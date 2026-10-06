El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este martes 6 de octubre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este martes 6 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1013.8 hPa, una medición que irá en descenso. El amanecer será a las 07:30 h y el atardecer será a las 19:14 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 7%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá pocas nubes con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 90 grados Fahrenheit (20 y 32ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante los meses de verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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