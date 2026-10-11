Horóscopo de hoy para Libra del 11 octubre de 2026

Con la Luna Nueva en tu signo usarás tus “encantos” para persuadir a los demás y te destacarás por tu diplomacia y delicadeza. Además, recibirás buen asesoramiento de alguien muy experimentado e influyente. Aprovecha esta oportunidad para asociarte y establecer acuerdos duraderos.

Horóscopo de amor para Libra Tú y tu ser amado están optimistas y entusiastas sobre sueños para el futuro, comparten y se dan apoyo mutuo para los cambios que necesitan hacer. Si eres soltero, busca la oportunidad de seguir tus propios sueños, te alienta cuando ves a otros que ya tienen lo que tú deseas.

Horóscopo de dinero para Libra Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.