Los millonarios de origen cubano que se están preparando en Miami para cuando caiga el gobierno de la isla

En la suntuosa mansión de uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos de Miami, con vistas a la bahía de Biscayne, se han reunido algunas de las familias cubanoestadounidenses más ricas de Florida.

Están allí para debatir sobre el futuro de Cuba en la cuarta reunión de la recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubanoamericana (Cancc, por sus siglas en inglés).

Ron en mano y Rolex en la muñeca, esta es la vieja aristocracia de Miami. Personas con apellidos cubanoestadounidenses muy conocidos, como Bacardí y Babún, charlan alrededor de la piscina sobre el lamentable estado de la economía de la isla y comparten cotilleos sobre los últimos acontecimientos políticos.

“La intención de esta velada es reunir bajo un mismo techo a los empresarios cubanoestadounidenses más destacados del condado de Miami-Dade”, explica Juan Omar Sixto, presidente de la Cancc.

“El objetivo es estar en Cuba una vez que caiga el régimen”.

Sus invitados están convencidos de que ese momento está cerca.

Esta influyente comunidad de exiliados cubanos detesta al gobierno comunista desde que el fallecido líder revolucionario Fidel Castro expropió sus tierras y nacionalizó las empresas de sus familias tras tomar el poder en 1959.

Y a lo largo de los años, han utilizado su influencia política y económica en Florida para moldear las políticas de Washington hacia su país de origen.

Sixto huyó de la isla cuando era adolescente. Ahora, con poco más de 80 años y dedicado al desarrollo inmobiliario, su organización está elaborando planes para lo que él denomina “el día después” en Cuba.

La Cancc ha elaborado una propuesta para una Bolsa de Valores cubana y ha formado comités sobre diversos temas, desde infraestructura energética hasta seguridad alimentaria.

La planificación para la esperada era poscomunista no es nada nuevo en Miami.

A lo largo de las décadas, distintos grupos de interés han elaborado innumerables documentos y planes logísticos, algunos de ellos más sobrios y mesurados que otros.

La diferencia ahora, insiste Sixto, radica en el empeño del gobierno de Trump por forzar un cambio radical en la isla.

Y afirma que cuentan con el apoyo de algunos contactos influyentes, incluyendo personas cercanas al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“Junto con la entrega de ayuda humanitaria y suministros médicos, iríamos a hacer negocios a Cuba de inmediato”, dice Sixto.

AFP via Getty Images: La situación económica en Cuba ha empeorado desde el bloqueo estadounidense a la isla.

Escepticismo en Cuba

En Cuba, este tipo de afirmaciones suelen ser recibidas con escepticismo.

Ante la campaña de “máxima presión” de Washington sobre Cuba, el gobierno de la isla anunció recientemente 176 medidas de liberalización económica.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que estas medidas buscan “promover la defensa del socialismo, apoyar y ampliar la justicia social”.

Para sus críticos, estas medidas se asemejan claramente al capitalismo en su máxima expresión: eliminan el límite al número de trabajadores en una empresa privada, permiten la contratación y el despido directos de empleados cubanos y autorizan la propiedad de múltiples empresas a la vez, incluso por parte de cubanoestadounidenses.

Sin embargo, los asistentes a la reunión de la Cancc desestiman las reformas económicas calificándolas de superficiales, y consideran que no ofrecen garantías significativas a los inversionistas.

Sixto subraya que no pondrá un pie en Cuba mientras el régimen actual permanezca en el poder.

BBC: Juan Omar Sixto, en el centro, y sus colegas tienen grandes planes elaborados para Cuba.

Algunos analistas consideran que estas reuniones de planificación son prematuras.

Si bien los cubanoestadounidenses están convencidos de que el cambio es inminente en Cuba, nadie puede afirmar con certeza en qué consistirá: ¿una operación militar estadounidense como la que se realizó en Venezuela en enero? ¿O un nuevo pacto económico con el gobierno de la isla?

“En este momento, las altísimas expectativas creadas por el gobierno estadounidense de que pronto llegaría una especie de ‘día después’, o de que Cuba ‘sería la siguiente’, se han pospuesto”, dice Mike Bustamante, profesor asociado de Historia en la Universidad de Miami.

Ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre y con el gobierno de Trump inmerso en el “atolladero” de la guerra con Irán, Bustamante sostiene que hay poco interés por nuevas aventuras en el extranjero.

“Es realmente difícil pensar que vayan a intensificar la situación más allá de lo que ya están haciendo, que es este goteo constante de sanciones”.

Con el suministro de petróleo de la isla prácticamente interrumpido desde enero, esto ya representa una escalada significativa, señala Mike Bustamante.

Si bien han hecho la vida insoportable para la mayoría de la gente común, aún no han creado las condiciones para un punto de inflexión político en Cuba, añade.

Reuters: El gobierno de Miguel Díaz-Canel aprobó una serie de medidas para intentar contrarrestar la delicada situación económica de la isla.

El gobierno cubano no se ha pronunciado sobre la Cancc en sí. Sin embargo, tradicionalmente este tipo de grupos provocan indignación entre los revolucionarios, que insisten en que no se dejarán expulsar por sus críticos en Miami.

Pregunto a algunos invitados si se dan cuenta de la ironía de que las mismas personas que apoyan una de las principales causas de la miseria de la isla —el embargo económico estadounidense que dura décadas y el actual bloqueo de combustible— ideen ahora planes para su reconstrucción, sin la participación de la mayoría de los cubanos.

Para el experto agrícola cubanoestadounidense Hugo Orizondo, lo más práctico es trazar una hoja de ruta para el desarrollo de Cuba.

“Ahora mismo, Cuba es como un agujero negro; no sabemos qué está pasando allí”, admite. “Pero sí conocemos su potencial [para la inversión]”.

Orizondo dice entender la reticencia de los cubanos a que inversores extranjeros adquieran algo tan delicado como los derechos sobre tierras cultivables.

“¿Pero qué van a hacer con ellas?”, replica. “Cuando llegan los inversores, traen consigo dinero y tecnología”.

Según él, ambas son urgentemente necesarias si Cuba quiere producir lo suficiente para alimentar a su propia población y romper su dependencia de las importaciones de alimentos.

Reuters: Marco Rubio como secretario de Estado es una figura fundamental para los anhelos de este grupo de cubanoestadounidenses en Florida.

La cuestión de las tierras

Los títulos de propiedad son fundamentales para cualquier proyecto de reconstrucción propuesto por esta generación de cubanoestadounidenses adinerados.

Juan Omar Sixto cuenta que su padre perdió cinco propiedades y una finca en la provincia cubana de Pinar del Río a causa de la revolución.

Si bien insiste en que no tiene intención de desalojar a ninguna familia que viva allí, sí exige una compensación por las tierras nacionalizadas.

“Trabajé en esa granja durante cinco años de mi vida con mi padre, y me la quitaron. Quiero una compensación o indemnización. Aunque me den solo una pequeña parte, la aceptaré”.

“Es justicia moral”, argumenta.

El gobierno cubano presenta estas reclamaciones históricas de títulos de propiedad como un acto de resentimiento por parte de una aristocracia terrateniente corrupta que amasó fortunas a costa de trabajadores de servicio y esclavos.

Tanto la esclavitud como la servidumbre no desaparecieron en Cuba hasta finales del siglo XIX.

El gobierno argumenta además que los exiliados jamás hubieran aceptado que Castro aprobara reformas agrarias que entregaron sus tierras a los trabajadores y al Estado.

“La mayoría de nuestros ingenios azucareros han sido desmantelados, pero recuperaremos esas tierras y las pondremos en producción”, afirma Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Ingenios Azucareros de Cuba, una organización en el exilio que revindica el derecho de los antiduos propietarios.

“No prometo que será en azúcar”, admite.

“Podría ser en etanol, cogeneración, paneles solares o células de purificación de agua. ¿Quién sabe? Hay muchas opciones diferentes”, comenta.

“Necesitamos que empiecen a producir, necesitamos que se pague un salario justo a los trabajadores cubanos y crear un efecto multiplicador en la economía de toda la isla”.

BBC: Hugo Orizondo admite que es difícil conocer la situación actual en Cuba.

Con el hielo tintineando en sus bebidas y una brisa fresca meciendo las palmeras en el césped impecablemente cuidado, los miembros de la Cancc lo hacen parecer fácil.

Pero a las pocas horas de su reunión, Cuba se sumió en su sexto apagón nacional del año.

La desconexión entre las esperanzas de cambio en Miami y la realidad en Cuba es evidente.

Muchos cubanos residentes en Miami creen que el cambio trascendental por el que han rezado está a punto de llegar.

De ser así, inevitablemente provocará enormes trastornos sociales y humanitarios para los que la isla, ya de por sí afectada, no está preparada.

Incluso suponiendo que el apoyo de la diáspora sea bienintencionado y no puramente egoísta, se estima que reparar la deficiente red eléctrica de la isla costará entre US$8.000 y US$10.000 millones.

Antes de que cualquier industria en Cuba —desde la agricultura hasta el turismo— pueda revitalizarse gracias a la riqueza y las conexiones políticas de los exiliados, los cubanos siguen enfrentándose a una grave escasez de alimentos, agua, combustible y medicinas.

Dejando de lado los ambiciosos planes de Miami, la mayoría de los cubanos simplemente esperan que su situación mejore pronto un poco.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.