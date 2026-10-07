Horóscopo de hoy para Libra del 7 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 7 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Aprovecha para relacionarte porque conocerás personas que podrán brindarte una gran ayuda. En tu entorno hay alguien de personalidad fuerte y carismática que podría abrirte muchas puertas. Además, llevarás adelante un proyecto creativo que te hará brillar y fortalecerá tu imagen.

Horóscopo de amor para Libra

Pasando por cambios en las relaciones de tu vida, necesitas salir y disfrutar la experiencia con tu amante. Si estas soltero descubre lo divertido que es conocer gente nueva, mostrando interés en ellos como individuos, escuchando lo que tienen que decir. Por lo atento que eres otros te encuentran interesante y extrovertido también.

Horóscopo de dinero para Libra

Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.

Horóscopo de sexo paraLibra

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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