John Bolton se declarará culpable por retener documentos clasificados y evitaría ir a prisión

El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) para declararse culpable de un cargo relacionado con la retención ilegal de información clasificada, un caso que podría cerrar una de las investigaciones más delicadas sobre el manejo de documentos sensibles de seguridad nacional en los últimos años.

De acuerdo con reportes de CNN, Bolton admitirá su responsabilidad en un delito grave de retención de documentos de defensa nacional, como parte de un acuerdo que le permitiría evitar una condena de prisión.

La audiencia en la que formalizará su declaración de culpabilidad está programada para el próximo 26 de junio en un tribunal federal de Greenbelt, Maryland.

Un acuerdo que reduce los riesgos judiciales

La acusación original presentada en octubre era considerablemente más amplia. Los fiscales habían imputado a Bolton 18 cargos relacionados con la posesión y divulgación de información clasificada obtenida durante su paso por la primera administración de Trump.

Según la investigación, el exfuncionario conservó notas personales con información sensible sobre asuntos de seguridad nacional y compartió parte de ese material con familiares mientras preparaba sus memorias políticas.

Bajo el acuerdo alcanzado con la fiscalía, Bolton únicamente se declarará culpable de un cargo. Además, aceptó pagar una multa de aproximadamente $2.25 millones.

Aunque el delito contempla una pena máxima de hasta cinco años de prisión, fuentes citadas por AP señalaron que el pacto fue diseñado para evitar que Bolton sea encarcelado. La decisión final, sin embargo, quedará en manos del juez federal encargado del caso.

De aliado de Trump a uno de sus críticos más duros

Bolton fue una de las figuras más influyentes en materia de política exterior durante la primera administración Trump. Sin embargo, su relación con el mandatario terminó abruptamente en 2019 tras su salida de la Casa Blanca.

Un año después publicó el libro The Room Where It Happened (La habitación donde sucedió), en el que lanzó fuertes críticas contra el presidente y reveló detalles internos de la administración.

La publicación provocó una batalla legal entre Bolton y el gobierno de Trump, que intentó sin éxito bloquear la difusión del libro argumentando que contenía información clasificada.

Sin embargo, los medios antes citados destacan que el acuerdo de culpabilidad no está relacionado directamente con el contenido de esas memorias, sino con notas personales que el exasesor conservó y compartió fuera de los canales autorizados.

Según CNN, una nueva investigación tomó fuerza después de que la cuenta de correo electrónico de Bolton fuera presuntamente vulnerada por hackers iraníes durante la administración de Joe Biden. Durante esa pesquisa, las autoridades descubrieron anotaciones personales que contenían información altamente sensible de su etapa en el Consejo de Seguridad Nacional.

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