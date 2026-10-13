Elenco de Breaking Bad lamenta la muerte de RJ Mitte

El elenco de la aclamada serie de televisión “Breaking Bad” se encuentra sumido en un profundo duelo tras confirmarse el fallecimiento de RJ Mitte a los 34 años. El actor, recordado por dar vida a Walter “Flynn” White Jr. en la producción, murió en Brownsville, Texas. Según los informes preliminares y las confirmaciones de sus allegados, la causa de su muerte podría haber sido un suicidio.

La noticia provocó una ola de reacciones entre los miembros del reparto de la serie que compartieron pantalla con Mitte durante años.

Bryan Cranston, quien interpretó a su padre, Walter White, compartió un conmovedor mensaje en el que manifestó su tristeza por el fallecimiento del actor. “Esta noche me encuentro sumido en una profunda desesperación. RJ Mitte, mi querido hijo en ‘Breaking Bad’, falleció”, escribió el actor.

Cranston evocó el inicio de su relación profesional y personal cuando Mitte tenía solo 14 años, destacando la alegría, determinación y compromiso con los que afrontó las grabaciones a pesar de vivir con parálisis cerebral. Asimismo, el protagonista del drama lamentó la pérdida de su labor filantrópica en favor de artistas con discapacidad y concluyó su mensaje incluyendo líneas de ayuda para la prevención del suicidio.

Por su parte, Aaron Paul, encargado de interpretar a Jesse Pinkman, compartió un emotivo comunicado en el que manifestó tener el “corazón roto” por la noticia. Paul envió un mensaje de apoyo y concientización a sus seguidores: “RJ, te quiero, amigo. Te echaremos de menos. Y a quien lea esto, por favor, sepa que es querido y que no está solo”.

Dean Norris, quien interpretó al tío Hank Schrader, calificó la pérdida como “desgarradora” y recordó con afecto cómo cuidaba del joven en el set de filmación. A los tributos se sumaron otras figuras del universo de la serie como Luis Moncada, Charles Baker y Michael Mando, quienes recordaron a Mitte como un ser lleno de luz y calidez.

Con su partida, el mundo del entretenimiento despide a un joven talento y activista que dejó una huella imborrable tanto en la pantalla como en la comunidad de personas con discapacidad.

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