Mujer de Hawaii apuñaló a su esposo frente a sus hijas semanas después de pedir el divorcio

Una mujer de Hawaii fue acusada de apuñalar a su esposo durante una visita a la vivienda familiar, en un incidente ocurrido apenas unas semanas después de que solicitara el divorcio y argumentara que su matrimonio estaba “irreparablemente roto”.

Jill Dunston, de 54 años, enfrenta cargos de intento de asesinato en segundo grado, además de agresión en segundo grado y abuso doméstico en presencia de un menor. Permanece detenida con una fianza fijada en $1,04 millones.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail, Dunston presentó el 18 de septiembre una solicitud de divorcio y manutención conyugal después de 18 años de matrimonio.

El presunto ataque ocurrió el 30 de septiembre en una vivienda de Ainaloa Estates, en Puna, Hawái.

Su esposo, Christopher Dunston, de 56 años, relató a la policía que ambos ya vivían separados, pero que acudió a la casa para visitar a sus dos hijas adolescentes.

El hombre dijo que fue atacado en el baño

Christopher declaró que estaba viendo televisión con sus hijas mientras Jill se encontraba en otra habitación. En un momento, se dirigió al baño y, según su relato, su esposa lo siguió.

El hombre dijo a los investigadores que Jill cerró la puerta y apagó la luz.

Según los documentos judiciales, Christopher afirmó que vio la silueta de su esposa acercándose hacia él como si fuera a golpearlo. Dijo que adoptó una posición defensiva y que ella lo golpeó cuatro veces en la zona del hombro y cerca del cuello.

Christopher aseguró que logró apartarla y que la mujer salió del baño.

Poco después, dijo que comenzó a sentir una sensación de ardor en los hombros. Cuando encendió la luz, descubrió que estaba sangrando.

El hombre declaró que vio a Jill salir de la vivienda con un cuchillo en las manos y que entonces cerró la puerta.

De acuerdo con su testimonio, la mujer posteriormente cortó con el cuchillo una puerta mosquitera de la cocina para volver a entrar a la vivienda.

Christopher sufrió cuatro heridas de arma blanca en la parte posterior del hombro izquierdo, según los documentos judiciales.

Una de sus hijas intentó ayudarlo, afirmó el hombre, utilizando gasas para cubrir las heridas.

Las hijas presenciaron parte del incidente

Los documentos judiciales también incluyen declaraciones de las dos hijas adolescentes de la pareja, quienes fueron entrevistadas en el Children’s Justice Center.

La hija mayor declaró que su madre llamó a Christopher un insulto relacionado con una supuesta infidelidad y afirmó que él merecía morir antes del presunto ataque.

La acusación de infidelidad aparece en el contexto de la separación de la pareja y de la solicitud de divorcio presentada por Jill Dunston el 18 de septiembre.

En la petición, la mujer describió el matrimonio como “irreparablemente roto” después de 18 años.

Las autoridades no han indicado en la información proporcionada si la presunta infidelidad fue confirmada.

Tras el incidente, la policía acudió a la vivienda y arrestó a Dunston. La mujer solicitó un abogado y, de acuerdo con los documentos, no tenía antecedentes de condenas por delitos graves.

Los agentes realizaron posteriormente un registro de la propiedad mediante una orden judicial y decomisaron varios cuchillos de cocina como evidencia.

Christopher Dunston solicitó el lunes ante el Tribunal de Familia de Hilo una orden de protección para sus dos hijas.

Durante una audiencia celebrada ese mismo día, el abogado defensor Paul Billinson solicitó que Jill Dunston pudiera quedar en libertad bajo supervisión y sin pagar una fianza en efectivo.

El fiscal Andrew Son se opuso a la petición.

El juez Jeffrey Hawk rechazó la solicitud y mantuvo la fianza en $1,04 millones.

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