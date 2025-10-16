Acusan a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, de varios delitos

John Bolton, exasesor nacional del presidente Donald Trump, fue acusado el jueves de varios delitos el jueves por un gran jurado federal en Maryland.

Bolton está acusado de ocho cargos de transmisión de información de defensa nacional y diez cargos de retención de información de defensa nacional. Se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, durante el período desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019.

Bolton es el tercer opositor de alto perfil de Trump en ser acusado penalmente en las últimas semanas tras ser criticado por el presidente.

Este verano, agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la casa de Bolton en Maryland y su oficina en Washington, D. C. Incautaron múltiples documentos clasificados como “secretos”, “confidenciales” y “clasificados”, incluyendo algunos sobre armas de destrucción masiva, según los registros judiciales.

Grandes jurados de Virginia acusaron recientemente por separado al exdirector del FBI James Comey por cargos relacionados con supuestamente mentirle al Congreso, y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien está acusada de fraude bancario relacionado con una hipoteca sobre una casa que posee en Virginia.

