risa, gusto o absolutamente nada. No tienes que demostrar que ya superaste la historia ni participar para confirmar que todavía provocas. Hay recuerdos que conservan su encanto precisamente porque se quedaron en recuerdo.
Con tus hábitos, reconoce esa determinación que te ha permitido sentirte mejor. Si estás cuidando tu alimentación, evita que las reuniones se vuelvan una batalla entre el antojo y la culpa. Puedes saborear tu comida sin comer por insistencia de quien sirve. Cuando ya estés satisfecho, decir «estuvo delicioso, gracias» basta; no necesitas aceptar otra porción para probar cariño. Y no conviertas un gusto en pretexto para abandonar todo lo que llevas haciendo. La constancia también sabe convivir con una mesa bien puesta.
Sal a caminar o date una vuelta al parque para cambiar de ambiente. Mira los árboles, escucha lo que pasa alrededor y permite que la tarde tenga algo más que paredes y pendientes. Hasta podrías descubrir un rincón agradable cerca de casa. No hace falta gastar para sentir que saliste; a veces el descanso comienza cuando dejas de mirar el mismo sillón.
En el dinero, tu horóscopo de Tauro pide revisar cómo se reparten los gastos domésticos. Quizá estás cubriendo pequeñas compras que, juntas, ya representan bastante. Anota quién aporta y qué necesita cada uno; pedir una distribución justa no te vuelve codo. Podría empezar a aliviarse una presión económica, pero aprovecha ese margen para recuperar estabilidad antes de asumir otro compromiso. Que volver a respirar no termine en otra mensualidad. Tú quieres dormir tranquilo, no acostarte contando pagos como si fueran borregos con cobrador.
GÉMINIS – 04 DE OCTUBRE DE 2026
No todo el que te pregunta algo viene a chingarte la existencia, Géminis. Si traes estrés, puedes escuchar un simple «¿dónde dejaste las llaves?» como si te hubieran insultado a toda la descendencia. Este domingo fíjate en ese instante en que empiezas a levantar la voz. Explica que estás saturado y pide un momento antes de seguir hablando. No esperes a haber soltado tres barbaridades para anunciar que andabas sensible. Los demás no tienen por qué adivinar cuándo amaneciste hecho licuadora sin tapa.
También deja de convertir cualquier diferencia en una discusión que tienes que ganar. Si alguien prefiere otro restaurante, otra película o hacer las cosas de distinta manera, no necesitas demostrar que su elección está bien pendeja. Pregúntate si aquello cambia algo importante o solamente contradice tu gusto. Vas a disfrutar más una tarde donde puedas ceder en lo pequeño que una donde todos te den la razón para que por fin te calles. Tener carácter también incluye saber conversar sin arrinconar a nadie.
En el amor, alguien fuera de tu relación podría estar despertándote ganas que ya tenías medio dormidas. Una conversación empieza inocente y, de pronto, ya te interesa demasiado cómo se le marca el pantalón. Antes de seguir alimentando ese acercamiento, reconoce qué estás buscando: novedad, atención o salir de una relación que ya no quieres sostener. No le atribuyas a la nueva persona el poder de resolver lo que tú llevas evitando. Que se te humecte el asunto puede pasar; organizar una doble vida requiere decisiones tuyas.
Si necesitas terminar, habla antes de involucrarte más. Tampoco prometas cambios a tu pareja mientras por otro lado estás preparando el estreno. Y si deseas continuar, identifica qué conducta debes detener para cuidar ese acuerdo. No necesitas esperar a que te descubran para tomar en serio lo que haces. Una decisión incómoda puede ser más honesta que mantener a dos personas esperando versiones distintas de tu futuro.
Con los favores, pon especial atención a quien te pide prestar tu nombre, recibir algo por otra persona o hacerte responsable de un asunto que no conoces. La frase «no pasa nada» no explica qué estás aceptando. Pregunta y rechaza lo que no quieras asumir, aunque insistan en que será solamente una vez. Entre más te agachas por quedar bien, más fácil te acomodan otro encargo encima. La amistad no necesita que tú absorbas consecuencias mientras el interesado se lava las manos.
Si has pospuesto una consulta o una conversación sobre una intervención médica, retoma el contacto con el equipo que te atiende. Lleva tus preguntas sobre el procedimiento, los preparativos y la recuperación. Pide que te expliquen las opciones y acuerda con ellos el siguiente paso, en lugar de seguir cancelando por miedo a preguntar.
Tu horóscopo de Géminis también pide cuidar documentos y puntualidad. Destina una carpeta a los originales importantes y devuélvelos ahí después de utilizarlos. Para un compromiso, fija la hora de salir, no solamente la de llegada. Evita empezar otro mandado cuando ya deberías ir en camino: el reloj no se detiene porque tú «nomás» estabas buscando una camisa.
Una corazonada podría llevarte a investigar una oportunidad interesante. Comprueba los detalles antes de comprometer dinero o aceptar condiciones. La suerte se aprovecha mejor cuando sabes qué estás haciendo. Traer buen olfato sirve; firmar sin mirar porque te dio bonito presentimiento ya es otro asunto, criatura.
CÁNCER – 04 DE OCTUBRE DE 2026
Si en tu trabajo solamente se acuerdan de ti cuando algo se descompone, Cáncer, ya es hora de revisar cuánto te está costando seguir ahí. Llevas tiempo respondiendo, aprendiendo y sacando pendientes, pero el reconocimiento parece tener más vacaciones que el patrón. Este domingo distingue qué te tiene hasta la madre: el sueldo, el ambiente, el horario o sentir que ya no puedes crecer. Ponerle nombre al problema te ayudará a buscar una salida que realmente mejore tu vida, en lugar de cambiar de escritorio para recibir las mismas chingaderas.
Tu horóscopo de Cáncer abre la posibilidad de pensar en otro rumbo laboral. Recupera ejemplos de lo que has logrado, actualiza tu experiencia y averigua qué puestos aprovechan esas capacidades. No te limites a describirte como alguien que «hace de todo»; explica qué sabes resolver y qué resultados has conseguido. Si llevas años sosteniendo una operación, eso merece contarse con claridad. La antigüedad por sí sola no explica tu aportación, pero tampoco tienes que presentarte como si apenas estuvieras aprendiendo dónde prenden la luz.
Antes de cambiar de chamba, investiga cómo sería un día normal en ese nuevo lugar. Pregunta por tareas, horarios, traslados y condiciones. A veces una oferta presume nombre elegante y, cuando llegas, resulta que el puesto incluye hasta perseguir al señor de las copias. También considera qué necesitas para sostenerte durante el cambio. Puedes desear una vida más plena y preparar el movimiento con calma; no hace falta aventar el gafete para que se note que ya te cansaste.
En tus conversaciones, deja de decir «me da igual» cuando sí tienes una preferencia. Si quieres otro plan, dilo; si algo te entusiasma, permite que se te note. No necesitas presentar cada deseo como pregunta para ver si alguien te autoriza. Y cuando te pidan opinión, evita esconderla detrás de lo que supuestamente piensa todo el mundo. Hablar por ti puede dar nervios al principio, pero también permite que los demás conozcan a la persona que realmente tienen enfrente.
Eso sí, decide qué buscas cuando cuentas un problema. Si solamente necesitas desahogarte, dilo desde el comienzo. Si quieres ayuda para resolverlo, participa en la solución. No es justo pedirle a alguien que investigue, haga llamadas y te consiga opciones para después desaparecer sin avisar. Puedes rechazar una sugerencia, pero reconoce el tiempo que te dedicaron. El apoyo se cuida; no se deja esperando como comadre con café servido y pan enfriándose.
Con tu bienestar, atiende aquello que vienes dejando para después y procura que el descanso tenga un lugar real en tu semana. Bájale a esa costumbre de convertir cada coraje en pretexto para tomar. Prueba convivir sin que la bebida sea el centro del encuentro. Además, evita mandar mensajes cuando el alcohol te anda dictando declaraciones: luego amanece uno con sed y tres conversaciones que hubiera preferido no estrenar.
En el amor y la atracción, puedes disfrutar que te miren sin sentirte obligado a corresponderle a cualquiera. Si alguien te gusta, expresa cómo deseas acercarte y qué te resulta cómodo. La caricia se disfruta cuando ambos participan con ganas; pedir suavidad o cambiar el ritmo también puede ser sabroso. Traes encanto, criatura: úsalo para pasarla bien, sin aceptar un trato que te incomoda solamente porque te dijeron que estás como para comerte a besos.
LEO – 04 DE OCTUBRE DE 2026
Resolver una emergencia no significa que deban dejarte todas las emergencias de la oficina, Leo. Tienes facilidad para encontrarle salida a los inconvenientes, pero algunos ya se acostumbraron a entregarte el desastre y aparecer cuando toca recibir felicitaciones. Este domingo revisa dónde estás haciendo trabajo que corresponde a otros. Una cosa es apoyar cuando hace falta y otra convertirte en el servicio de rescate, con sueldo de espectador. Tu capacidad vale, aunque haya quien solamente quiera reconocerla con un «tú puedes» y una palmadita bien miserable.
En la chamba, prepara una conversación sobre esa carga adicional. Lleva ejemplos concretos: qué tareas se sumaron, cuánto tiempo requieren y qué responsabilidad implican. Pide definir qué te corresponde y cómo se reconocerá lo extra. Si el argumento es que nadie más sabe hacerlo, propón que capaciten a otra persona. No tienes que conservar todos los problemas para demostrar que eres indispensable. A veces te conviene enseñar el procedimiento y recuperar tiempo, aunque tu orgullo disfrute que te anden buscando hasta para localizar la engrapadora.
Cuando algo se atore, explica también la causa y qué cambio evitaría repetirlo. Si solamente corriges en silencio, los demás creen que el sistema funciona de maravilla. Tu horóscopo de Leo te pide hacer visible esa diferencia entre cumplir tu función y reparar constantemente las fallas ajenas. Hablarlo con claridad puede ayudarte más que esperar a explotar durante una junta, cuando ya traes atravesados hasta los cumpleaños de tus compañeros.
En la familia, si sabes que contestaste feo, vuelve sobre esa conversación sin esperar a que te reciban sonrientes. Reconoce la frase que lastimó y escucha cómo cayó. No salgas con «ya sabes cómo soy», porque eso parece permiso permanente para seguir haciéndolo. Tampoco compres algo para esquivar la disculpa: un pollo rostizado arregla la comida, pero no deshace lo que dijiste. Después demuestra el cambio en una situación parecida, cuando toque escuchar sin burlarte o pedir algo sin dar órdenes.
Con las amistades, revisa quién respeta tus planes y quién convierte cada encuentro en una excusa para que abandones lo que habías organizado. Si quedaste en terminar algo, no necesitas salir porque te llamaron aburrido. Puedes reservar la convivencia para otro momento. Y evita anunciar una «limpia» como si fueras a fumigar al vecindario: basta con reducir esos encuentros que siempre te dejan pendientes, cansancio y cero satisfacción. Conserva a quienes saben disfrutar contigo sin exigirte disponibilidad a todas horas.
En el dinero, empieza a calcular los compromisos del cierre de año: regalos, reuniones, traslados o algún gasto de casa. Define cuánto deseas dedicarles y aparta pequeñas cantidades desde ahora. Aprovecha que una entrada puede darte margen para organizarte. No necesitas comprar cada novedad que te aparece en pantalla; algunas se ven indispensables únicamente durante los quince segundos del anuncio. Que tus gustos quepan en tus cuentas y no te dejen negociando hasta el jabón.
Cuida también tus hábitos sin esperar a estar inconforme con todo para comenzar. Elige un cambio sencillo que puedas mantener y atiende tus revisiones pendientes. En pareja, deja que se note el cariño cuando todo marcha bien: saluda con gusto, agradece un detalle y responde a ese acercamiento que sí deseas. No recibas un beso como quien firma una entrega de paquetería. Un poquito de ternura puede ir calentando la noche. No todo se pone duro por arte de magia; también hace falta trato suave.
VIRGO – 04 DE OCTUBRE DE 2026
No le entregues toda la tarde a una persona que vive lejos y solamente aparece cuando se le acomoda, Virgo. Extrañar puede doler, pero pasarte las horas mirando si está en línea termina dejándote sin conversación y sin domingo. Pregúntate qué espacio real tiene ese vínculo en tu vida: si se buscan de manera constante, si hay interés de ambos y si sus planes existen fuera de las ganas. Tu cariño merece algo más que quedarse haciendo guardia frente a una pantalla, como portero esperando a quien ni vive en el edificio.
Si hoy andas desanimado, evita exigirte una transformación espectacular para sentir que estás avanzando. Báñate, ponte ropa cómoda y busca compañía con la que puedas hablar sin fingir entusiasmo. No tienes que verte radiante para merecer una tarde amable. Arreglarte puede darte gusto, pero tampoco será una obligación para esconder lo que sientes. Tu fuerza no consiste en aguantar a solas cada bajón; también se demuestra cuando reconoces que necesitas un abrazo o que alguien te acompañe un rato.
En tus proyectos, ese negocio propio empieza a pedir algo más concreto que imaginar cómo se verá el letrero. Tu horóscopo de Virgo favorece convertir la idea en una propuesta escrita: qué ofrecerás, a quién le servirá, cómo lo entregarás y qué necesitas para hacerlo. Describe una primera versión que sí puedas realizar. No mezcles cinco negocios distintos porque todos te entusiasman; luego terminas anunciando repostería, asesorías y pestañas en la misma tarjeta. Tienes capacidades, criatura, pero al cliente hay que explicarle qué puede pedirte.
Pon por escrito también qué incluye tu servicio y qué tendría un costo adicional. Si alguien solicita un cambio, una entrega especial o más trabajo, podrás responder con claridad. Así evitas aceptar modificaciones por vergüenza y terminar haciendo el doble por lo mismo. Tu experiencia merece una propuesta bien definida. No te presentes cobrando como aprendiz solamente porque te da pena que reconozcan lo que sabes; los años que dedicaste a aprender también forman parte de lo que ofreces.
Podría acercarse alguien dispuesto a ayudarte con contactos, materiales o conocimientos. Antes de colaborar, aclaren qué hará cada persona y qué espera recibir. Una ayuda útil puede facilitarte el comienzo, pero conviene distinguir un apoyo de una participación en el negocio. No dejes ese asunto en «después vemos» porque ahorita se llevan precioso. Hay acuerdos que deben quedar claros precisamente cuando todos están contentos, antes de que aparezca dinero y hasta la comadre quiera porcentaje por haber prestado una mesa.
Con las amistades, evita consultar tu idea con quien disfruta ridiculizando cualquier intento. Escucha observaciones concretas de alguien que conozca el tema, y deja pasar los comentarios que únicamente buscan desanimarte. No necesitas demostrarles nada antes de empezar. Tampoco les cuentes cada avance para comprobar si ya cambiaron de opinión. Tu proyecto requiere atención; no una audiencia permanente de gente sentada esperando que tropieces.
En la atracción, disfruta sentirte deseado sin convertir cada mirada en una calificación sobre tu cuerpo. Puedes tener porte de tentación y elegir perfectamente quién se acerca. Si alguien se pone sabroso contigo, fíjate también en cómo responde cuando marcas un límite. El partidazo se reconoce en el trato completo, no solamente en las ganas de quitarte la ropa. Y si sales con lluvia, cuida dónde pisas: no hace falta estrenar romance y terminar estrenando un resbalón. Empieza este mes dándole forma a lo tuyo, con ánimo, acuerdos claros y menos permiso ajeno.
LIBRA – 04 DE OCTUBRE DE 2026
Si cada vez que avanzas en un plan tu relación estrena un pleito, Libra, observa esa coincidencia con más atención. Quieres estudiar, aparece un reclamo; necesitas concentrarte, llega una discusión que dura horas; anuncias algo que te ilusiona y terminas consolando a quien se molestó. Este domingo reconoce cuánto espacio está ocupando esa dinámica. No puedes seguir dejando tus proyectos para cuando por fin todos estén de buenas. Hay asuntos tuyos que merecen una fecha y atención, aunque tu vida sentimental todavía tenga cosas por resolver.
No te quedes solamente pensando si esa persona te quiere. Pregúntate también cómo viven ese cariño: si pueden alegrarse por los avances del otro, respetar una ocupación y conversar sin convertir cualquier iniciativa en amenaza. Explica qué necesitas conservar para ti y observa la respuesta. Una relación puede atravesar dificultades, pero tu crecimiento no debería depender de hacerte pequeño. Si cada intento de mejorar termina en culpa, busca apoyo de alguien de confianza para mirar la situación con mayor claridad.
En el trato cotidiano, bájale al modo Soraya Montenegro. Puedes estar inconforme con algo sin recibir a todos como si acabaran de robarte la herencia. Si una persona te atiende, pregunta o intenta ayudarte, dale oportunidad de terminar antes de responder con desprecio. La educación también se nota con quien no puede ofrecerte ningún beneficio. Y cuando necesites reclamar, describe lo ocurrido y qué solución buscas; la jeta de villana podrá quedar preciosa, pero no explica qué salió mal con tu pedido.
Si esperas noticias de un asunto legal relacionado con el trabajo, procura mantener el seguimiento con quien lleva tu caso. Pregunta qué información existe y cuál sería el siguiente paso cuando llegue una respuesta. Puedes sentir esperanza sin dar por hecho que todo está resuelto. Evita anunciar un desenlace o hacer planes con un dinero que todavía no tienes. La tranquilidad también se construye sabiendo dónde está el asunto, en vez de preguntarle a medio mundo hasta recibir la respuesta que deseas escuchar.
En los compromisos económicos, si alguien te pide ser aval, no aceptes por presión ni para demostrar cariño. Puedes decir que no sin ofrecer una explicación interminable. Esa firma merece una decisión tuya, tomada con información y calma. No conviertas un favor en algo que luego te mantenga preocupado solamente porque te dijeron «¿a poco no confías en mí?». La confianza no necesita que saques la pluma cada vez que alguien quiere comprobarla.
Tu horóscopo de Libra apunta a varias invitaciones a fiestas. Elige las que realmente disfrutes y evita recorrer tres reuniones para que nadie reclame tu ausencia. Si vas a beber, deja organizado el transporte y no manejes. También puedes irte antes de que el ambiente se vuelva puro pleito o insistencia. La mejor noche no siempre es la que termina más tarde; a veces es aquella donde todavía recuerdas a quién besaste y por qué te pareció buena idea.
Con la familia, retoma el saludo con alguien de quien te alejaste por una tontería que ya ni recuerdas bien. Puedes empezar sin exigir que el primer encuentro resuelva toda la historia. Y si quieres una relación nueva, considera si tienes disposición para escuchar, negociar y acompañar cuando no todo sea coquetería. El romance trae momentos deliciosos, pero también conversaciones incómodas. Busca un vínculo cuyo cuidado puedas compartir, en lugar de otro donde tú termines poniendo hasta el corazón de mesero.
ESCORPIÓN – 04 DE OCTUBRE DE 2026
Para ese viaje que empieza a asomarse, Escorpión, empaca algo más que ganas de desaparecer bajo las sábanas. Una escapada puede ayudarte a conocer a tu pareja fuera de la rutina: cómo disfrutan el tiempo, qué les interesa visitar y qué hacen cuando uno quiere descansar y el otro salir. No llenes cada hora de actividades para demostrar que aprovecharon el paseo. Deja espacio para desayunar tarde, conversar sin reloj y acercarse porque se les antoja. Con tanto itinerario, luego hasta el beso necesita reservación.
Si van juntos, eviten convertir el viaje en examen sentimental. Que una persona quiera caminar sola un rato o quedarse leyendo no significa que ya se enfrió el romance. Pueden disfrutar cosas distintas y encontrarse después con ganas de compartirlas. Lo que consolida una relación también aparece en esos detalles: considerar al otro, repartir decisiones y poder decir qué necesitan sin arruinarse el día. Y para gratinarse el mollete, criatura, sirve más llegar a gusto que llegar agotados de cumplir diecisiete pendientes turísticos.
Un encuentro con alguien que representa mucho para ti podría despertar emoción antes de que sepas bien qué deseas. Dale oportunidad al saludo y a la conversación. Quizá te entusiasme recuperar su compañía, reconocer lo que compartieron o descubrir cuánto cambió su vida. No necesitas tirar los perros desde el primer minuto para que el encuentro tenga valor. Pregúntate si te interesa construir algo con esa persona o solamente revivir la sensación que te provocaba. El recuerdo puede ponerse coqueto, pero no responde por las intenciones actuales de nadie.
Con tus preocupaciones, procura que no ocupen cada actividad que normalmente disfrutas. Si estás cocinando, escuchando música o trabajando con las manos, permite que ese rato tenga tu atención. No hace falta convertir el descanso en otra sesión de repasar problemas. Este domingo puedes recuperar una experiencia sencilla que te absorba por gusto. A veces llevas tantos asuntos abiertos en la cabeza que ya no distingues entre pensar una solución y volver a contar el mismo miedo.
Tu horóscopo de Escorpión apunta a retomar un proyecto que quedó guardado después de una espera larga. Revisa qué parte todavía te entusiasma y qué cambió desde que lo empezaste. Tal vez una idea sigue sirviendo, pero el formato necesita renovarse. Recupera lo aprovechable sin obligarte a conservar cada detalle por el esfuerzo que ya invertiste. Esa intuición despierta puede darte una dirección; acompáñala probando algo concreto. La Luna puede inspirarte, pero el archivo no se termina solo mientras tú miras por la ventana con cara de protagonista abandonada.
Una persona conflictiva podría intentar provocarte frente a otros. No necesitas responderle al volumen que propone. Si busca burlas, acusaciones o gritos, retírate de esa conversación y continúa con tu asunto. Tampoco aceptes discutir por mensajes durante horas para conseguir la última palabra. Hay gente que se siente atendida mientras alguien siga peleando con ella; no le regales toda tu tarde como si hubiera comprado boleto para función privada.
En el dinero, podrías recuperar una cantidad tuya que habías olvidado en una bolsa, una prenda o entre papeles. Dale un destino antes de gastarla celebrando el hallazgo. Puede servirte para una necesidad próxima o quedarse como reserva. No por haber reaparecido se vuelve dinero sin dueño ni sin propósito. Quédate con lo bueno del día, Escorpión: un encuentro, una idea que vuelve a moverse y el gusto de disfrutar sin cargar cada preocupación hasta la cama.
SAGITARIO – 04 DE OCTUBRE DE 2026
Te va a caer el veinte sobre aquella advertencia que una amistad te hizo y tú descartaste con un «yo sé lo que hago», Sagitario. Quizá te señaló una falla en una venta, una condición poco conveniente o un detalle que ahora resulta importante. No necesitas esconderte de vergüenza ni defender tu decisión nomás porque ya la tomaste. Este domingo reconoce qué pasó y corrige lo que todavía esté en tus manos. El orgullo queda precioso en las fotografías, pero no sirve para tapar una gotera.
Busca a esa persona para agradecerle la observación sin convertir la conversación en una confesión eterna. Puedes decir que tenía razón y contar qué harás distinto. Tampoco le entregues desde ahora todas tus decisiones: haber acertado una vez no la vuelve directora general de tu vida. Aprende de lo ocurrido y conserva tu criterio. Las amistades que te hablan claro valen muchísimo, especialmente cuando señalan algo concreto sin disfrutar verte equivocado.
Una noticia sobre aquello que te tenía inquieto podría aclarar el panorama. Escucha la respuesta completa antes de salir celebrando o imaginar otra dificultad. Si hay una condición que debes cumplir, anótala y pregunta lo necesario. A veces llega el alivio, pero tú sigues contestando como si todavía estuvieras en plena emergencia. Permítete reconocer que algo cambió. No necesitas conservar la preocupación de recuerdo para demostrar cuánto te importaba el asunto.
Si estás buscando trabajo, tu horóscopo de Sagitario señala movimiento en contactos y posibles entrevistas. Revisa que tu teléfono y correo estén disponibles, escucha los mensajes y responde con claridad cuando te busquen. Prepárate para explicar por qué te interesa la vacante y qué puedes aportar. Si ofrecen hablar contigo, confirma el lugar y la hora. No respondas «cuando ustedes quieran» para después descubrir que ese día no puedes; mostrar interés también implica saber organizar una conversación.
Mientras esperas, procura que tus días tengan alguna estructura. Levántate, atiende lo básico y destina un rato a la búsqueda, otro a una actividad que disfrutes y otro al contacto con alguien cercano. No estar trabajando no te vuelve una persona sin rumbo ni convierte tu casa en castigo. Si hoy te cuesta arrancar, elige una tarea pequeña. Estar inquieto o desanimado no es lo mismo que ser flojo; deja de regañarte como si así fueran a aparecerte ganas por decreto.
En el dinero, una venta importante podría mejorar tu margen. Pon atención a lo que acordaste entregar y confirma que ambas partes entiendan la operación. Cuando se concrete, revisa qué presión puedes aliviar con esa entrada. También podría aparecer un regalo inesperado; disfruta el detalle sin usarlo como señal para empezar a gastar por adelantado. Que algo bonito llegue no significa que ya puedas hacerle pedidos al destino como si fuera catálogo de abonos.
Con un chisme, evita completar lo que no sabes. Una frase escuchada a medias puede cambiar muchísimo cuando tú le agregas intención, motivo y desenlace. Si alguien te pregunta, reconoce qué viste realmente y qué desconoces. No te vuelvas testigo de una escena donde ni estabas. Tu imaginación tiene mejores usos que ponerle subtítulos maliciosos a la vida ajena.
En el amor, permite que una invitación sencilla te despierte curiosidad. No necesitas decidir desde el saludo si habrá boda o solamente ganas de despeinarse. Disfruta conocer, reír y descubrir si se sienten cómodos juntos. Puedes traer el antojo completo, pero ve al ritmo que ambos quieran. Esta vez deja que lo bueno te encuentre participando en tu vida, con la puerta abierta y el orgullo bien acomodado donde no estorbe.
CAPRICORNIO – 04 DE OCTUBRE DE 2026
Tanto tiempo dedicado al gimnasio empieza a notarse, Capricornio, pero no conviertas cada mirada en prueba de que por fin vales la pena. Puedes disfrutar que la ropa te acomode distinto, sentirte más fuerte y caminar con seguridad sin necesitar una fila de admiradores para confirmar el resultado. Este domingo habrá ocasión de coquetear y pasarla sabroso. Eso sí: si aparece la manada de chocotroncos, conserva el criterio. Que alguien tenga buen lomo no significa que también tenga buen trato, ni que tú debas llevarte el primero que se atraviese.
Después de una relación que golpeó tu autoestima, podrías tener ganas de demostrar que todavía provocas. Pregúntate para quién sería esa demostración. Si estás escogiendo compañía para que tu ex se entere, sigues acomodando tus decisiones alrededor de alguien que ya salió de la historia. Elige una experiencia que te entusiasme incluso si nadie pudiera verla. Puedes disfrutar un encuentro casual sin convertirlo en revancha, y también puedes preferir ir despacio. No hay premio por estrenar cama antes de recuperar tus propias ganas.
Cuando alguien te atraiga, fíjate en cómo te sientes durante la conversación. ¿Puedes hablar sin cuidar cada palabra? ¿Te interesa lo que cuenta o solamente te halaga que te busque? ¿Sales del encuentro a gusto o sintiendo que debes competir para conservar su atención? Esas respuestas importan. A veces el cuerpo dice «sí, ahorita» mientras el ánimo necesita otra cosa. Escúchate antes de aceptar por impulso; traer el horno encendido no obliga a meter cualquier pan.
Tu horóscopo de Capricornio también habla de aprender a recibir una corrección sin tratarla como ofensa. Puede que hayas mejorado en algo y ahora te cueste reconocer lo que todavía no dominas. No necesitas demostrar experiencia en todos los temas. Si alguien sabe más, pregunta y aprovecha lo que pueda enseñarte. Crecer también significa descubrir que otras personas tienen recursos valiosos. La reencarnación de la Doña puede esperar; hoy te conviene enterarte de cómo funciona aquello antes de ordenar que lo hagan a tu manera.
Si ofendiste a alguien, pide perdón sin exigir que te tranquilice de inmediato. La otra persona puede necesitar tiempo, y eso no vuelve inútil tu disculpa. Evita insistir con llamadas para obtener una absolución rapidita. Reconocer una falta incluye aceptar que la respuesta no estará bajo tu control. Tú puedes hacerte responsable de tu conducta sin dirigir también cómo debe sentirse quien la recibió.
En el dinero, una entrada adicional podría ayudarte a preparar ese viaje que deseas para el próximo año. Define primero qué clase de experiencia quieres: visitar a alguien, conocer un lugar o descansar unos días. Calcula una cantidad aproximada y separa el ahorro de lo que utilizas cotidianamente. No necesitas escoger un destino carísimo para sentir que el esfuerzo valió. Un viaje disfrutado con tranquilidad puede dejarte más satisfacción que una fotografía espectacular seguida de meses apretados.
En tus avances, comparte el crédito con quienes participaron. Si alguien te facilitó un contacto, te enseñó algo o estuvo presente cuando comenzabas, reconócelo sin sentir que te resta mérito. Hay logros que saben mejor cuando no finges haberlos construido en completo aislamiento. Tampoco uses una mejor temporada para mirar por encima del hombro a quien sigue batallando. Puedes verte estupendo, recibir atención y mejorar tus cuentas sin volverte insoportable. Que te deseen por lo sabroso y te quieran por el trato, criatura; esa combinación sí cuesta encontrarla.
ACUARIO – 04 DE OCTUBRE DE 2026
Aquello que llevabas buscando podría aparecer cuando por fin preguntes en el lugar adecuado, Acuario. Puede ser un material para trabajar, una persona que domine cierta tarea o una solución que no habías considerado. No descartes lo encontrado porque venga de alguien poco conocido. Revisa si realmente responde a tu necesidad y aprovecha la información. Este domingo podrías sentir ese alivio de dejar de improvisar. A veces no hacía falta otro milagro, sino encontrar a quien sí sabe y dejar de preguntarle al primo que opina de todo.
En el trabajo, una recomendación basada en algo que hiciste bien puede traerte nuevos encargos. Que reconozcan tu calidad entusiasma, pero conviene organizar la recepción de pedidos antes de que todos pidan atención al mismo tiempo. Registra qué necesita cada cliente, cuándo lo espera y qué información falta. No dependas de recordar conversaciones dispersas entre mensajes y llamadas. Si estás por tener más movimiento, prepara una manera sencilla de dar seguimiento; tu cabeza no tiene por qué funcionar como mostrador, agenda y bodega simultáneamente.
Tu horóscopo de Acuario apunta a dinero relacionado con ese esfuerzo reconocido. Cuando termines un trabajo, confirma que la persona recibió lo acordado y atiende cualquier detalle pendiente. Después registra lo que quedó concluido para no seguir cargándolo mentalmente. Habrá responsabilidades nuevas, pero también puedes mejorar la forma de manejarlas. Deja espacio entre entregas para revisar; no prometas una agenda tan apretada que un cambio pequeño obligue a moverle la silla a todos.
En lo sentimental, podrías extrañar a alguien con quien había una química deliciosa. Eso no borra los motivos por los que dejaron de estar juntos. Reconoce exactamente qué echas de menos: el contacto, la confianza, una costumbre o cómo te sentías en aquel momento. Así evitarás tratar toda la historia como si hubiera sido perfecta. Que recuerdes un beso que te aflojaba las rodillas no significa que debas volver a todo lo que venía después.
También permite que tus conversaciones tengan asuntos nuevos. Puedes hablar de lo que te duele sin hacer que cada encuentro termine revisando la misma ausencia. Pregúntale a tu compañía por su vida, comparte una curiosidad o escucha algo que no conocías. La tristeza merece espacio, pero tú también tienes otras partes que necesitan participar. No estás obligado a fingir alegría; solamente date oportunidad de conversar sobre algo más que aquello que perdiste.
Si quieres dejar de fumar, busca orientación profesional para preparar ese cambio y conocer el apoyo disponible. No lo conviertas en una promesa que haces para que otros dejen de insistir: identifica por qué deseas hacerlo tú. Tu cuidado merece una decisión propia y acompañamiento, sin esperar que una fase lunar resuelva el proceso por ti.
Un secreto familiar podría cambiar la manera en que entiendes una historia antigua. Escucha sin exigir todos los detalles y evita repartir la noticia para comprobar quién ya sabía. Si te lo confiaron, pregunta qué esperan de ti. Tal vez necesitan compañía, discreción o simplemente dejar de cargar aquello solos. Saberlo no te convierte en encargado de interrogar al resto de la familia.
En la intimidad, si te detienes porque te avergüenza cómo te ves, recuerda que el encuentro no es sesión de fotografía. Puedes pedir poca luz, ir despacio o conservar una prenda hasta sentirte cómodo. No hace falta posar perfecto para disfrutar. Y si al acercarte descubres que ya no tienes ganas, también puedes detenerte. El antojo puede invitar, criatura, pero tú decides cuándo abrir y hasta dónde dejar pasar.
PISCIS – 04 DE OCTUBRE DE 2026
Ahora que terminó esa relación, Piscis, no llenes cada espacio libre con algo que te impida sentir. Puedes estar triste y también empezar a descubrir qué quieres hacer con las horas que antes acomodabas alrededor de otra persona. Este domingo reconoce una elección que habías dejado de hacer: escuchar tu música, preparar lo que te gusta o disponer de tu tarde sin negociar cada detalle. No necesitas celebrar a fuerzas una despedida. Basta con recuperar poquito a poco el gusto de decidir cómo transcurre tu vida.
Tampoco conviertas una nueva conquista en comprobante de que saliste ganando. Puedes tener ganas de una buena remojada de greña y, al mismo tiempo, seguir sensible por lo ocurrido. Date oportunidad de conocer sin compararte con quien se fue ni pedirle al recién llegado que compense todos los disgustos. Una conexión puede ser deliciosa por lo que ofrece ahora. No hace falta ponerle desde el principio la obligación de demostrar que esta vez nadie te va a lastimar.
En una reunión de domingo, alguien podría acercarse con conversación sabrosa y una atención bastante evidente. Disfruta descubrir cómo se llevan antes de ofrecer disponibilidad para toda la semana. Si notas que sus historias no cuadran, pregunta sin inventarle una explicación favorable. No ignores una incomodidad solamente porque besa como si trajera beca para hacerlo. Puedes despedirte de un encuentro que no te convence, aunque al comienzo hayas tenido ganas de continuar.
Tu horóscopo de Piscis también abre espacio para trabajar en ese negocio propio que deseas. Esta vez revisa cómo cabría en tu vida cotidiana: dónde lo harías, qué horario puedes dedicarle y qué otras responsabilidades necesitas mantener. Una idea puede ser buena y requerir condiciones que todavía no tienes. Prepararlas también cuenta como avance. Si trabajarás desde casa, define un espacio que puedas utilizar sin volver cada comida una maniobra para quitar materiales de la mesa.
Habla con quienes comparten contigo ese lugar. Acuerden qué podrás usar, qué necesitas guardar y cuándo recibirías personas o entregas. No des por hecho que todos se adaptarán porque tú estás emocionado. Empezar con organización puede evitar que una oportunidad termine en pleito por cajas, ruido o visitas inesperadas. Y conserva tiempo para tu vida personal: trabajar por tu cuenta no debería significar que cualquier hora se vuelve horario de atención. Hasta las ganas de ponerse cariñoso necesitan que alguna vez cierres el changarro.
En pareja, si continúas en una relación, observa cómo respondes cuando algo no te gusta. Callarte para evitar un roce y después cobrarlo con mal humor deja al otro intentando descifrarte. Exprésalo cuando ocurra y escucha su respuesta. Ser noble no exige aceptar decisiones que te afectan sin participar. También reconoce si tú estás cambiando acuerdos según tu conveniencia. El respeto se construye cuando ambos pueden contar con lo que hablaron.
Con tu cuerpo, busca comodidad en la ropa que usas hoy. Un botón apretado no merece convertirse en sentencia sobre tu valor. Puedes cuidar tus hábitos sin tratar cada comida como falta moral ni hacer de tu figura un tema permanente de regaño. Si te preocupa tu salud, consulta qué revisiones corresponden a tu situación; no saques conclusiones solamente por cómo te queda una camisa.
Quédate con una tarea que sí puedas terminar y dale lugar durante la semana. Después de una despedida, una iniciativa propia puede recordarte que todavía tienes intereses, capacidad y ganas por descubrir. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Hazle espacio a lo tuyo, Piscis: el corazón puede andar despeinado, pero tus planes no tienen por qué quedarse esperando en la banqueta.