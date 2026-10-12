10 mitos del martes 13 que debes olvidar hoy

Para muchos latinos, ver un martes 13 en el calendario todavía despierta cierta inquietud. Hay quienes prefieren no viajar, casarse, cerrar negocios o tomar decisiones importantes ese día.

La fama viene de antiguas supersticiones relacionadas con el número 13 y con el martes, cuyo nombre procede de Marte, el dios romano de la guerra. Pero una cosa es la tradición y otra la realidad: no existe evidencia científica de que un martes 13 aumente las posibilidades de sufrir una desgracia.

El martes 13 y sus mitos: ¿Es un día de mala suerte?

El martes 13 es una fecha considerada de mala suerte en gran parte de la cultura hispana, pero se trata únicamente de un mito sin sustento científico. Estos son algunos de los mitos más populares.

1. El martes 13 trae mala suerte

Es la creencia central, pero no hay pruebas de que ese día ocurran más accidentes, enfermedades o problemas que cualquier otro.

Lo que sí ocurre es que tendemos a recordar con mayor facilidad las cosas negativas cuando coinciden con una fecha que ya consideramos “de mala suerte”.

2. El número 13 es un número maldito

No en todas partes. Su mala reputación es principalmente cultural. El 12 fue considerado durante siglos un número asociado al orden —12 meses, 12 signos del zodiaco, 12 apóstoles— y el 13 quedó simbólicamente fuera de esa armonía.

En otras culturas son otros los números que generan superstición.

3. Trece personas en una mesa atraen desgracias

La creencia suele relacionarse con la Última Cena, en la que estaban Jesús y sus 12 apóstoles. Con los siglos surgió la superstición de que sentar a 13 personas alrededor de una mesa podía traer mala suerte. No existe, por supuesto, ningún fundamento real para evitarlo.

4. No debes viajar un martes 13

De aquí surge el famoso refrán: “En martes 13, ni te cases ni te embarques”. La fecha de partida no hace que un avión, un automóvil o un barco sean más peligrosos. Importan mucho más el clima, las condiciones del viaje y las medidas de seguridad.

5. Casarse un martes 13 condena al matrimonio

Otra consecuencia del mismo refrán. No existe relación alguna entre el día elegido para una boda y el futuro de una pareja. Aun así, algunas personas continúan evitando esta fecha por tradición familiar.

6. No conviene comenzar un negocio

Firmar un contrato, empezar un empleo o abrir una empresa un martes 13 tampoco modifica las probabilidades de éxito. En esos casos importan las condiciones económicas, legales y comerciales, no el calendario.

7. El martes es un día negativo

Aquí la superstición tiene una raíz antigua. “Martes” deriva de Marte, dios romano relacionado con la guerra. Esa asociación con conflictos y violencia probablemente ayudó a que el día adquiriera mala fama en algunas culturas mediterráneas.

8. Todos temen al martes 13

No. Esta superstición es especialmente conocida en España y América Latina. En Estados Unidos y otros países anglosajones, la fecha asociada con la mala suerte es el viernes 13. La diferencia demuestra cuánto depende la superstición de cada cultura.

9. Si algo malo ocurre hoy, es por el martes 13

Es uno de los mecanismos que mantienen vivas estas creencias. Si perdemos las llaves o llegamos tarde un martes 13, probablemente recordemos la fecha. Si exactamente lo mismo ocurre el miércoles 14, difícilmente culpemos al calendario.

Los psicólogos describen este fenómeno como una tendencia a prestar más atención a la información que confirma lo que ya creemos.

10. Creer en la mala suerte puede hacer que el día salga mal

La fecha no tiene ningún poder especial, pero el miedo sí puede influir en nuestro comportamiento. Una persona convencida de que algo negativo ocurrirá puede sentirse más ansiosa, distraída o interpretar pequeños inconvenientes como señales de que la superstición era cierta.

Entonces, ¿hay que temerle al martes 13?

No hay evidencia científica que justifique hacerlo. El martes 13 sigue siendo una tradición profundamente instalada en buena parte del mundo hispano, alimentada por refranes, relatos religiosos y costumbres transmitidas durante generaciones.

Así que puedes viajar, casarte, firmar un contrato o comenzar un proyecto. Para el calendario, hoy es simplemente otro martes.

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