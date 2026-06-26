John Bolton se declara culpable por retener información clasificada

El exasesor de seguridad nacional de la primera administración de Donald Trump, John Bolton, se declaró culpable este viernes de retener de manera ilegal información clasificada relacionada con su trabajo dentro del gobierno. El acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) podría permitirle evitar una condena en prisión, aunque será un juez federal quien determine la sentencia final.

Bolton, quien después de salir de la Casa Blanca se convirtió en uno de los principales críticos del expresidente Trump, aceptó un acuerdo de culpabilidad que contempla una multa de $2.25 millones por haber conservado y compartido notas personales con información sensible obtenida durante su etapa como funcionario. Dichos registros estaban relacionados con reuniones, informes de inteligencia y actividades de seguridad nacional.

De acuerdo con información oficial, la investigación se centró en documentos y anotaciones tipo diario que Bolton habría compartido con dos familiares mientras trabajaba en un libro sobre su paso por la administración Trump. El caso no está relacionado directamente con el contenido publicado en sus memorias, sino con el manejo de información que las autoridades consideraron clasificada.

El acuerdo judicial de John Bolton con el DOJ

Durante la audiencia ante el juez federal Theodore D. Chuang, Bolton aceptó los hechos presentados por los fiscales y confirmó su responsabilidad en el caso.

“Lo hice, señoría”, respondió Bolton cuando el juez le preguntó si había cometido los actos señalados. Además, expresó arrepentimiento por sus acciones.

El acuerdo establece que la sentencia podría ir desde evitar la prisión hasta un máximo de cinco años de cárcel. Sin embargo, la decisión final dependerá del juez, quien no está obligado a seguir completamente los términos negociados entre la defensa y los fiscales.

Como parte del acuerdo, Bolton también deberá entregar información relacionada con los materiales retenidos y cumplir con 100 horas de servicio comunitario enfocadas en prevenir la divulgación indebida de información clasificada.

Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de documentos secretos

El caso de John Bolton se suma a una serie de investigaciones relacionadas con el manejo de documentos clasificados por parte de funcionarios de alto nivel.

Bolton fue asesor de seguridad nacional de Trump durante poco más de un año antes de abandonar la administración en 2019. Posteriormente, publicó el libro “The Room Where It Happened”, una obra crítica sobre su experiencia dentro de la Casa Blanca que generó una disputa legal por posibles referencias a información sensible.

La sentencia de Bolton está programada para el próximo 28 de octubre, fecha en la que se definirá si el exfuncionario enfrentará una pena de prisión o una sanción distinta.

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