



Según la inteligencia artificial, el mejor SUV de tres filas es un Toyota Highlander. O un Grand Highlander. O un Land Cruiser. O un Lexus GX. O un Kia Telluride. O un Buick Enclave.

By Keith Barry

“Bueno, le pregunté a ChatGPT y me dijo que…”

Últimamente escucho esa frase cada vez más. Además de mi trabajo como reportero sénior en Consumer Reports, soy la persona a la que recurren mis amigos y familiares cuando necesitan consejos sobre autos. Pero he visto cómo ese papel ha cambiado. Ahora, me piden que confirme las recomendaciones de la inteligencia artificial (IA).

Según datos de Cox Automotive, el 25% de los compradores de vehículos nuevos afirma haber usado herramientas de IA durante el proceso de compra, y la mayoría quedó satisfecha con los resultados. Es fácil entender por qué: los modelos de IA generativa, como ChatGPT, Claude y Gemini, pueden analizar grandes cantidades de información y producir resúmenes fáciles de entender mucho más rápido de lo que cualquier persona podría investigar o escribir. Pero eso no significa que los resultados siempre sean precisos o útiles. A veces pueden llevarte por el camino equivocado mientras parecen completamente seguros de lo que dicen.

Como he comprobado tanto en mis conversaciones con otras personas como en mi propio uso de la IA, los años modelo suelen confundirse, las fuentes se mezclan y las recomendaciones pueden contradecirse entre sí. En ocasiones, incluso utilizan información proveniente de sitios tan poco confiables como casas de empeño o plataformas de criptomonedas y las presentan como “fuentes confiables”.

Este cuadro comparativo generado por ChatGPT se ve bien, pero la Palisade corresponde al año modelo anterior, el “Land Cruiser” no es realmente un Land Cruiser y “Shape Plain Clothing” no es el sitio web de un fabricante de autos.

Photo: Consumer Reports

“Las herramientas de IA generativa son impresionantes. Pueden procesar muchísima información y pueden ser una forma entretenida de empezar una búsqueda, pero yo las seguiría viendo como el amigo de un amigo con quien tuviste una conversación interesante, aunque un tanto descabellada, en una fiesta”, dice Tracy Anderman, directora de verificación de datos de Consumer Reports, quien desarrolla las propias políticas de Consumer Reports sobre el uso de la IA. “No vas a gastar decenas de miles de dólares en un auto solo porque un conocido te lo recomiende. Verificas su orientación con otros expertos y luego confirmas con tu propia experiencia práctica; en este caso, con una prueba de manejo”.

Con esas limitaciones en mente, ¿tienen las herramientas de IA algún lugar en el proceso de compra de un auto? Para averiguarlo, utilicé tres de los modelos de IA más populares y les hice una pregunta sencilla: ¿Cuál es el SUV de tres filas más confiable? Después comparé sus respuestas con las de AskCR, el asesor de IA de Consumer Reports para sus miembros, y con mi propia experiencia comprando autos. También entrevisté a expertos en aprendizaje automático, redacción de instrucciones para IA (prompts) y verificación de datos para entender mejor el papel que puede desempeñar la inteligencia artificial en el proceso de compra de un vehículo.

Lo que encontré

• Las herramientas de IA como ChatGPT, Claude y Gemini pueden ser asistentes útiles para quienes están buscando un auto, pero no sustituyen el pensamiento crítico.

• Las herramientas de IA más populares suelen confundir recomendaciones específicas de vehículos, e incluso llegan a sugerir modelos que no existen o a citar reconocimientos inventados.

• Para sacarles el máximo provecho, no las uses como un buscador. Haz preguntas específicas y verifica los resultados con fuentes confiables, como sitios de noticias reconocidos y los sitios web de los fabricantes.

Les pedimos a ChatGPT, Gemini y Claude que nos ayudaran a comprar un SUV

Sé que hay personas expertas en prompts que saben cómo ajustar sus solicitudes para reducir al mínimo lo que en el mundo de la inteligencia artificial se conoce como alucinaciones —respuestas inventadas— y basarse en fuentes de datos específicas. También sé que las versiones de pago suelen ser más capaces que las gratuitas y que cada modelo tiene sus fortalezas y debilidades. Tengo colegas que podrían programar una herramienta para comprar autos usando Claude y luego hacer que se vea increíble con Nano Banana. Pero a mí me interesaba averiguar cómo usaría la IA una persona promedio, así que solo utilicé las versiones gratuitas de ChatGPT, Claude y Gemini.

Le pregunté a cada una: “¿Cuál es el SUV de tres filas más confiable?”, porque es una de las categorías de vehículos nuevos que más investigan los compradores. Después hice una segunda pregunta más detallada para comparar cada vehículo recomendado por la IA con una alternativa.

Gemini citó un reportaje de otro medio que hacía referencia a Consumer Reports, pero interpretó la información de manera incorrecta.

Photo: Consumer Reports

En qué acertó y en qué se equivocó la IA sobre los autos

A pesar de que mi pregunta era deliberadamente vaga y de las limitaciones de estos modelos, las herramientas de IA lograron orientarme en la dirección correcta. Las recomendaciones de ChatGPT, Claude y Gemini casi siempre incluyeron al Toyota Grand Highlander Hybrid, un vehículo con muy buena confiabilidad, y además explicaban bastante bien por qué lo recomendaban. Sin embargo, también recomendaron modelos como el Buick Enclave, Hyundai Palisade, Kia Telluride y Lexus GX, ninguno de los cuales figura entre los mejores en las calificaciones de confiabilidad a largo plazo de Consumer Reports ni de otras entidades.

Gran parte del problema fue el prompt, dice Anderman. “Creo que la palabra ‘más’ es algo a lo que hay que prestar atención porque puede ser subjetiva”, me dijo. “Lo que es mejor para mí quizá no sea lo mejor para ti. Piensa en lo que realmente buscas y utiliza esas palabras en tu consulta”. Eso ayuda a explicar por qué Gemini a veces recomendaba vehículos de lujo como el BMW X7, que cuesta alrededor de $90,000 y está fuera del presupuesto de la mayoría de los compradores. Sin embargo, luego comparó correctamente ese modelo con el Lexus GX, que tiene un precio similar.

La comparación de Claude estaba bien escrita, pero en parte se basó en sitios web de concesionarios y utilizó información desactualizada.

Photo: Consumer Reports

Las herramientas de IA también inventaron información y cometieron errores graves. Gemini inventó opciones que no existían. ChatGPT recomendó vehículos inexistentes, como una supuesta Cadillac XT6 2026 (el modelo dejó de venderse en Estados Unidos en 2025) y una Lexus TX350h (solo el TX550 está disponible como híbrido). Las tres herramientas de AI generaron tablas comparativas muy llamativas, pero con frecuencia confundían modelos de 2024, 2025 y 2026. Eso resulta especialmente preocupante ya que uno de los vehículos había sido rediseñado recientemente. ChatGPT incluso mostraba, en ocasiones, imágenes de modelos equivocados. Claude, por su parte, colocó vehículos poco confiables por encima de otros con mejor historial y también tuvo dificultades para distinguir los años de los modelos.

Estos errores demuestran que la IA se equivoca. “La IA es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, no un sustituto del pensamiento crítico ni del criterio humano”, afirma Suman Veeramalla, director de datos de Consumer Reports. Y eso es especialmente importante cuando se trata de una decisión tan grande como comprar un auto. “La IA puede brindarte información útil para tu decisión, pero no puede tomarla por ti.”, señala. “No permitas que sustituya tu propio juicio”.

Verifica la calidad de las fuentes que utiliza la IA

Algunos de los resultados más alarmantes que obtuve de las herramientas de IA afirmaban ser resúmenes de artículos y datos de Consumer Reports.

Gemini aseguró que el Lexus GX “recibió una puntuación perfecta de 100/100 en confiabilidad de Consumer Reports” y citó un artículo de Autoblog como respaldo. Sin embargo, Consumer Reports le otorgó al GX una puntuación prevista de confiabilidad de apenas 46/100, lo que lo coloca entre los Lexus menos confiables del mercado. Cuando revisé el artículo de Autoblog, descubrí que era una nota antigua sobre SUVs usados que recopilaba datos de varias fuentes, entre ellas Consumer Reports. Gemini lo había resumido incorrectamente y aplicado sus hallazgos de manera inapropiada a vehículos nuevos.

Pedirle a ChatGPT que citara únicamente fuentes primarias mejoró considerablemente la calidad de las respuestas.

Photo: Consumer Reports

Las herramientas también hacían referencia ocasionalmente a publicaciones de Reddit y foros donde algunos propietarios se quejaban de problemas con sus vehículos y sugerían que eran fallas frecuentes, incluso cuando nuestras encuestas de confiabilidad muestran que esos problemas son relativamente raros.

Algunas respuestas incluso resumían incorrectamente artículos antiguos de Consumer Reports escritos por mí, aunque los datos ya estaban completamente desactualizados. Además, las tres herramientas aceptaban como hechos ciertos mensajes de marketing de concesionarios y fabricantes, utilizando términos publicitarios como “robusto”, “de la más alta gama” o “exclusivo”.

“Las herramientas de IA no siempre son capaces de distinguir entre información confiable e información poco confiable”, explica Anderman. “A veces simplemente están equivocadas. Pueden sonar muy convincentes y amables, pero aun así estar completamente equivocadas”.

Por ejemplo, ChatGPT obtuvo algunas especificaciones de vehículos de un sitio web que, al hacer clic, se promocionaba al mismo tiempo como iglesia, tienda de ropa, plataforma de intercambio de criptomonedas, casa de empeño y equipo de respuesta ante zombis. Anderman recomienda recurrir a métodos de investigación más tradicionales para verificar cada fuente, especialmente cuando se trata de una compra importante, como un auto. “Hay que salir del sistema para verificar la información”, afirma. Descubrí que pedirles a las herramientas que se basaran únicamente en fuentes primarias mejoró la calidad de los resultados.

Cómo la IA puede ayudarte a comprar un auto

Según Dave Birss, experto en IA, autor e instructor cuyos cursos aparecen en LinkedIn Learning, los usuarios deben entender cómo funcionan estas herramientas para poder sacarles el máximo provecho. “Muchas personas tratan la IA como si fuera un buscador, pero en realidad no lo es”, explica Birss. Aunque modelos como ChatGPT, Claude y Gemini pueden realizar búsquedas, son esencialmente máquinas de probabilidad que intentan predecir cuál es la siguiente palabra más probable en una oración. “Se les recompensa por la fluidez, no por la precisión”, dice.

Juan Ricafort, gerente sénior de producto de AskCR, el agente de IA de CR entrenado con contenido de CR, cree que es importante que los usuarios entiendan que los agentes de IA no fueron diseñados para ser expertos en un tema específico. “La palabra clave en los modelos de lenguaje extenso es ‘lenguaje’. Los LLM son máquinas de lenguaje, no máquinas de conocimiento”, explica. Por eso, es posible que no sepan exactamente qué cambió entre un año modelo y otro. “Es la diferencia entre destacar en Wheel of Fortune (un concurso basado en adivinar palabras) y en The Price Is Right (donde los participantes deben acertar el precio de los productos)”, dice. “Los modelos de lenguaje pueden predecir qué letra viene después para resolver un rompecabezas, pero no necesariamente tienen la experiencia para saber cuánto cuesta un auto”.

AskCR solo puede acceder a datos de Consumer Reports. Aun así puede cometer errores, pero no incorporará datos de terceros cuestionables.

Photo: Consumer Reports

Birss afirma que las herramientas de IA generativa son mucho más útiles cuando se les hacen preguntas específicas. “Cuantas más suposiciones tenga que hacer la máquina, menos probabilidades hay de obtener información de calidad”, explica. Por ejemplo, en lugar de preguntar cuál es el “mejor” SUV de tres filas, conviene pedir uno que que esté dentro de un rango de precio determinado, que tenga buenas calificaciones en las pruebas de seguridad del Insurance Institute for Highway Safety, que tenga suficiente espacio para portavasos y una alta calificación de confiabilidad según Consumer Reports.

Algunos de los usos más útiles de la IA aprovechan su capacidad para generar texto. Cuando ya sabes qué marca, modelo y versión quieres comprar, las herramientas gratuitas de IA pueden ayudarte a redactar mensajes para responder a tácticas de venta agresivas y hacer que parezca que tienes experiencia negociando. Incluso existen servicios de pago que utilizan IA generativa para negociar por correo electrónico con vendedores en tu nombre, como CarEdge.

Si no sabes mucho sobre autos, Birss recomienda usar la IA de una manera diferente: pedirle que te haga preguntas sobre tus necesidades y preferencias para ayudarte a identificar qué tipo de vehículo te conviene. Eso fue exactamente lo que hizo Helena McAleer, socia de negocios de Birss, a principios de este año. Al final terminó comprando un vehículo que inicialmente ni siquiera estaba considerando, pero con el que quedó muy satisfecha porque se adapta perfectamente a sus necesidades. “Fue una decisión bien pensada y cuidadosamente evaluada que me va a ahorrar dinero en el futuro”, afirma.

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