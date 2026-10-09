Horóscopo de hoy para Libra del 9 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 9 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Hoy la sugerencia es que cuides tu salud psíquica y que te apartes, por algunos momentos, de la vida social para pensar con tranquilidad. Deberás encontrar en tu interior comprensión sobre tus acciones pasadas y realizar un proceso de purificación antes de estar listo para iniciar una etapa nueva.

Horóscopo de amor para Libra

Si estas inseguro de la existencia de una relación, confronta la situación con confianza. Ten cuidado de mantener una actitud positiva hacia tu ser amado, manteniendo tu atención principalmente en el futuro. Si eres soltero, no te escondas, cualquier persona nuevas que conozcas reacciona positivamente hacia ti, mostrando entusiasmo los dejas entrar en tu vida.

Horóscopo de dinero para Libra

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraLibra

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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