Houston: pronóstico del tiempo para este lunes 5 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este lunes 5 de octubre contarácon cielos sin prácticamente nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 21 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:17 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 19:02 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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