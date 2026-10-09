Horóscopo de hoy para Libra del 9 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 9 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy la sugerencia es que cuides tu salud psíquica y que te apartes, por algunos momentos, de la vida social para pensar con tranquilidad. Deberás encontrar en tu interior comprensión sobre tus acciones pasadas y realizar un proceso de purificación antes de estar listo para iniciar una etapa nueva.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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