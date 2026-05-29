John Bolton define al acuerdo propuesto por Irán a Trump como una “gran derrota” para Estados Unidos

John Bolton, exasesor de seguridad nacional, define al acuerdo propuesto por el gobierno de Irán al presidente Donald Trump con el objetivo de poner fin a la guerra, como una “gran derrota” para Estados Unidos.

Mediante un comunicado dado a conocer por un funcionario de la Casa Blanca este viernes por la tarde se dejó en claro que todavía no hay un acuerdo formal con la Republica Islámica que garantice el final del conflicto bélico iniciado el 28 de febrero.

“La reunión de la Sala de Crisis ha concluido y duró aproximadamente dos horas. El presidente Trump solo llegará a un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y que satisfaga sus líneas rojas. Irán nunca podrá poseer un arma nuclear”, expresó.

Sin embargo, bajo la perspectiva de John Bolton, el magnate neoyorquino está negociando de manera inadecuada con los iranís debido a la presión que representan los altos precios de la gasolina previo a las elecciones de mitad de mandato, donde las encuestas señalan que los demócratas derrotarán a sus adversarios, pues harán valer el voto de castigo de millones de ciudadanos afectados por la política económica impulsada por Trump.

“Creo que esto es un error. Se está llevando a cabo no por ningún análisis estratégico de su importancia para Estados Unidos, sino por el temor a que suban los precios de la gasolina en Estados Unidos.

Él cree que, si logra abrir el estrecho de Ormuz, el precio mundial del petróleo bajará, el precio en las gasolineras aquí bajará, la inflación bajará y las posibilidades de ganar las elecciones de noviembre mejorarán. De eso se trata precisamente. Es una gran derrota para Estados Unidos”, mencionó durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation.

La población iraní lleva años preparándose para enfrentar a Estados Unidos sin importar las pérdidas que pueda sufrir. (Crédito: Vahid Salemi / AP)

El abogado de Baltimore además advirtió que la estrategia del gobierno de Teherán consiste en prolongar el alto al fuego para contar con el tiempo requerido en el proceso de fabricación de armas nucleares, pues considera haber dejado a Estados Unidos sin la munición necesaria para defenderse de posibles ataques de naciones más fuertes.

“Lo que Irán espera es que, a medida que este proceso se prolongue —y se vayan posponiendo todos los temas clave— nuestras fuerzas comiencen a debilitarse y puedan vender petróleo, reponer sus activos, reconstruir su programa militar y eliminar la mayor amenaza que tenemos para el régimen, que es la amenaza económica.

Creen que tenemos poca capacidad de atención, que estamos obsesionados con las elecciones”, enfatizó.

Cabe señalar que durante el primer mandato de Trump al frente de la Casa Blanca, Bolton fue el tercer consejero de Seguridad Nacional, pero sólo permaneció 17 meses en el cargo, esto debido a sus constantes puntos de vista opuestos al republicano.

Posterior a su renuncia, publicó un libro de memorias titulado “The Room Where It Happened” (La habitación donde ocurrió), donde describe su etapa en el ala Oeste de la Casa Blanca.

Desde entonces, no ha dejado de ser un aguerrido crítico de Trump quien le revocó la protección del Servicio Secreto días después de retornar a Washington.

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