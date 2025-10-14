Letitia James reitera que no se doblegará ante la presión de ser acusada por presunto fraude

Letitia James, fiscal general de Nueva York, afirma que no se doblegará ante la presión ejercida desde el gobierno para acusarla por presuntamente haber cometido un fraude hipotecario.

A mediados de abril, William Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHFA), envió una solicitud de denuncia penal al Departamento de Justicia argumentando que James falsificó documentos y registros de propiedad para obtener préstamos y desde entonces comenzó a rondar sobre ella el riesgo de procesarla.

A partir de ese momento, la afroamericana de 66 años fue objeto de una investigación debido una hipoteca con vencimiento en 2023, la cual obtuvo para ayudar a su sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia.

Sin embargo, no fue sino hasta la semana pasada, cuando un gran jurado la acusó formalmente en Alexandria, Virginia.

A través de un comunicado emitido por el Departamento de Justicia se dio a conocer que a la fiscal neoyorquina se le fijaron los cargos de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera.

Letitia James pasó de acusar a Donald Trump a ser acusada por el Departamento de Justicia. (Crédito: Justin Lane / EFE)

James declaró en otra misiva que los cargos en su contra eran “infundados” y producto de una venganza orquestada por Donald Trump a raíz después de que ella en su momento pidió embargarlo para hacerlo cumplir con una sanción de $355 millones de dólares en multas derivadas de un fraude en el cual participaron tanto el magnate neoyorquino como sus hijos Donald Jr. y Eric.

“Las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier precio”, señala parte del documento.

De hecho, durante un evento de campaña de Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Letitia James afirmó que no se quebrará ante la presión de la administración Trump.

“Vemos voces poderosas que intentan silenciar la verdad y castigar la disidencia. Estamos presenciando el deterioro de nuestra democracia, la erosión de nuestro sistema de gobierno. No me doblegaré. No me quebraré. Si vienen por mí, tienen que hacerlo a través de todos nosotros. De cada uno de nosotros. Estamos todos juntos en esto”, advirtió.

De esta manera, la fiscal neoyorquina deberá comparecer ante el tribunal, el 24 de octubre en Norfolk, Virginia.

Sigue leyendo:

• Letitia James, fiscal federal que intentó embargar a Donald Trump, es señalada por presunto fraude hipotecario

• Gran jurado acusa de fraude a la fiscal general de Nueva York Letitia James

• Fiscal General de NY, Letitia James, presenta escrito para bloquear arrestos del ICE en los juzgados