¿Qué pasa con tus datos cuando usas ChatGPT o Claude?

Cada vez que escribes en ChatGPT, Claude u otro chatbot de IA, no estás hablando con una caja negra que olvida todo al cerrar la pestaña. Estás enviando texto, archivos y, a veces, información muy personal a los servidores de una empresa. Esa información puede usarse para responder tu consulta, conservarse por motivos de seguridad y, según tus ajustes, ayudar a entrenar futuras versiones del modelo.

La buena noticia es que no significa que cualquier conversación vaya a aparecer públicamente en internet ni que un tercero cualquiera pueda leerla. La mala es que “no compartirlo con desconocidos” sigue siendo una regla muy sensata, porque los chatbots no son un diario privado ni un espacio de confesión.

¿Tu información puede llegar a terceros?

En condiciones normales, tus mensajes se procesan dentro de la empresa que opera el chatbot. OpenAI explica que toma medidas para reducir la cantidad de información personal antes de usar contenido elegible en sus conjuntos de entrenamiento. Anthropic, por su parte, indica que, cuando el usuario permite el uso de sus chats para mejorar Claude, los desconecta de su identificador de usuario, como el correo electrónico, antes de incorporarlos a los procesos de entrenamiento.

Sin embargo, eso no elimina todos los escenarios. Las empresas pueden conservar datos por razones legales, de seguridad o para investigar usos que violen sus políticas. Anthropic aclara que puede analizar conversaciones marcadas para revisión de seguridad, incluso si el usuario decidió no permitir que se usen para entrenar modelos.

También hay un detalle que mucha gente pasa por alto: dar un pulgar arriba o abajo puede cambiar las reglas del juego. Tanto OpenAI como Anthropic señalan que, si envías retroalimentación sobre una respuesta, la conversación asociada puede utilizarse para entrenar o mejorar sus modelos. Es decir, no basta con escribir con cuidado, también conviene revisar qué estás aprobando cuando calificas una respuesta.

¿Se usan tus chats para entrenar la IA?

Sí, pueden usarse para entrenar, pero depende de la plataforma, del tipo de cuenta y de tus preferencias. En ChatGPT, OpenAI indica que las conversaciones pueden emplearse para mejorar sus modelos salvo que el usuario desactive la opción “Improve the model for everyone” en Settings > Data Controls.

En Claude, Anthropic permite que los usuarios de sus productos de consumo decidan si sus chats y sesiones de código pueden usarse para mejorar el modelo. Si aceptas, la empresa puede conservar esos datos en formato desidentificado durante hasta cinco años dentro de sus sistemas de entrenamiento. Si rechazas esa opción, Anthropic afirma que no usará tus conversaciones nuevas ni anteriores para entrenar modelos futuros.

Aquí no hay una respuesta simple de “sí te espían” o “no pasa nada”. La realidad es más matizada: las conversaciones pueden permanecer almacenadas, revisarse en ciertos casos y convertirse en material de entrenamiento si tú lo autorizas o si activas mecanismos como la retroalimentación.

Cómo proteger tu privacidad al hablar con una IA

La medida más efectiva no es desconfiar de toda la tecnología, sino ajustar tu criterio antes de escribir. No compartas con un chatbot datos que no le darías a un desconocido en la calle: números de documentos, contraseñas, datos bancarios, direcciones exactas, información médica sensible, conversaciones privadas de otras personas o material confidencial de tu trabajo.

Estos ajustes ayudan a reducir la exposición:

Desactiva el entrenamiento con tus conversaciones. En ChatGPT, ve a Settings > Data Controls y apaga “Improve the model for everyone”.

En ChatGPT, ve a Settings > Data Controls y apaga “Improve the model for everyone”. Revisa la configuración de Claude. Anthropic permite elegir si tus chats pueden usarse para mejorar el modelo; puedes cambiar esa preferencia desde tu cuenta.

Anthropic permite elegir si tus chats pueden usarse para mejorar el modelo; puedes cambiar esa preferencia desde tu cuenta. Usa chats temporales para temas delicados. OpenAI señala que las conversaciones temporales no se usan para entrenar sus modelos y se eliminan de sus sistemas después de 30 días.

OpenAI señala que las conversaciones temporales no se usan para entrenar sus modelos y se eliminan de sus sistemas después de 30 días. Evita calificar respuestas que contengan información sensible. Un “me gusta” o “no me gusta” puede asociar toda la conversación a un proceso de mejora del modelo.

Un “me gusta” o “no me gusta” puede asociar toda la conversación a un proceso de mejora del modelo. Borra chats que ya no necesites. En Claude, Anthropic indica que eliminar una conversación del historial evita que se use para entrenar modelos futuros.

Una VPN puede ocultar tu dirección IP o tu ubicación aproximada, pero no protege el contenido de lo que escribes. Cuando el mensaje llega al servidor de la empresa de IA, debe procesarse para generar una respuesta, así que la privacidad real depende de qué decides compartir.

La regla práctica que conviene recordar

Los chatbots son herramientas potentes para redactar, programar, estudiar, planear viajes o resolver dudas técnicas. El problema aparece cuando los tratamos como un confidente infinito. La IA puede ayudarte a pensar, pero no deberías usarla como un lugar donde depositas secretos que no quieres que existan fuera de tu control.

Antes de enviar un mensaje, hazte una pregunta rápida: “¿Me importaría que esta información fuera revisada, almacenada o usada para mejorar un sistema de IA?”. Si la respuesta es sí, quita los datos personales, anonimiza el caso o busca un canal más seguro. Ese pequeño hábito marca la diferencia entre aprovechar la inteligencia artificial sin renunciar por completo a tu privacidad.

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