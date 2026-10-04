Houston: el tiempo para hoy domingo 4 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este domingo 4 de octubre se desarrollará con cielos prácticamente cubiertos. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 55 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 07:16 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:04 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. En concreto, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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